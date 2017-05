Zakázat Zemanovi Čínu by byl nesmysl. Prezident potřebuje konflikt, tam je silný v kramflecích

teď

Prezident by stejně býval letěl, klidně zase v Kellnerově letadle, a Sobotkovi by to dal ošklivě sežrat; poškozování zájmů republiky atd.

Prezident Zeman ve čtvrtek odletí do Číny. Zúčastní se tam mimo jiné mezinárodního fóra One Belt, One Road (Jeden pás, jedna cesta, v originále I-taj i-lu), budování nové Hedvábné stezky. Ministr kultury Daniel Herman a ministr zemědělství Marian Jurečka, oba lidovci, sdělili, že na vládě nezvednou ruku pro schválení této cesty, přesněji jejího financování. (Vláda má uvolnit 5,6 milionu korun.)

V úterý, tedy dva dny před odletem, vyzvala KDU-ČSL Zemana, aby cestu do Číny odložil a až do vyřešení vládní krize Česko neopouštěl.

Vláda cestu nakonec odsouhlasila. Mělo by smysl Zemanovi dlouho dopředu plánovanou cestu nezaplatit? Takový postoj je zjevně přehnaný, přepísknutý, pro zahraničí, ale i pro domácí publikum těžko srozumitelný. Naopak výzva KDU-ČSL, ať sám cestu odloží, zněla rozumně, nechávala to na jeho rozhodnutí.

Zádrhel tkví v tom, že se Zeman hodlá zabývat návrhem na odvolání ministra financí a předsedy ANO Andreje Babiše až po návratu z Číny. Každý, kdo sleduje, jak hlava státu jedná, ví, že by Babiše mezi 11. a 17. květnem, tedy v době, kdy má dlít v Číně, neodvolal, i kdyby neletěl. Nic na jeho postoji by se nezměnilo, možná by se ještě víc zatvrdil.

Navíc je vysoce pravděpodobné, že by Zeman stejně odlétl a z příkopu mezi ne-ANO částí vlády a Hradem by byla bezedná propast. Neodsouhlasit den před odletem plánovanou cestu do Číny by byla v podstatě jen a jen zlomyslnost, šprajc, důkaz neschopnosti politických špiček spolu jednat a hledat rozumné východisko.

Pokud vláda chtěla problematizovat Zemanovu zahraniční cestu, měla to učinit loni, když letěl na Rhodos, na konferenci, již pořádal ruský podnikatel a člověk blízký prezidentu Vladimíru Putinovi Vladimír Jakunin, tedy pán, který je zařazen na sankčním seznamu kvůli ruské agresi vůči Ukrajině a okupaci Krymu. Jenomže loni si to ministři netroufli udělat, i když cestu schvalovali post factum.

Bojkot ministrů ČSSD v pořádku

Naopak jako rozumný a vhodný se jeví postoj tří ministrů za ČSSD, kteří v úterý oznámili, že se Zemanem do Číny nepoletí: ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (takže v letadle nebude hrát s prezidentem šachy), ministr vnitra Milan Chovanec a ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. Posílají za sebe náměstky. V delegaci zůstal ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (také ČSSD); cesta má také byznys charakter a se Zemanem letí "dvě letadla plná podnikatelů", jak sám řekl v Libereckém kraji.

Sociální demokracie ukázala, že vládní krize je pro ni přednější. Zároveň dávají Zemanovi tři vlivní členové sociální demokracie, z nichž dva s ním mají dobré, přátelské vztahy (Zaorálka chtěl Zeman jmenovat místo Sobotky premiérem), najevo, že strana je jednotná, že se mu ji nepodařilo rozdělit, za Sobotkou stojí.

Nefinancovat Zemanovi cestu do Číny by bylo hloupé i v tom, že měl před odletem dost času situaci když ne vyřešit, tedy alespoň řešit. Mohl jednat se Sobotkou, to je jeho partner při odvolávání ministrů, mohl zdůraznit, že má zájem na pokračování vlády, o níž sám tvrdí, že je úspěšná, a argumentovat faktem, že Babiš je předseda vládní strany, což věc bezesporu komplikuje.

Zeman místo takové argumentace nadřadil ústavě koaliční smlouvu, která se jeho samého a jeho ústavních povinností (odvolat ministra musí) vůbec netýká, do které mu v podstatě nic není, zavazuje tři strany, nikoli jeho.

Prezident dal opět najevo, jak je úzce svázán s Babišem. Chtěl, zcela mimo rámec ústavy, vědět, kdo Babiše nahradí. Překvapuje, že mu Sobotka, bývalý ministr financí ve Špidlově, Grossově a Paroubkově vládě, nesdělil: Do doby, než se najde kandidát za ANO nesvázaný s Agrofertem, vezmu to já, zkušenosti s resortem mám bohaté.

Toto je moment, o který se hraje: aby se na finance, byť třeba jen na měsíc, nedostal nikdo mimo vliv Babiše. Mohl by vidět, jak si tam šéf ANO, který vložil Agrofert do svěřenského fondu, kde má vliv a z něhož má i profit, vedl. O pohled zvenčí do současných útrob financí Babiš strašně moc nestojí, o to se také hraje.

Zpět k cestě do Číny. Je v pořádku, že ji Sobotkova vláda neodmítla, že Zemanovi nenahrála, neudělala z něj oběť vlastní zlomyslnosti. Zeman potřebuje konflikt, v něm se cítí silný. On by stejně letěl (ostatně to potvrdil při předvolební jízdě po Libereckém kraji), nic ho nezastaví, klidně zase v Kellnerovou PPF pronajatém letadle. Sobotkovi by to pak dal ošklivě sežrat; poškozování zájmů republiky atd.

Navíc má premiér ve středu odpoledne odletět na dvoudenní návštěvu Lucemburska (uprostřed vládní krize). Těžko pak zakazovat let prezidentovi, že.