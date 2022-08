Zeman nic nedělá, na Hrad už prakticky nejezdí. Dál ho ale z pomsty drží opevněný

Všechny zdravotní testy Miloše Zemana jsou uspokojivé. A to by nám tak nějak mělo stačit. Březen 2023 se blíží.

V neděli uplynulo 54 let od okupace Československa v roce 1968. Prezident Miloš Zeman k tomuto pro Česko zásadnímu výročí neřekl nic. Neřekl nic v době, kdy se historie opakuje a Rusko se pokouší okupovat Ukrajinu a vymazat ji jako mezinárodní pojem. Výročí se věnoval premiér Petr Fiala (ODS), který mimo jiné natočil spolu se slovenským předsedou vlády Eduardem Hegerem k jednadvacátému srpnu video. A před budovou Rozhlasu v Praze připomněl, "jak je naše svoboda a nezávislost křehká".

O dva dny dříve, tedy 19. srpna, tweetoval mluvčí Hradu Jiří Ovčáček toto: "Prezident republiky Miloš Zeman byl dnes propuštěn z Ústřední vojenské nemocnice v Praze po krátké preventivní prohlídce. Všechny zdravotní testy jsou uspokojivé." Odtud můžeme soudit, že paměť "hlavě státu" snad slouží. Výročí tedy přešla mlčením vědomě a úmyslně.

Malá poznámka, jež se týká prezidentovy zdravotní kontroly. Dne 29. června Zeman předal ministru spravedlnosti Pavlu Blažkovi (ODS) podnět k prověření podezření, že se v souvislosti se Zemanovým onemocněním mohl stát trestný čin sabotáže. Upozornil, že jakožto přímo volená hlava státu byl prý nucen čelit pokusu o zbavení svých pravomocí.

Jiří Ovčáček pak uvedl: "Od samého počátku se jednalo o lživé informace o skutečném zdravotním stavu prezidenta republiky, které v konečném důsledku iniciovaly proces, který by nejvýznamnějšího reprezentanta suverénu lidu měl zbavit jeho ústavních pravomocí, čímž mělo dojít k poškození ústavního zřízení České republiky, a to za zneužití postavení osob z řad lékařů, některých senátorů, a dokonce i akademické obce." I lékaři tedy zneužili svého postavení? Zřejmě ti z ÚVN? Tato nemocnice přece vydala předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi zprávu o jeho zdravotním stavu. Proč tam pak tedy Zeman chodí na kontroly?

Dva dny před propuštěním z preventivní prohlídky Zeman na zámku v Lánech udělil audienci Karlu Schwarzenbergovi a ještě o dva dny dříve - opět v Lánech - prezident a jeho manželka Ivana přijali Václava Klause s manželkou Livií. Nějak tak vypadá program nejvyššího ústavního činitele. Rozhodně není nabitý, prezident se stal v podstatě úplně zbytečnou, nákladnou figurou, už ho nezajímá ani zlomový den jeho života - 21. srpen 1968. Vlastně se jen čeká, až to nějak doklepe. Není schopen naznat, že měl už dávno rezignovat, drží se na Hradě, pardon, v Lánech, doslova zuby nehty. Tragéd.

Na Hrad přes rám, nebo vůbec

Jeho nečinnost a funkční zbytečnost však nijak nebrání tomu, aby byl Hrad stále zašpérován a hlídán. Stále musí návštěvníci procházet přes kontrolní rám a podstoupit potupný, nedůstojný "filcuňk". Na ulici před Hradem trčí ježci. Návštěvníky sleduje systém kamer. Jen Hradní stráž má včetně občanských zaměstnanců něco pod tisíc lidí - armáda. Už jsem psal vícekrát o tom, kolik tahle rozmarnost stojí peněz, jak se vyhazují oknem. Jsou prázdniny, na Hrad chodí turisté, Pražané se mu už léta kvůli kontrolám vyhýbají, ti, kteří přes něj dříve chodili z Bílé Hory a Břevnova dolů do města nebo zpátky pěšky, už tam nechodí, tato část města jim byla odcizena.

Není vůbec jasné, jaké nebezpečí by mohlo Zemanovi hrozit, jací teroristé by na něj snad měli útočit a proč, v čem je tak významný, čeho se bojí. Už když Vít Rakušan (STAN) nastoupil do funkce ministra vnitra, řekl, že zašpérování Hradu snad vbrzku skončí. Neskončilo. Přitom Zeman tráví mnoho času v Lánech. Proč tu šaškárnu policie nezastaví? Nechce přiznat, že to celou dobu dělala zbytečně?

Teroristických útoků džihádistů je v Evropě velmi málo, prudce poklesly. Jistě, neznamená to, že žádné nehrozí, experti občas hovoří o "tichu před bouří". Ale útok na Miloše Zemana by byl nesmysl. Pokud by něco mohlo útočníky lákat, jsou to občasné fronty turistů čekajících na kontrolu, jež se před rámy tvoří, když svítí slunce, hromadný masakr. Stejně tak je těžko představitelné, že by na Zemana zaútočili lidé napojení na Kreml za to, že se po útoku Ruska na Ukrajinu "prekabátil". Ruští agenti raději používají polonium (Litviněnko) či novičok (Skripal).

Ne, opevnění Hradu zůstává směšné, lze ho chápat jedině jako pomstu Zemana Praze, kterou nesnáší, kterou pomíjí, která pro něj a jeho partu představuje nepřítele.

Čaputová chce inspirovat

Hrad a prezident u nás mají sloužit jako symbol státnosti. Ve skutečnosti slouží jako symbol rozvratu a oddělení "toho nahoře od těch dole". Češi jsou zvyklí vzhlížet, prezident je pro ně stále pojem, příklad, nyní tedy příklad naprosto katastrofální, příklad papalášství. Příklad toho, že pro někoho naplatí žádná pravidla a realita je mu zcela lhostejná. Stará se o ni, jen když ho ohrožuje - proto Zeman otočil a prohlásil Putina za zločince. Aby se sám zachránil.

Slováci jsou na tom s prezidentkou neskonale lépe. Zuzana Čaputová před čtyřmi dny na síti LinkedIn zveřejnila video, kde popisuje, jaká úsporná opatření zavede její prezidentská kancelář. Důvod je jasný, "chceme ušetřit na energiích a inspirovat také další veřejné instituce". Čaputová chce pozitivně ovlivňovat myšlení úředníků i slovenských občanů. Dělá něco, co Zemanovi zřejmě vůbec nepřijde na mysl.

Čaputová říká: "Krom toho, že dlouhodobě čelíme klimatické krizi, v současnosti nás ohrožuje i energetická krize. Během nejbližší topné sezony proto bude snížena teplota v prezidentském paláci o 1 až 2 stupně a do konce léta bude ztlumené klimatizování společných prostor. Ohřev teplé vody bude snížený na maximálně 50 stupňů Celsia a prezidentský palác bude svítit o 2 hodiny méně."

Čaputová dodala, že tyto úspory jdou nad rámec toho, co dlouhodobě dělají v projektu Zelená kancelář, jehož cílem je, aby se do roku 2030 stali "první klimaticky neutrální veřejnou institucí". Prezidentka věří, že se k ní přidají i další následovníci. - Zjevně usiluje o to, aby se ona i její úřad staly skutečným symbolem státnosti. Český občan ví, že u Zemana je něco takového naprosto nepředstavitelné. No a taky ví, že "všechny jeho zdravotní testy jsou uspokojivé". Tak sláva. Ostatně už se nám blíží den, kdy skončí a snad, snad ho vystřídá někdo alespoň normální.

