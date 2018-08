Zeman už všechno podstatné řekl, tak my to taky balíme, a vy můžete taky

Prezident republiky Miloš Zeman letos nepojede na Valné shromáždění OSN.

Prezident republiky Miloš Zeman letos nepojede na Valné shromáždění OSN v New Yorku. Jeho mluvčí to vysvětlil tím, že vše podstatné už tam řekl.

"Pan prezident už na Valném shromáždění OSN řekl vše podstatné týkající se nutnosti boje s mezinárodním terorismem."

Zeman se každoročního sletu světových státníků zúčastnil v letech 2017, 2016 i 2015. V roce 2014, ačkoli tou dobou ještě nic podstatného neřekl, jel místo toho na Jakuninův Dialog civilizací na Rhodos.

Účast na Valném shromáždění není povinná. Hlavám států tam nikdo nevypisuje áčko. Když nemohou nebo nechtějí, pošlou v zájmu vlasti někoho za sebe. Běžné. Přesto mně od včerejška celá věc vrtá hlavou a ráno cestou do práce to nebylo lepší, naopak. Neodbytný pocit, jestli jsem vše podstatné už neřekl a neměl bych se otočit a vrátit se domů, nepomíjel.

U komentátora je to speciální případ. Nemám se zachovat jako Zeman? Mě už to nebaví, nemám, co bych ještě dodal, nazdar, najděte si to z loňska?

A co vy, nezdá se někdy také vám, že už jste všechno podstatné řekli? Neváhejte, vzpomeňte si na prezidenta a jeho mluvčího. Jestli se vám nechce někam jezdit a něco říkat, nedělejte si násilí a bez výčitek mlčte. Pokud byste náhodou měli mluvení v popisu práce, neohlížejte se na to - vysvětlení, že už jste všechno podstatné řekli, přece pochopí s porozuměním každý, i vaši blízcí, i váš zaměstnavatel. I kdybyste byli prezidentem se čtyřmi a půl lety mandátu před sebou a 21. srpnem za sebou. Nemám, co bych dodal!

P. S. Bez obav, talkshow Jaromíra Soukupa Týden s prezidentem se neruší. Tam vše podstatné ještě zdaleka nezaznělo a nezazní.

P. P. S. Do OSN měl jet Babiš, ale ten nemá čas, tak místo něj pojede ministr všehomíra Hamáček, s visačkou prvního místopředsedy vlády. Vše podstatné teď už víte.