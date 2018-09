Vlivaři mohou škodit zdraví, brát je s rezervou je základ

Influenceři jsou především podnikatelé, kteří umí přetavit velkou pozornost svých publik v prosperující byznys.

"S velkou mocí přichází velká zodpovědnost," řekl strýc Ben Peterovi Parkerovi, známějšímu jako Spider-Man. A má samozřejmě pravdu. Lidé s výjimečnými schopnostmi nebo prostředky by si této skutečnosti měli být vědomi a dávat si pozor, aby nenapáchali více škody než užitku. Zdravíme premiéra Babiše! Bohužel toho se nedrží někteří blogeři a provařené postavičky sociálních médií s desítkami a stovkami tisíc followerů, které souhrnně označujeme jako influencery neboli ty, kdo ovlivňují ostatní. Vlivaři.

Na internetu a v prostředí sociálních médií můžeme na tyto lidi narazit často. Běžní uživatelé jim lajkují fotky, komentují příspěvky, účastní se jejich soutěží o ceny a nechávají si od nich radit. Jejich vliv je nezpochybnitelný. Důkazem toho může být nová prodejní strategie známá jako "influencer marketing". Různé značky těmto lidem dávají své produkty a influenceři je za peníze ukazují svému publiku: více či méně transparentně s ohledem na to, zda se jedná o reklamu.

Poznávacím znamením influencerů a influencerek jsou fotografie s úsměvy od ucha k uchu s nápoji z rozmixovaného ovoce. Popřípadě s avokádem na starém dřevěném prkýnku, okolo kterého je "náhodně a ledabyle" rozsypané polní kvítí. A na tom není nic špatného!

Je to zkrátka materiál naaranžovaný pro Instagram. Pěkně vyfocený, prohnaný filtry a pár tisíc lajků je doma. Ideálně když se do toho přimíchá nenápadně nějaká reklama, je pro den vyděláno. Problém může nastat ve chvíli, kdy se influenceři přesunou od agendy správného poměru sójového mléka a chia semínek do pudingu k radám, jak žít zdravý život, stravovat se, hubnout nebo se vyléčit z nemoci.

Australská blogerka Sarah Stevensonová s profilem Sarah’s Day nedala na rady gynekologů, aby si nechala vyoperovat potenciálně zhoubné buňky na děložním čípku, a rozhodla se "vyléčit" pomocí změny jídelníčku a životního stylu. A stalo se, i když ne jejím přičiněním. Podle Australské zdravotní asociace neexistuje žádné pojítko mezi regresí potenciálního karcinomu a dietou spojenou se zdravým životním stylem.

Měla prostě štěstí. Podle australské lékařky a odbornice na léčbu rakoviny Sanchii Arandové u 28 % žen ustoupí diagnóza spontánně. Jenže to už bezmála 160 tisícům převážně mladých a snadno ovlivnitelných dívek, které viděly video Sarah Stevensonové na jejím kanále, nikdo neřekne. Z YouTube si odnesou jen poselství, že se mohou vyléčit ovocnými šťávami a nemusí brát doporučení lékařů tak úplně vážně. Což je velmi nebezpečné.

Problematické jsou také reklamy, u kterých není zřejmé, že se o reklamy jedná. O to větší problém nastává ve chvíli, kdy influencer s velkým publikem prezentuje produkty, které by jeho sledující správně neměly ještě několik let zajímat. Youtuber Kovy, ze kterého by si velká část české influencerské scény měla brát příklad, tenhle problém nakousl ve svém videu o elektronické cigaretě Iqos.

Mimo jiné zmiňoval fotografii kolegy PeeetaaaTV, který si na Instagramu popotahuje z elektronické cigarety, a přitom se ptá svého nezletilého publika, jestli se těší na letní prázdniny. Kovy to označil za morální dno, protože kdo má letní prázdniny? Základoškoláci a středoškoláci. Je to podobné, jako kdyby Michal v kouzelné školce kouřil jednu od druhé a František by mu je hbitě zapaloval benzinovým zapalovačem. Asi divné, že?

Pokud bychom žili v ideálním světě, v osnovách základních škol by se vyučoval předmět Mediální a informační gramotnost. Později v první kapitole by se studenti dověděli, že publikum čítající desítky až stovky tisíc lidí z nikoho ještě automaticky nedělá odborníky na slovo vzaté nebo morální autority. Influenceři jsou především podnikatelé, kteří umí přetavit velkou pozornost svých publik v prosperující byznys.