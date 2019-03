Vědci vynalezli večírky bez kocoviny. Ale chceme to vůbec?

Chceme jít na večírek s tím, že budeme přesně vědět, kolik toho vypijeme a jak moc budeme "posilnění"? Byť za cenu žádné kocoviny. Není to nuda?

Komu se to kdy nestalo. Přepísknout to s alkoholem na večírku není nic těžkého. A pak kocovina. Tělo se zlobí a trestá svého majitele druhý den ráno nebo v horším případě ještě ten den v noci. Nebo nad ránem. Nebo všechno dohromady. Mám kamarádku, která si dá dvě tři piva a ráno se cítí jak po flašce tvrdého.

S jejím dle vlastních slov "prokletím" by jí mohli pomoci David Nutt a David Orren. Dvojice vědců se v Anglii snaží rozlousknout právě problém kocovin a negativních dopadů alkoholu na organismus a možná na to kápli. Ambiciózní řešení nazývají Alcarelle a na internetových stránkách jej označují jako "zodpovědnou alternativu k alkoholu". Co to znamená?

Podle dosavadního výzkumu je možné, že vědci přišli s molekulou, která má na mozek stejný dopad jako látka obsažená v alkoholu, ale nikde v těle nezpůsobuje problémy jako skutečný alkohol. Zázrak!

Nápad určitě skvělý, klidně na Nobelovku za chemii, fyziku, medicínu a pravděpodobně i za mír. Do pěti let vědci chtějí mít přípravek schválený a běžně dostupný. Mají to také jednodušší v tom, že neusilují o registraci léčiva, ale potravinového doplňku. To by mělo urychlit celý proces. Podle Nutta bude alkoholový průmysl tak, jak ho známe dnes, v roce 2050 úplně pryč.

Lidé si uvědomují, že si pitím a kouřením huntují zdraví. Jako pěkný příklad fungují například "zdravé" náhražky cigaret, které mezi kuřáky nejsou zas až tak dlouho, ale jejich nástup na trh a převýchova kuřáků klasických cigaret jsou podle mého soudu celkem úspěšné. Podobné to bude s pitím.

Ale trochu zpátečnicky se nemůžu se ubránit pocitu, že alkohol bez kocoviny je jako dělat něco nehezkého bez výčitek svědomí. Když mi je ráno zle, je vlastně celkem zdravé si říct: "Dobře ti tak, ty čuně." Žaludek na vodě tu představuje zároveň jakýsi morální feedback. Ale když mi nebude blbě, budu mít i zaslouženou morální kocovinu? Asi ano, ale je těžké si to představit. Dosud to (obvykle) je jeden balíček dohromady.

Pokud si nebudeme pitím ničit zdraví, bude to jedině dobře. Ale není ta kocovina a nevolnost od žaludku takový zdvižený prst? "Ty, ty, ty, nechlastej už. Víš, že ti to nedělá dobře!" Jakou budeme mít záklopku, když budeme moct pít do aleluja, a nebude nám potom ani zle? Proč bychom měli pít vodu, když můžeme být věčně opilí a nebude nám z toho špatně?

I s tím si dnešní farmakologie umí poradit. Vědci dokážou vyrobit léky, které zabrání předávkování. Což v kontextu kocovina-free alkoholu znamená, že se přípravek dá nastavit na předem naplánovanou míru opilosti. Budoucnost: jít do hospody nebo na nějaký večírek, mít přesně naplánované, kolik toho vypiju a jak moc se opiju. Nedovedu si to moc představit v reálu. A nebude to trochu nuda?