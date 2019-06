Zeman je žralok v dětském bazénku, frajer Babiš se ho bojí, nechává ho řádit

Předčasné volby Babiš nechce, čelí masivním protestům. Hra o Staňka je zárukou, že na další demonstraci na pražskou Letnou dorazí půl milionu lidí.

Tuhle situaci už známe - Miloš Zeman kašle na ústavu. Když šéf ČSSD a místopředseda vlády Jan Hamáček vyžaduje její dodržování, prezident to prohlásí za vydírání. Ano, je líp, dodržovat ústavu "hlava státu" vnímá jako vydírání. Jinými slovy, on se cítí být nad ústavou, nad základním zákonem země. Proč hraje hru s neodvoláním ministra kultury Antonína Staňka a nejmenováním Michala Šmardy (ČSSD)?

Nejprve poznámka k jisté surovosti, s níž to prezident dělá, zjevně čím dál víc ztrácí zábrany, jako by mu denně ubývala schopnost ovládnout se. Ke sporu o Staňka na závěr návštěvy Kraje Vysočina řekl: "Upozornil bych, že ústava nestanoví lhůtu, kdy má prezident reagovat na návrh výměny dvou ministrů. Tato lhůta dosud běží a já jsem se dosud nevyjádřil." Čtete dobře, lhůta neexistuje, ale "dosud běží".

Je však omyl domnívat se, že jde o Zemana, nejde. Klíčovou osobou české politiky je premiér (nežijeme v prezidentském systému). Za vládu ručí premiér, jeho návrh na odvolání ministra Zeman musí přijmout, navíc, jak víme, Staněk podal demisi. A najednou to máme znovu jak na talíři, poněkolikáté: Babiš se tváří jako vtělené superego, všecko zmákne, nad něj není. Jenže jak Zeman dupne, Babiš se scvrkne do velikosti panáčka Kena, do kterého Zeman může v klidu píchat špendlíky a on drží, nemůže nedržet. (Pořád je přece ve hře milost za Čapí hnízdo, záloha, "tlačák".)

Další reálie, rovněž známá z dob minulých: Zeman má obsedantní potřebu řídit, ovládat, vyčnívat. Nestačí mu vysedávat v TV Barrandov s pseudomoderátorem Soukupem, potřebuje, aby se politika kolem něj točila, aby on s ní točil. Staněk mu to dokonale umožnil, je poslušný (poslechl Hamáčka a podal demisi, poslouchá Zemana a neodchází, klidně to přece může zabalit sám, přestat chodit do vlády, když rezignoval, stejně ho nikdo nebere vážně). Zeman opět trůní v centru pozornosti, vše se kol něj točí.

Co chce? Stačí lehce zapojit paměť: jakou si původně představoval vládu? Chtěl menšinovou vládu ANO, již by podporovali komunisté a okamurovci (SPD). Nejhorší možnou konstelaci, jež by Česko mohla potkat, rozvratnou, antievropskou. Logicky, Zeman je orientován na Východ, jeho vzor je Putinovo Rusko, tam s úctou vzhlíží. A Putinovy služby, jeho hybridní válka usilovně pracuje na rozkladu Evropské unie, rozvratu jednotlivých zemí, rozvratu české demokracie. Proto Zeman jel na sjezd KSČM i SPD. Proto tyto dvě proruské, antiunijní partaje podporuje.

Prezidentopremiérský systém

Zeman má jiný cíl než Babiš. Pro premiéra je představa hlubšího spojení především s SPD zřejmě noční můrou, jež se mu zjevuje ve snech, když náhodou spí. Šéf SPD Tomio Okamura je nevypočitatelný, stejný macho jako Babiš, spolupráce s ním prakticky nemožná.

Klíčový je postoj sociální demokracie, odejde z vlády? (Zeman by o to určitě stál, mučí a ponižuje nejen Babiše, ale i Hamáčka.) Bývalý předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) řekl: "Myslím si, že situace je zralá na to, abychom nechali vládnout Andreje Babiše s Milošem Zemanem a aby sociální demokracie z vlády odešla."

ČSSD se ocitla ve zlé situaci, nápady jí krade ANO, Hamáček není s to Babišovi vzdorovat, je příliš měkký, jak se u nás říká, "slušný". Kauza Staněk ukázala, že sociální demokracie nemá ve vládě žádné slovo. Babiš už měl na Zemana podat kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu, ale bojí se, jako kšeftsman nechce přijít o "Zemanův trh", nemůže si udělat z přímo voleného prezidenta nepřítele.

ČSSD nemá co ztratit, v eurovolbách klesla pod pět procent voličské přízně, pobyt ve vládě ji ničí, kdo by volil onuci. Odejít do opozice je poslední možnost, jak se vymotat ze šlamastyky, ukázat "máme zbytky cti". Sociální demokraté by měli Staňkovi a Zemanovi děkovat.

Výhled, pokud by ČSSD sebrala odvahu? Zemanovi ministři Staněk a Toman (zemědělství, za Hrad a ČSSD) by zůstali, zbytek by doplnili komunisté a okamurovci podle diktátu Zemana. Štěch má pravdu, byla by to vláda Zemana a Babiše, z prezidenta by se stal prezidentopremiér (zčásti už jím je). Začalo by období prezidentopremiérského systému a vydírání Babiše (už dnes musí komunistům nadbíhat, do dozorčí rady ČEZ byl tento týden zvolen Jan Vaněček, považovaný za člověka komunistů). Je otázka, zda by Zemanova-Babišova vláda získala důvěru, ale i tohle už známe, klidně to potáhnou bez ní, ústava neústava.

Předčasné volby Babiš nemůže chtít, čelí masivním občanským protestům. Hra o Staňka je zárukou, že na další demonstraci na pražskou Letnou dorazí ještě víc lidí než minule, klidně půl milionu. Do toho 30. výročí revoluce 1989, finální audit Evropské komise o premiérově střetu zájmů, případně obžaloba premiéra za Čapák. Kdepak, předčasné volby jsou pro Babiše riziko, bude se jim chtít vyhnout. A tak se stává čím dál děravějším hadrem v rukou prezidenta.

Jak trefně napsal jeden člověk na Twitteru, sledovat Zemana, co dělá, je "jako sledovat žraloka v dětském bazénku". Dodejme, že v normální zemi by toho žraloka odchytili a bazének ochránili. U nás ne, u nás politici žralokovi do bazénku házejí celou budoucí generaci.