Jak drahé bude máslo ve válce? To je otázka!

Zatímco Evropa začíná vnímat možnost krize, českou společnost zajímá, kolik stojí máslo. Nemíním začít vybavovat české domácnosti plynovými maskami, jen bych rád upozornil na jednu souvislost, na níž se s ochotou zapomíná. Je to příběh malého fízla v době bouřlivé, jenž se váže i k velkému fízlovi v chystané bouři.

Machiavelli řekl, že základní lidskou chybou je, že nepředvídá bouři, když je hezké počasí. Přitom dnes je vidět, že se k bouři schyluje.

Skandinávské země vydaly pro své občany návody, jak se chovat v případě krize vzniklé na bázi válečného konfliktu, nebo při jeho riziku. My si v této oblasti bohorovně hovíme, ačkoliv fašizující prvky máme kousek od hranic a fašizující elementy pozvolna rostou také uvnitř hranic. Ruská hybridní válka je u nás v plné intenzitě. Nemám v úmyslu strašit, chci jen upozornit na skutečnost, že si proti hrozícímu nebezpečí stále sami podkopáváme možnosti účinně se ubránit.

Dneska už se sice neklade dětem za vzor malý fízl Pavlík Morozov - udavač svého dědečka, který sháněl pro rodinu jídlo, rudým komisařům, aby tak naplnil sociální spravedlnost revoluce. Hodnoty se od těch dob trochu změnily. Zatímco za našich dětských let byl dosud rodina termínem téměř posvátným, stal se během dalších šedesáti let pojmem více než opovrženíhodným. Kdo by se dnes v morálních obhajobách nejrůznějších divokých seskupení oháněl rodinou? Nějací směšní křesťani v české směšné politické partaji?! Žádného jiného aspiranta moci to jako téma nezajímá.

Kritika standardní evropské rodiny přináší mnohé výhrady, zásadní ale zůstává, že rodina jako svérázná a ničím nenahraditelná jednotka je nejúčinnější obranou proti krizím jakéhokoliv typu. Jako každá lidsky tvořená "instituce" má nepochybně daleko k ideálnímu stavu, zatím ale nebyla nahrazena žádným lepším systémem.

K stejným závěrům dochází brožura Pravidla krizového chování (ČAV 12972) kolektivu autorů, v čele s Václavem Cílkem. Jako stabilizující společnost a významné centrum přežití krize je zde uváděna rodina, což je dokládáno řadou nepopiratelných odborných zjištění. Rodina, stejně jako blízké společenství, které je schopné vzájemně se podporovat a vypomáhat si, jsou sociální jednotky zajišťující nejpravděpodobnější zvládnutí krize a jejích následků.

Mám za to, že rozvodovost a devalvace pevných vztahů ženy a muže vychovávajících děti je velmi nezdravým úkazem. Jsem určitě staromódní, když obhajuju tyto názory, ale jeví se mi to jako sociálně více stabilizující a ozdravné, než když je společnost řízena morálkou malých a velkých fízlů.