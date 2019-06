Rusteror: Sestřelení letu MH17. Babiš, Zeman, Kubera i Vondráček k ruské vině mlčí

Pořád jen Jakozápad, nic víc. Jako bychom se ještě nerozhodli. NATO jo, EU jo, ale odpovědnost? Odvaha, jakou mají nizozemští vyšetřovatelé? Ne.

Jeden z nejodpornějších teroristických činů posledních let: sestřelení civilního letadla Boeing 777, při němž zahynulo 298 lidí (let MH17). Stroj se po zásahu zřítil 17. července 2014 u ukrajinské vesnice Hrabove v Doněcké oblasti na území ovládaném proruskými separatisty, které podporuje Kreml. Odehrálo se to už před pěti lety. Pravda se v tomto případě pomalu, ale jistě, dere ven. Děsivá pravda. Nizozemská televize v úterý uveřejnila jména tří ruských důstojníků, kteří se údajně podíleli na sestřelení letu MH17. Oznámila je den před tiskovou konferencí, na které má skupina mezinárodních vyšetřovatelů oznámit nová zjištění ohledně tragédie letu MH17.

Už víme s jistotou, že odpalovací zařízení bylo součástí 53. protivzdušné brigády ruských ozbrojených sil. Stálou základnu má v Kursku, 120 kilometrů od ukrajinských hranic. Odtud Buk vyjel a všechna vozidla v konvoji byla součástí ruských ozbrojených sil. Raketu odpálili u obce Pervomajskyj jižně od města Snižne, již kontrolují separatisté. Potvrdili to jak vyšetřovatelé, tak novináři bellingcat.com, serveru pro občanskou investigaci, který využívá veřejné informační zdroje (Zpráva MH17 - The Open Source Investigation - Two Years Later). Teď tedy přibudou přímo jména velitelů.

Byl to mezinárodní zločin. Představte si tu pekelnou situaci, letíte v civilním letadle, vy nebo vaši příbuzní, s konfliktem na Ukrajině nemáte co dělat, přiletí raketa a rozmetá vás na kusy. To je první část zločinu.

Pak ale přijdou další, viníci lžou a lžou a lžou. Házejí vinu na protistranu, Rusové na Ukrajinu, armádní generálové, politici, ministr zahraničí, prezident Putin. Zatloukat, zatloukat, zatloukat. Civilní oběti je nezajímají. Ne, jen vypouštějí vlny dezinformací, z hromadné vraždy se stala informační válka a tu ruské tajné služby umějí.

A třetí část příběhu, už ne zločinu, ale jeho odhalování. Bellingcat.com, mezinárodní tým vyšetřovatelů i dalších lidí, experti a amatéři, žurnalisté trpělivě hledají pravdu. Zmapují cestu konvoje skoro metr po metru, zmapují čísla vojáků (žijeme v "selfiedobě" sociálních sítí, sdílených fotografií a videí), dnes už znají i jména velitelů a účastníků. Ta třetí část příběhu je fascinující, ohromující, ale s Rusy nehne, lžou dál a budou lhát, pokud režim Vladimira Putina nepadne.

Vždycky budeme patřit na Západ. Vždycky budeme součástí NATO a EU. Tahle katastrofa by nám to měla neustále připomínat.https://t.co/pEi4MctN4z — Andrej Babiš (@AndrejBabis) June 19, 2019

Rus se nikdy nepřizná

Už jsem o tom psal, předpokládám, že - snad - šlo o omyl, že - snad - nebylo záměrem spáchat vraždu 298 lidí a chtít ji hodit na Ukrajince, to by bylo ještě podlejší a odpornější. Představme si, že to Rusové přiznají, že pod tíhou shromážděných důkazů řeknou: Da, éto slučílos. Ano, stalo se to. Hrůzný omyl. Omlouváme se, viníky vydáme mezinárodnímu soudu, aby byli potrestáni.

Tak tohle je naprosto, ale naprosto nepředstavitelné, tohle Putin a jeho lidé nikdy neudělají, oni nikdy nepřiznají pravdu. A to je na tom tak varovné, tohle by si měli uvědomit lidé, kteří k Putinovi vzhlížejí, k východnímu autoritářství vzhlížejí.

A my, Česko? Dezinformace tu jedou na dvě stě procent, šíří se jak mor, mnoho lidí bude klidně tvrdit, že MH17 sestřelili Američané a hodili to na Rusy, no problem. Lži o sestřelení malajsijského boeingu šíří i někteří poslanci.

Reakce premiéra Babiše na nová zjištění Nizozemské televize? Nikoli nějaké premiérské, vládní prohlášení, jenom tweet: "Vždycky budeme patřit na Západ. Vždycky budeme součástí NATO a EU. Tahle katastrofa by nám to měla neustále připomínat."

Nesrozumitelné. Nebo ne, srozumitelné, nenapíše "vina Rusů je jasná, žádejme vydání viníků", protože by rozzlobil Miloše Zemana a to on si, "zápaďák", nedovolí, na to nemá odvahu. Tak jen pochybné tvrzení, že "vždycky budeme patřit na Západ". Patříme tam, když Rusy nevoláme k odpovědnosti? Je tohle ještě Západ? Mlčet, vědět a mlčet? Nizozemci jsou Západ, ale my?

Vystoupí snad prezident Zeman a řekne: Hrůza, zločin, Moskva musí vydat vrahy? Udělá to Babiš? Kubera? Vondráček? Ne. Západ? Ne. Pořád jen Jakozápad, Západovýchod či Východozápad, nic víc. Jako bychom se ještě nerozhodli. NATO jo, EU jo, to se hodí, ale Západ? Odpovědnost? Odvaha, jakou mají nizozemští vyšetřovatelé? Ne. (Mluvím o nejvyšších zástupcích státu, ti nás reprezentují. A představte si ještě jednu věc, že by byl prezidentem Václav Havel…)