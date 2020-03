Virus napadá i naše soukromí. To bychom si měli chránit stejně jako plíce

Jednat jako komunita jistě znamená chránit sebe a druhé před virem. Pokud se však máme nechat dobrovolně "trasovat", potřebujeme záruky, že naše intimní data nikdo nezneužije.

Do boje proti nákaze koronavirem COVID-19 se víc a víc zapojuje technika. Dřív nás mohl vystopovat pes, dnes mobilní vysílač i bankovní terminál. Skrývají se tu dvě zásadně odlišné polohy. První se nabízí: je to super, díky naší takřka totální zasíťovanosti můžeme snadno zjistit za a) kde se nachází a nacházel nakažený člověk a za b) jestli a kde se s ním setkal někdo nenakažený. Druhá poloha není ani tolik zřejmá, ani tak super: naše soukromí je už zase a víc ohroženo.

Šéf Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) Roman Prymula v úterý veřejnosti oznámil, že jeho novým cílem "je omezit plošná opatření a přejít na systém takzvané inteligentní karantény. Ta má za úkol vytipovat v co nejkratší době potenciální zdroje šíření nákazy v populaci, to znamená člověk, který je testován jako pozitivní, je vytrasován elektronicky po jeho souhlasu." Postup vychází z iniciativy IT expertů z nové platformy Covid19cz.

Jak trasování proběhne? "Nakažený bude požádán, aby dal informovaný souhlas. Pak se vyjede jeho stopa, která bude založená na monitorování jeho mobilního operátora za posledních pět dní plus platby kartou," sdělil Prymula. Hygienici sestaví odhad rizikových osob, ty půjdou do karantény a "budou za nimi vyslány odběrové týmy" (to zní zatím dost utopicky), "nebo vlastním vozidlem dojedou do odběrového místa".

Prymulu předběhli experti z Mapy.cz, kteří lidem minulý pátek nabídli chytrou mobilní aplikaci pro operační systémy Android a iOS. Když si ji stáhnete do mobilu a budete sdílet svoji polohu, bude možné určit, zda se v okolí vašeho telefonu vyskytl jedinec pozitivně testovaný na "koronáče".

Seznam.cz, který tu šikovnou aktualizaci vydal, sděluje, že konkrétní nakažené lidi neuvidíte. (Jejich identitu naštěstí nelze odhalit.) Pokud se však dostanete do blízkosti nakaženého, budete upozorněni. (Co pak? Asi se jít otestovat, což zatím moc nefunguje, ale snad se to zlepší; testování je pro utlumení nákazy klíčové.) Seznam.cz píše: "Usilovně pracujeme na získání dat od všech subjektů, které spolupracují na zastavení epidemie." Ještě je nemá. Vyzve i testované, aby s ním přímo spolupracovali.

Inteligentně sledovaní

Obojí řešení, Prymulovo i Seznamu, je inteligentní, využívá techniku, v níž jsme takřka všichni naloženi jak okurka v láku. Jen se musíte dobrovolně (to je výhoda svobodného systému) rozhodnout do toho jít. Dovedu si ovšem živě představit situaci (v daném případě stoupající počet nakažených a mrtvých), kdy se to lidem rovnou nařídí. Podobně, jako vláda zavřela hranice a omezila pohyb.

O mobilním trasování jsem se bavil s mladým vědcem. Je nadšen, soukromí neřeší: "Kdyby tě někdo chtěl sledovat, může už teď," míní. Nemá ovšem tak docela pravdu. Legálně to zas tak jednoduché není a nelegální sledování je trestné. Mimochodem, Roman Prymula nám nesdělil, jak pak hygienici naloží s daty o našem pohybu. Zneužít se rozhodně dají. Jak je budou "skladovat"? Jak hlídat? Nevíme. Víme jen to, že trasovat nakažené občany hygienikům umožnilo nařízení ministerstva zdravotnictví.

Seznamu lidé poskytují data sami od sebe (v době psaní textu, čtyři dny od spuštění aplikace, sdílelo svou polohu skoro 450 000 uživatelů), aby sebe i druhé chránili. Seznam jim slibuje, že všechna data o historii polohy uživatelů po skončení pandemie smaže. Pandemie však může trvat dlouhé měsíce. A kdo pak slib zkontroluje?

Další otázka, jak taky může dopadnout upozornění, že jste se dostali do blízkosti nakaženého? Nevíte, kdo to byl. Začnete tedy nejspíš tipovat, možná, logicky, na ony tipy upozorníte své blízké a známé. Můžete se ovšem mýlit a vytipovaní "nakažení" se pak mohou dostat do potíží. Problém nastává i s platebními kartami, jak známo, ony nejsou já, může si je někdo vzít a platit jimi. Stejně tak mobil.

Lidé, kteří usilují o zastavení viru, jistě nemají na nějaké zneužívání dat ani pomyšlení. A ti další? Máme to brát lehkovážně? Vzdát se soukromí jen tak hala bala, jako by dnes, v době nákazy, ztratilo cenu? (A ano, ono ji ztrácí. Vidíme, jak se lidé chovají na sociálních sítích.) Mladý vědec v debatě se mnou použil jeden pádný argument: "Máme jednat jako komunita, abychom mohli zase co nejdřív žít jinak než pod silně omezujícími a společenství narušujícími omezeními," řekl.

Pěkné. A přece by nás (a také poslance a senátory) měl šéf krizového štábu Roman Prymula podrobně seznámit s tím, jak budou data chráněna a kdo na to bude dohlížet. Stejně tak Seznam. Jeho ujištění, že "zpracování dat je anonymní, data budou uchovávána výhradně v Seznamu a po skončení epidemie je z našich serverů smažeme", přece nestačí. Jednat jako komunita jistě znamená chránit sebe a druhé před virem. Ale zdravá komunita si taky vysoce cení a chrání soukromí jednotlivých občanů. Nebo už to neplatí?