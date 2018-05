před 3 hodinami

Citlivost veřejnosti, obavy části médií, že Babiš udělá vše, aby kauzu Čapák zastavil, jsou po vyhnání Michala Murína z čela GIBS zcela namístě.

Dvě zprávy, jež jsou spojeny s vyšetřováním dotace pro Čapí hnízdo: končí ředitel pražské policie Miloš Trojánek a státní zástupce Jaroslav Šaroch sdělil, že není jisté, zda Andrej Babiš skutečně spáchal to, z čeho je obviněn.

Obě ty informace rozechvěly veřejný prostor, který je na trestní stíhání premiéra vysoce citlivý. Babiš od sebe kauzu odstrkává, seč může ("už jsem alergický na to, když slyším třistakrát, že jsem trestně stíhaný" a "každý rozumný člověk ví, že to je účelová záležitost, politická záležitost"). Ale platí, že trestní stíhání představuje jeho největší problém, větší než archivně doložená spolupráce s StB.

Miloš Trojánek je nadřízený komisaře Pavla Nevtípila, který kauzu Čapí hnízdo vyšetřuje. (Příznivci Babiše je Nevtípil vnímán jako škůdce, který pracuje "na objednávku", antibabišovci v něm vidí bojovníka za spravedlnost.) Trojánek proslul tím, že se zachoval normálně, Nevtípila se zastal, když ho Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek veřejně napadali.

Loni Trojánek řekl: "Jsem nepříjemně překvapen snahou některých jednotlivců, kteří se snaží celé prověřování této kauzy zpochybnit a zpolitizovat. Proti tvrzením, že pražská policie v této věci pracuje na jakousi politickou objednávku, se důrazně ohrazuji. Policisté krajského ředitelství, v jehož čele stojím, byli a jsou apolitičtí a řídí se výhradně zákony této země." Oznámil také, že si Nevtípila váží.

Od té doby se mluví o tom, že se Babiš potřebuje zbavit jak Nevtípila, tak Trojánka. Když tedy pražský šéf policie oznámí, že končí, ihned je to vnímáno jako zlé znamení či dokonce jako výsledek tlaku a počátek konce vyšetřovatele.

S fakty to zřejmě nesouvisí. Trojánek chce údajně z Prahy odejít už dlouho, nejde prý do civilu, ale do Jihlavy, kde začínal. Především však odchází dobrovolně, na vlastní žádost. Není známo, že by na něj někdo tlačil, jako Babiš drsně a bohužel úspěšně "klekl" na Michala Murína, bývalého šéfa inspekce (GIBS).

Nevíme, kdo Trojánka vystřídá, jestli bude svoje lidi, kteří normálně pracují, hájit, nebo zda podlehne politickému tlaku a řečem o účelovce. Zároveň můžeme tušit, že šéfovat pražské policii není med (viz návštěva Si Ťin-pchinga a tlaky z Hradu, nízká schopnost pořádkové policie chytit sedm nizozemských rváčů, případy jako zmlácení motorkáře, který leží po havárii vážně zraněn na zemi atd.).

Uvážlivý žalobce Šaroch

Je skvělé, že nezávislá média odchod Trojánka pečlivě sledují a spojují s otázkou: Neohrozí to vyšetřování Čapáku? Pro české vnímání spravedlnosti je strašně důležité, aby byla tato kauza zákonně, spravedlivě dotažena do konce, aby nový šéf na Nevtípila neklekl jako Babiš na Murína.

Druhá zpráva, jež veřejností zavibrovala: žalobce Šaroch zastavil stíhání Jaroslava Faltýnka a dalších osob, nikoli Babiše a jeho příbuzných. V usnesení o zamítnutí stížnosti napsal: "Závěr policie o tom, že skutek, pro který je trestní stíhání zahajováno, byl spáchán obviněným, není konečný a nemusí být ani v plné míře hodnověrný."

Šaroch potvrdil stíhání Babiše a spol., zároveň ovšem řekl, že chce doplnit důkazy: "Nelze však vyloučit, že později bude odůvodněno zastavení trestního stíhání všech jmenovaných obviněných, nebo třeba jen některého z nich, neopatří-li policejní orgán důkazy, kterými by svá tvrzení uvedená v napadeném usnesení dostatečně podpořil."

Stíhání premiéra je věc výjimečná, abnormální, ale žalobce musí jako vždycky dělat svou práci: dbát na to, aby důkazy před případným soudním líčením obstály. A navíc musí mít nervy ze železa. Je v pořádku, že chce případ "okovaný". Číst jeho odůvodnění jako krok k alibistickému vyvinění Babiše a rodiny je pošetilé. Navíc, i pokud případ skončí u soudu, nemusí být Babiš odsouzen.

Šaroch vyhověl stížnostem Jaroslava Faltýnka a tří manažerů firmy, která dostala dotaci na Babišovo Čapí hnízdo. Jejich stíhání zastavil. Zdá se na první pohled dost podivné, že policii dovolil, aby žádala o vydání místopředsedy ANO, poslance Faltýnka, on, žalobce, je přece pánem přípravného řízení. Na druhou stranu až po vydání sněmovnou mohl Šaroch rozhodnout o stížnostech, dříve ne.

Zjevně jedná uvážlivě a logicky. Navíc dál nechal stíhat Babiše a jeho děti z prvního manželství, manželku, švagra a dotační expertku Janu Mayerovou, což pozici vyšetřovatele Nevtípila rozhodně neoslabilo.

Tu citlivost si však rozhodně ponechme, chrání nás, chrání českou justici, je to základní atribut právního státu.