Zemanův slepičí úlet: Kohouta Babiše obíhají slípky, on pak milostivě nalehne. Fake

před 18 minutami

Prezident Zeman dal v pondělí rozhovor Radiožurnálu. Hovořil o povolební situaci a předvedl se jako amatérský etolog se specializací na slepice. Zřejmě své spanilé jízdy do krajů předcházející přímé prezidentské volbě využívá též k tomu, aby pozoroval zvyky kurů, což je chvályhodné.

První kolo snahy Andreje Babiše o sestavení vlády, kdy se setkával se stranami, které prošly do sněmovny, hlava státu vidí takto: "…v prvních povolebních vyjednáváních všechny slepice říkají, že to tomu kohoutovi nedají, a obíhají takové kolečko, slepičí kolečko. Viděl jste to někdy na dvorku?"

Moderátor odpoví, že ano. Zeman: "No, tak výborně, a když slepice oběhne tak zhruba dvě až tři kolečka, no, tak najednou ten kohout na ni dolehne." Následovala otázka, zda kohout musí čekat až do třetího kola. Prezident: "I ta slepice má svoji důstojnost, a kdyby neuběhla ta tři kola, tak by se cítila jako slepičí prostitutka, no a po třech kolech už je to všechno v pořádku."

Etolog Zeman vnímá strany jako slepice, jež se nechtějí cítit jako prostitutky, a Babiše jako kohouta, jemuž se nakonec ve třetím kole poddají a on na ně nalehne. (Nikoli klekne.)

Hlavu státu nikdo nepodezírá ze slepičích fake news, a přece stojí za pokus jeho slova konfrontovat s realitou. Začněme prací "Projevy chování kurů" (Prof. MVDr. Eva Baranyiová, CSc., Ing. Pavel Štarha, Ph.D., Linda Balážová, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, VUT v Brně).

Tam čteme, že "v době reprodukce přibývá interakcí mezi kohouty a slepicemi". Miloš Zeman tedy povolební situaci považuje za reprodukční období. Proč ne.

Dál čteme, že "projevy dvoření kohoutů jsou složité (vokalizace, postoje, rozkládání per); kohout se začíná dvořit nejníže postavené slepici, postupuje k dalším". Tady už se prezident rozchází s realitou (zřejmě neučinil dostatečné množství pozorování). O nějakých psychologických stavech slepic, jež by se cítily jako prostitutky, ani slovo.

Kohout Babiš, nahlíženo jinýma než Zemanovýma očima, se stranám nedvoří, nic jim nenabízí, na pozorovatele působí naopak tak, že je odmítá. Baranyiová a spol. dál píší, že u samice můžeme vysledovat "změny postoje, prodlévání v blízkosti samce" a že "samice preferují k páření samce podle velikosti hřebínku (…), dále barvy peří a velikosti ostruh".

Abolici? Na co?

Ano, Babišovi jistě narostl hřebínek a vysloužil si ve volbách velmi ostré ostruhy, ale o nějakém obíhání slepic a o dvou až třech kolečkách se nedočteme nic. Spíš to vypadá, že aktivní, dvořící se, nabízející se je samec.

Více webů píše o slepicích. Slepičář.cz nám v textu "Kohout a jeho neodmyslitelné role v hejnu" sděluje: "Abyste měli z kohouta ten správný užitek, musíte vybrat kohouta s mírným charakterem. Agresivní kohouti nadělají v hejnu více škody než užitku. Slepice stresují, což se podepisuje na jejich snášce." (Tato poznámka se ovšem spíše týká výběru kohouta, který udělali jak voliči, tak prezident.)

Dál čteme: "Kohout tedy do hejna přináší klid a slepice jsou díky němu vyrovnanější. Slepičky udržuje pohromadě, nemají se tendenci toulat. Kohouta zpravidla následují v jeho krocích a činnostech. Dodává slepicím pocit bezpečí a v krizových situacích dokáže své hejno ochránit před predátory. Buď na blížící se nebezpečí dostatečně upozorní, nebo je schopen se mu postavit tváří v tvář." Že by Andrej Babiš přinášel českým politickým stranám klid, to se opravdu říci nedá.

Zase vidíme, že si kohout slepice předchází, o nějakém obíhání ze strany slepic opět žádná zmínka. Kohouti dokonce "kvokavým zvukem upozorňují slepice na nález chutného sousta". Jako etolog by se Miloš Zeman neuživil, není divu, že raději kandiduje znovu na Hrad. Posluchačům nabídl "slepičí úlet", ne reálný pohled.

V Radiožurnálu byl opět nakloněn menšinové vládě, ví však, že existují i jiné možnosti: "Kdo říká, že je to jediná varianta? Je to výhrůžná varianta. Pokud se mnou nepůjdete, bude tady menšinová vláda. V politice se velmi často vyhrožuje a myslím si, že je to součást politického řemesla."

Proč je nutné stranám vyhrožovat? "Protože jim musíte dokázat, že existují i jiné možnosti než jejich účast na vládě." Vyhrožování se nám nabízí jako prezidentem uznaná a zřejmě běžně používaná metoda.

Na otázku, zda by dal Babišovi abolici, tedy zda by zastavil jeho trestní stíhání, odvětil, že to by "nikdy neudělal", a pokračoval: "Podívejte se, já ho klidně jmenuji premiérem, i když je nebo bude trestně stíhán…"

Taková slova můžeme po sněmovních volbách a před prezidentskou volbou chápat jako jistý závazek, "klidně jmenuje premiérem" obviněného politika. V západním světě nepředstavitelný postup. Strana by takového politika ostatně sama stáhla, škodil by jí i zemi.

Proč to českému prezidentovi nevadí? Proč z nás dělá banánovou republiku? Odpověď zní: No právě proto. Je to cesta, jak Česko v EU diskreditovat, jak naše postavení ještě zhoršit. Kdyby Babiš neměl Zemanovu podporu, dost možná by se z úsilí o premiérskou pozici stáhl. I tohle je "slepičí úlet", tentokrát však český kohout odlétá z Evropské unie.