Superdebata ČT ukázala jediné, nemáme superpolitiky. A umělá inteligence je blbá

Jeden z nejtristnějších momentů supervečera ČT. Proč Babiš zvolil na nákup nemovitostí tak neuvěřitelně složitou cestu? „Dělal jsem to podle doporučení realitní kanceláře.“

Tak nám Česká televize poskytla „superdebatu“ „osmi nejvážnějších kandidátů na předsedu vlády“. Mělo to být „vyvrcholení předvolebního vysílání České televize“ a událost moderovala Světlana Witowská.

Ponechme stranou, že opravdu vážnou šanci na premiérské křeslo jich nemá ani polovina a začněme tím pojmem "superdebata". Evokuje to buď něco řekněme pubertálního (je to fakt super), nebo, vezmeme-li to slovo vážně, debatu několika opravdu skvělých mozků, kteří nám nabídnou nové dobře argumentované postoje, smělé vize, rozhovor lidí, kteří budou výtečně mluvit, nebudou lhát, zatloukat a kroutit se jak hadi.

Každý, kdo superdebatu viděl, zřejmě potvrdí, že super na ní nebylo nic, super v ní nebyl nikdo. Zněla jako nějaká stará odrhovačka, která už člověka otravuje a při níž vypíná. Jestli něco tato unterdebata předvedla, tak jedině, jak je česká politika zacyklená, únavná, kolovrátková.

Jeden typický znak, který diváka prostě nemůže neurážet: neschopnost či neochota odpovídat na otázky. Absolutní mistr, pardon, absolutní jednička v tom je premiér Babiš (ANO). Díváte se na něj a najednou vás napadne: Proboha, co jestli takhle uboze vystupuje na fórech Evropské unie? Jak tam vypadáme? Oni o voze, on o koze.

Nebo místopředseda vlády Hamáček, šéf strany, jejíž ministryně Jana Maláčová vedla ministerstvo práce a sociálních věcí, řekne zcela vážně tuto větu: „Máme jediní napsanou důchodovou reformu.“ Míněno ČSSD. Ta reforma už měla být dávno přijata, ale oni ji „mají napsanou“. Stydíte se to poslouchat.

Tomio Okamura (SPD) šermuje slovem „nepřizpůsobivý“, slovem, které přece ve slušné debatě, natožpak v superdebatě, nesmí zaznít.

Šéf starostů Rakušan vysvětluje, proč nepřišel Ivan Bartoš, takto kandidát PirSTAN na post předsedy vlády: On a nepřítomný šéf Pirátů jsou „dva rovnocenní partneři a to je devíza naší spolupráce“. Tak sorry, Rakušan sice patří k vyšší lize, ale měl přijít ten, koho PirSTAN staví proti Babišovi na premiérské místo. Je prostě hloupé, nesebevědomé, že tam nebyl. A nějakým střídáním se to nedá vysvětlit, na postu premiéra se taky střídat nebudou.

Matylda moc rozumu nepobrala

O čem by se vlastně mělo debatovat v kvalitní debatě těsně před volbami? Předpokládám, že o tom, co je pro tuto zemi v dnešní době nejdůležitější, o změnách klimatu, o nerovnosti krajů a vyloučených lokalitách, o vědě a školství, o mladých lidech v Česku, o našem místě v EU a NATO. A jistě, taky o rozpočtu, o kterém se samozřejmě i mluvilo. A jistě taky o bytech. Ale ta hlavní témata jako celek nesmí být pominuta. Pominuta byla. Klima nejsou spalovací motory.

Pokud se dívali mladí lidé mezi 18 a 25 lety, nemohli si nevšimnout, že se mluví ne o „klimatu“, ale „šíleném Zeleném údělu“, to bylo hodně frekventované. Ne, pro mladé ta debata nebyla ani náhodou. Není úplně jasné, pro koho byla. Protože jste z ní nepoznali (pokud nemáte hlubší znalosti politiky), kdo lže, kdo jen slibuje a kdo mluví pravdu. Superdebata by měla být především pravdivá.

Mimořádně tristní moment se vztahoval k Babišovu offshorovému dobrodružství započatému v roce 2009 a pokračujícímu i v době, kdy byl v politice, k Pandora Papers. Základní otázka: Kde vzal 400 milionů, které sám sobě půjčil. Odpovědi jsme se, jak jinak, nedočkali, řekl jen „ukázal jsem audit mých příjmů“. (Nám ne, s sebou ho nevzal.)

Proč zvolil na nákup nemovitostí ve Francii tak neuvěřitelně složitou cestu (jež se zhusta využívá k praní peněz)? To byl jeden z nejtristnějších momentů supervečera ČT. Babiš, náhle zkrotlý, nejistý, nesuverénní, pravil: „Dělal jsem to podle doporučení realitní kanceláře.“ A také: „Tenhle systém není protizákonný.“ Dovedete si představit, jak tenhle člověk, který chce o všem sám rozhodovat, včetně toho, kdy se musí nosit respirátory a kdy ne, se nechá řídit „doporučením realitní kanceláře“? Komik. Tohle mu fakt nikdo nezbaští.

Na otázku, zda Babiš podepisoval dokumenty offshorových firem v době, kdy byl v politice, odpověděl asi takto: „Offshorové firmy nejsou zakázané.“ Ostuda v přímém přenosu.

Mimořádně trapná byla „umělá inteligence Matylda“ (UIM). Připitomělé otázky mimo mísu, vůbec není jasné, co tím ČT sledovala. Jestli to byla snaha „o zábavu“, tak vzkazuji, že jsme se opravdu neubavili k smrti. Otázky typu „kdyby byl Hamáček robot, co by na sobě měnil“. A samozřejmě že za celou dobu na Hamáčka nepadla otázka, co to chtěl jet poté, kdy vláda dostala informaci o výbuších ve Vrběticích, vyjednávat do Moskvy? (Superdebata? Fakt?)

Hamáček zneužil Luxe

Okamury se UIM ptala, kdyby měl nějakou superschopnost, co by dělal a jaká by ta superschopnost byla (superschopnost asi nějak souvisí se superdebatou). Okamura na to celkem vtipně pochválil „sympatický vzhled Matyldy“.

Kromě Víta Rakušana nikdo jasně a zřetelně neodpověděl na otázku, s kým by byl ochoten spolupracovat ve vládě, vládnout. Prý až po volbách. Rakušan za PirSTAN jasně jmenoval koalici Spolu.

Závěr těch únavných dvou superhodin bude zřejmě mediálně dominovat. Jan Hamáček se totiž obrátil na voliče lidovců a řekl, že bývalý šéf KDU-ČSL Josef Lux, ikona křesťanských demokratů, by si rozhodně nepřál, aby jejich voliči podpořili ODS, ale šel by radši volit sociální demokraty. Velmi ošklivá, vylhaná podpásovka. Je známo, jak byl Lux popuzen opoziční smlouvou ČSSD a ODS.

V závěrečné třicetivteřinovce Petr Fiala (ODS) mluvil k seniorům, tedy k cílové skupině Andreje Babiše: „Vážení přátelé, pan Babiš vám slibuje, že v roce 2025 budete mít důchod 20 tisíc korun. To ale nebude jeho zásluha, to bude automaticky kvůli vysoké inflaci. Já mám pro vás lepší nabídku: koalice Spolu chce zlepšit hospodaření státu, zkrotíme drahotu a vy si za svoje důchody budete moci dopřát vyšší životní úroveň. A navíc spolu pomůžeme i vašim dětem a vnukům. Prosím, přemýšlejte nad tím.“ Chytré. Normální občan však už tou dobou klimbal.

(Na mladé lidi se neobrátil nikdo. Popravdě si nedovedu představit, že by se na tu debatu koukali.)

Rozhodovat se podle superdebaty? Nedoporučuji. To by asi člověk nešel k volbám, což by byla hrubá chyba. Jan Kulveit z Oxfordské univerzity (Research Fellow ve společnosti Future of Humanity Institute, Oxford University) nedávno tweetoval toto: „Obecné, ale vážně míněné doporučení k volbám: volte, koho byste volili půl roku až rok před volbami. Pro reprezentaci vašich zájmů je důležitější, co kdo dělá celé volebního období, než kampaň.“ Zcela podepisuji.



Politikům poprvé pokládala otázky umělá inteligence: