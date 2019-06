Úderník Havlíček je proti sankcím. Fachidiot, vidí jen kšeft, nic víc

Proč podporovat zemi, která nás ohrožuje? Proč podporovat stát, který se podle mezinárodní vyšetřovací skupiny podílel na masové vraždě civilistů?

Obavy budí, z jakých lidí si premiér Andrej Babiš skládá vládu. Že to nejsou politici, ale lidé úzce specializovaní s velmi omezeným pohledem, neschopní svá rozhodnutí zasazovat do kontextu. Fachidioti. Typickým příkladem byla ministryně průmyslu Marta Nováková (za drahá data si mohou zákazníci sami, mají víc utrácet). Vystřídala ji však Marta Nováková v kalhotách, Karel Havlíček. Chlubí se workoholismem (což je podobné, jako by se někdo chlubil alkoholismem) a "zazářil" kritikou sankcí vůči Rusku.

Popsaly ji Hospodářské noviny: "Na nedávné schůzce s ruským velvyslancem v Praze Alexandrem Zmejevským Havlíček podle několika zdrojů HN z ministerstev zahraničí a průmyslu tvrdil, že Česko poškozují sankce Evropské unie vůči Rusku a že by si přál jejich zrušení."

Sankce Evropská unie nasadila po ruské agresi vůči Ukrajině v roce 2014. Havlíček HN potvrdil jak schůzku se Zmejevským, tak své odmítání sankcí: "Řešili jsme, že my jako ministerstvo vnímáme sankce tak, že brání obchodu, ale že budeme jednat v rámci jednotného evropského postupu. Čím dříve nebudou, tím lépe pro tuzemské podnikatele," řekl tento stachanovec, který údajně maká 16 hodin denně včetně víkendů.

Nejprve "my jako ministerstvo" - skutečně Havlíček hovoří za všechny experty MPO? Skutečně má tato složka státu jednotný názor na sankce jako chybu? Dělal si na to průzkum mezi zaměstnanci? Nebo počítá s tím, že už jsme zase v době, kdy je pro práci na ministerstvu nutný jednotný názor?

Perlou je vyjádření "vnímáme sankce tak, že brání obchodu". To vám spadne čelist. Ano, to je podstata sankcí, brání obchodu, snaží se tímto zásadním omezením Rusko donutit nenásilnou, nevojenskou cestou, aby změnilo své chování. Tlačí na agresora, který Ukrajinu oloupil o Krym, ukradl kus jejího výsostného, mezinárodně uznaného území.

Rusko na tom sice ekonomicky není dobře, přece však zuřivě zbrojí a stává se čím dál větším mezinárodním rizikem. Havlíček toto zřejmě vůbec nevnímá, nebo dokonce nechápe. Ano, sankce brání obchodu, to je jejich účel, podstata. Předpokládají (a právem), že více poškodí sankcionovaného, Putinovo Rusko, neboť se na nich shodla komplet celá EU.

Nechť vzkvétá obchod s teroristy

O Havlíčkovu mimořádně rozvinutém fachidiotství, profesní slepotě, svědčí fakt, že sankce kritizuje v době, kdy mezinárodní vyšetřovací skupina oznámila, že bude žalovat tři Rusy a jednoho Ukrajince za podíl na teroristickém činu, sestřelení letu MH17 před pěti lety. Zopakujme pro pana ministra, že boeing 737 s 298 lidmi na palubě byl sestřelen systémem BUK, který byl přivezen z kasáren ruské armády v Kursku. Děsivé zjištění.

Nejen to, jeden bezpečnostní expert za druhým popisuje, že Rusko vede proti EU, i proti Česku, hybridní, dezinformační válku. Tvrdit, že by se sankce měly zrušit, je přitakáním této tiché, velmi nebezpečné agresi.

Text HN upozorňuje i na další riskantní aspekt Havlíčkova jednání se Zmejevským. Nabídl se mu jako prostředník při řešení insolvenčního řízení plzeňské ocelárny Pilsen Steel. Ocitla se v bankrotu, kovárnu vlastní ruští majitelé a financuje ji ruská státní banka VEB i ruskou vládou kontrolovaná Mezinárodní investiční banka. České tajné služby varují, že Pilsen Steel nemá jasnou vlastnickou strukturu, obě banky jsou spojené s ruským státem a případ ohrožuje ekonomické zájmy Česka. Na banku VEB se vztahují sankce Evropské unie.

Opět stejný problém, Havlíček zjevně vůbec nechápe význam bezpečnostního varování, přitom tajná služba BIS ze zákona chrání také naše národní ekonomické zájmy.

Jistě, z velmi zúženého pohledu sankce omezují obchod na obou stranách. Proč však ekonomicky podporovat zemi, která nás ohrožuje, je vůči nám jasně nepřátelská? Proč podporovat stát, který se podle mezinárodní vyšetřovací skupiny aktivně podílel na masové vraždě civilistů? Který se denně pokouší rozkládat, rozeštvávat českou společnost?

Kdyby byl Havlíček politik, kdyby byl snad s to vnímat obchod v širším kontextu, existuje vyšší pravděpodobnost, že by měl poněkud nižší pochopení pro stát podporující mezinárodní terorismus. A dodejme: za výběr Havlíčka - je nejen ministrem, ale i místopředsedou vlády - je plně odpovědný premiér Babiš. Ten volbu opět těžce nezvládl. Neumí to.