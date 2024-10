Gender. Zcestnost 21. století

V Bibli je zmíněno, že na závěr tvoření stvořil Bůh muže a ženu. Jsou názory, že se tak stalo bezprostředně po stvoření opic, a že se svého výrobku tak lekl, že raději přestal.

Po dlouhá tisíciletí jsme si s tím, že existují muži a ženy vystačili a lidstvo se díky těmto dvěma pohlavím rozprášilo do počtu sedmi miliard jedinců. Vždycky existovaly odchylky, což nic nezměnilo na základním paradigmatu.

Naše století, plné rozežranosti a nenasytitelné touhy po spotřebě se dostalo do situace, kdy se mění zásadní role mužů a žen. Muži přestávají být finanční i morální páteří domácnosti, ženy s pomocí antikoncepční pilulky nemusí rodit a mohou věk přírodou určený k mateřství využít na soupeření se svými mužskými partnery. Dítě je podivuhodná komodita, kterou je možné s pomocí medicíny (IVF) pořídit si na počátku klimakteria.

Sociální tlaky na změnu role ve společnosti vytvářejí tlaky na jedince. Nejprve začali v 80. letech muži nacvičovat mužný pláč; TV kurzy v USA vedl Paul Newman, který učil, kterak mužnou pěstí zatlačit mužnou slzu do mužného oka. Pak se po svém dlouholetém zvyku na to vykašlali a spokojili se se skutečností, že na stejném místě za stejnou práci berou dodnes o 20 % více než ženy pracující tamtéž.

Ženy se pustily do boje za svá práva, která jim již půl století nikdo nebere a snaží se dorovnat mužům, zapomínajíce na to, že jsou úplně jiná stvoření vyrobená tvůrcem a vybavená ke zcela jiným úkolům. Jako kdyby zapomněly na to, že být matkou je víc než být astronautkou. Dostaly se taky samy do pasti, v níž je velice těsno, zejména dorůstající generaci, která na zadané úkoly nemá ani sílu, ale ani chuť. Únikem z této pasti je být "ne-ženou" a tak vznikly nejrůznější požadavky na změnu pohlaví. Žen, které o to žádají, je mnohonásobně víc než mužů.

Britská klinika v Tavistocku, která jediná měla oprávnění podílet se medicínsky (zastavení puberty prostřednictvím hormonů, operativní zákroky) se dostala pod tlak požadavků desetitisíců žadatelek, ano, především žadatelek, a nakonec i do soudní pře známé jako "kauza Bellová", kde 23letá pacientka žaluje kliniku, že dala na její nezralé naléhání v době, kdy nebyla plnoletá a svéprávná, měnila jé pohlaví tak dlouho, až je z ní dnes neplodná vousatá žena s amputovanými prsy. Další šetření mělo za následek ukončení aktivit této kliniky před necelým půl rokem.

Ve vztahu ke klasické normě bylo vždy něco procent odchylek, které vyvolávají nejrůznější psychosexuální stavy, z nichž neplyne další pokračování života. Homosexualita je známa od počátku historie a vždy šlo jen o to, jak se většinová společnost k této odchylce staví. Bohudík jsme ji přestali vnímat jako zločin i jako nemoc a necháváme lidi s touto orientací žít, aniž jsou jejich práva v čemkoliv omezena. Jen mi přijde nepřiměřené, je-li jejich právně požehnaný stav označen jako "sňatek", protože to je výraz pro párový vztah zakládající rodinu. Stejně jako pomazánkové máslo není žádné skutečné máslo. Různé další odchylky v počtu promile byly většinou tolerovány nebo tajeny.

Únik před genderově předepsanou rolí vede mnohé do podivných psychosexuálních deviací, které si všechny kladou nárok na uznání. Trochu jako kdyby každý neurotik vyžadoval pro své obtíže zvláštní kategorii a k tomu vydané zákony. Vynořilo se nám několik desítek pohlaví, zatímco chudáci pedofilové se musejí skrývat stejně jako před staletími a chyceni jdou do basy.

Přírodě je totiž jedno, jak bude každý, kdo se cítí po svém, svou situaci prožívat a jde ji o jediné: pokračování života. Všechny transgendery nechá v jedné generaci vyhynout a tím je dána jejich neživotnost. Cítím s těmi lidmi, ale ať na mně nechtějí, abych kodifikoval jejich status jako normu. Je to odchylka a z hlediska evoluce směrem k mínusu.