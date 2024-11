Bezpodmínečná podpora Ukrajiny je klíč k míru. Američané to už pochopili

Ukrajinci žádají Západ o pomoc od chvíle, kdy na ně Rusko 24. února 2022 zaútočilo. A dostávají ji. Bohužel ale pozdě, a hlavně s omezením.

Tanky, děla nebo letadla, to vše jsme dodali až po ukrajinských opakovaných prosbách a zpravidla ještě s podmínkou na použití. Rusové během toho vraždili, znásilňovali, unášeli děti na převýchovu, bombardovali nemocnice, elektrárny, přehrady, srovnávali celá města se zemí. A pokračují. Teď do toho navíc vstoupí velká neznámá: americký prezident Donald Trump.

Jak ukončit utrpení Ukrajinců a tuto nesmyslnou válku, kterou Putin rozpoutal?

Nemůžeme dopustit kapitulaci Ukrajiny a tím i rezignaci na západní hodnoty. Je nutné najít řešení, které bude pro obě strany alespoň částečným vítězstvím. Nebo ho budou moci alespoň za vítězství vydávat. A při jeho hledání je nutné, aby Ukrajina vyjednávala z pozice síly, když ne větší síly, tak alespoň srovnatelné. Putin musí pochopit, že víc už nezíská, a že dosavadní výsledek může vydávat za vítězství. Před tím ale musí poznat sílu.

Důležitým krokem přibližujícím konec války je ukrajinský útok v kurské oblasti. Zásadním zlomem může být možnost použít západní zbraně bez omezení. Obrazně řečeno: abychom Ukrajincům neumožňovali jen sestřelovat šípy, ale pomohli zasáhnout i lučištníka. Až v tu chvíli bude mír na Ukrajině nejblíž. Je potřeba tuto možnost Ukrajině dát. Nic nás to nestojí. Každé oddálení naopak stojí zbytečně další lidské životy a přináší obrovské náklady na budoucí rekonstrukci Ukrajiny.

Proto jsem napsal dopis Josepu Borrellovi s podporou a výzvou ke zrušení omezení použití zbraní. Podpis připojilo více než sedmdesát europoslanců včetně bývalých ministrů a premiérů. Šéf unijní diplomacie výzvu přijal a rozšířil mezi členské státy EU. Zrušení limitů podpořil v hlasování i Evropský parlament. Proti byli z českých europoslanců jen Ivan David, Kateřina Konečná, Ondřej Dostál, Filip Turek a Jaroslava Pokorná Jermanová.

Několik dní po naší výzvě zazněl podobný apel i v Kongresu Spojených států směrem k limitům na využití amerických zbraní. Teď americký prezident Joe Biden povolil Ukrajině použít Spojenými státy dodané rakety dlouhého doletu proti cílům na ruském území. Po listopadových prezidentských volbách ale nemůžeme na USA spoléhat, že odvede práci za nás. Američané za své zákonodárce vybrali více republikánů a do Bílého domu zvolili Donalda Trumpa - tedy ty, kteří dlouhodobě opakují, jak se má Evropa o sebe postarat sama a že peníze pro Ukrajinu by se měly seškrtat. Proto Evropa musí aktivně investovat do své bezpečnosti.

Ukrajinu ale nepodporujeme pouze cestou dodávek zbraní. Snažíme se také eliminovat dodávky zboží dvojího užití do Ruska. Vymáhat sankce musíme důsledně, na to musíme vyčlenit naše kapacity a zacílit pozornost. Jenom tak naše technologie neskončí v ruských rukou. Nejenom že potřebujeme zlikvidovat lučištníka, my mu nesmíme dodávat naše luky.

Mír, nebo spíše příměří, které bude dojednáno, nebude nic hezkého a bolet bude na obou stranách. Ale nejrychlejší cesta k němu vede jednoznačně přes maximální a bezpodmínečnou podporu Ukrajiny. A je to i cesta nejmenších ztrát na životech a zastavení destrukce země.

Nebo to Trump vyřeší do 24 hodin v úřadu, jak hlásá? Tomu nevěřím.