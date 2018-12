Zimola: Teror ve Štrasburku jsou nové evropské hodnoty. Ukázkový proruský fejkař

Závěr, že tyto "nové hodnoty" nesmí překročit naše hranice, je jasný: pryč z EU, zpátky k Rusku. Politik vládní strany, vskutku neuvěřitelné.

Francie, Štrasburk, policie tam i v Německu hledá devětadvacetiletého Chekatta Chérifa, který poblíž adventního trhu zabil tři lidi a čtrnáct zranil. Teror. Utekl. Jde o rodilého Francouze, rodina je původem severoafrická. Policie ho šla zadržet, neboť vyšetřuje ozbrojené přepadení, v bydlišti ho však už nezastihla. Chérif byl vedený na speciálním seznamu osob, které představují hrozbu pro francouzskou národní bezpečnost.

Terorismus v Evropě nekončí, byť se zatím nenaplnily předpovědi o jeho eskalaci po porážce tzv. Islámského státu. Občas se dočteme o tom, že tajné služby překazily chystaný útok, rozbily síť teroristů, občas varují před možností dalších teroristických akcí jako nedávno v Británii. Nasazení zpravodajců a speciálních policistů v zemích jako Francie, Německo, Británie a dalších je obrovské. A jistě, nedokáže zabránit každému útoku, každému šílenci.

To, co se odehrálo na vánočních trzích ve Štrasburku, je mimořádně tragické, zločinec, kterého se nepodařilo včas zadržet, lidi děsí, zároveň však takový případ odhaluje obří bezpečnostní úsilí, které Francouze, Němce, a mimo jiné taky české občany, chrání před podobnými akcemi.

Reakce na evropský teror se opakují, velmi radikální bývají ty české, tedy odezvy ze země, kterou terorismus naštěstí zatím nezasáhl. Jiří Zimola (ČSSD), napsal na Twitter i Facebook toto: "Politika proti terorismu zřetelně selhává. Nepomohou průvody černě oděných politiků, pomůže radikální změna postoje k porušování zákonů obecně. Radikalizuje-li se terorismus, musí se radikalizovat stát. Tyto ´nové evropské hodnoty´ nesmí překročit naše hranice."

Strašné. Kolik za poslední rok proběhlo teroristických útoků v Evropě? Dokáže je Zimola vyjmenovat? Kolik útoků naopak tajné služby a policie zneškodnily? Dokáže tyto akce český "radikál" vyjmenovat? - Politika proti terorismu neselhává a je značně úspěšná. Žádný stát však nedokáže zabránit všem útokům, dokonce ani ten totalitní ne.

Stát se musí radikalizovat? Ajaj

Klíčová část Zimolova přemýšlení: "…pomůže radikální změna postoje k porušování zákonů obecně. Radikalizuje-li se terorismus, musí se radikalizovat stát." Radikální změna postoje k porušování zákonů, jak to myslí? Přitvrdit? Kdyby za terorismus hrozil trest smrti, skončil by? Každý ví, že ne. Tihle zfanatizovaní lidé jdou umřít. Francie mimochodem není nijak benevolentní, nejednou je označována za "policejní stát", takže zase vedle.

Politik ČSSD tvrdí, že "radikalizuje-li se terorismus, musí se radikalizovat stát". Není jasné, jak se může radikalizovat terorismus? Ten je radikální ze své podstaty, terorista je teroristou proto, že vraždí nevinné. A jak se má radikalizovat stát? Má se z něj stát taky terorista? Pohříchu to jsou naprosté bláboly. Radikalizovaný stát? Jako že sebere každého, kdo se mu nezdá, a zašije ho na doživotí?

Na tweetovou otázku, jak to myslí, Zimola odpověděl: "Stát musí postupovat radikálně ve výkladu svých práv a povinností. Tzn. měl by být iniciátorem důkladných, radikálních společenských změn, odrážejících situaci. Je to již srozumitelnější?" Ne, není, pane Zimolo. Měla by Francie vystěhovat své občany s arabskými jmény? Pozavírat?

Hloupost, zoufalá nedomyšlenost té úvahy je zarážející. Zimola byl do listopadu 2018 statutární místopředseda ČSSD, špičkový politik. Radikální stát je ze své podstaty holý nesmysl, Zimola asi touží po totalitním státu, kde rozhoduje armáda, policie, tajná policie, kde vládne režim "tvrdé ruky". A sebe si jistě představuje jako držitele moci, ne jako občana pod touto mocí, jinak by takové věci nikdy nepsal.

Není s to ani domyslet, že by radikalizace státu vedla ke stejné odezvě společnosti, i ta by se radikalizovala (ve Francii by to následovalo s vysokou pravděpodobností).

Závěr Zimolova tweetu je vysloveně sprostý: "Tyto ´nové evropské hodnoty´ nesmí překročit naše hranice." Terorismus, vraždění lidí na vánočním trhu, jsou nové evropské hodnoty? Proto se jim země EU i jiné tak usilovně brání? Proto teď po útočníkovi pátrají stovky policajtů ve Francii i Německu?

Označit terorismus za evropské hodnoty je hnus, převracení reality, jehož jsme svědky stále častěji, tohle je klasická fake news, dezinformace, odporná antievropská lež nejhoršího ražení, žádný proruský dezinformační server by se za ni nemusel stydět. Zimola funguje jako typický šiřitel fake news, fejkař par excellence.

Závěr, že tyto "nové hodnoty" nesmí překročit naše hranice, je pak jasný: pryč z EU, zpátky na Východ. Politik vládní strany, vskutku neuvěřitelné. Zimola dělá přesně to, po čem teroristé nejvíc touží, zapírá, rozbíjí skutečné evropské hodnoty, radikální stát, stát terorista, je přesně to, co občan nepotřebuje, co ho ohrožuje víc než terorismus.