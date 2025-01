Moje výroční obsese

Dnes je čtvrtého ledna a narozeniny má Isaac Newton. Pokud si vzpomínám, vydal nějaké zákony, ale ty nebyly schváleny Národním shromážděním, takže není jasné, zda platí, zejména, když věda prohlašuje, že jeho fyzika je překonaná.

Daleko zajímavější výročí by slavil - kdyby byl nezesnul v americké věznici - Viktor Lustig, muž, jemuž se podařilo prodat kus Eiffelovy věže, čímž nastavil vysoko laťku takových podvodů. Tu překonal Harry Jelínek, který prodal Karlštejn. Ti všichni ale blednou před privatizací v 90. letech v režii Václava Klause.

Pojďte se mnou proběhnout první půlku ledna a pohoupejte se na vlnách času a skutečností, které stojí za vzpomínku. V kalendářích mého dětství začínal rok obřezáním Páně a já jsem měl o tomto úkonu dost divoké představy. Dnes je tam věcná informace Nový rok a chybí zmínka, že v ten den se narodil dlouholetý redaktor Lidovek a autor nesmrtelného Cirkusu Humberto, Eduard Bass. Den na to by slavil narozeniny MUDr. Driml, autor osvětové hry Bacilínek. Můj o něco starší kolega vzpomíná na to loutkové představení s děsem. My se sestrou jsme z textu měli srandu, zejména, když Bacilínka, po smrti svého chotě, ozářeného Sluncem volá: "Ukončím svůj život s hnusem, dám se přejet autobusem."

Včera měl narozeniny Josef Škvorecký, jehož Zbabělci byli na černém trhu k sehnání za 300.- korun v době, kdy knihy byly za 15-18 Kčs. Tankový prapor ho vynesl mezi klasiky, ač já si víc cením Miráklu. Zítřek je významný pro sportovce: lyžník Josef Rösler Ořovský - Ořovský je doslovný překlad jeho německého jména - sjel poprvé na lyžích Václavské náměstí. Po něm to zopakoval jedné noci 1967 MUC. Jiří Koťátko po návratu z lyžařského výcviku mediků.

Hledání čtvrtého krále do mariáše nebylo obtížné, seděl v hospodě U tří králů a slavil narozeniny Elišky Junkové, dámy českého automobilismu. Šťastnou sedmičku povýšil svým příchodem na svět psycholog, psychoanalytik a básník Zbyněk Havlíček. Jeho velké dílo uspořádal a vydal kolega MUDr. Pavel Čepický, budiž mu to přičteno k dobru i na nebesích. Osmého má narozeniny Rudolf Medek. Spisovatel a voják o něm tvrdí prameny. Především vlastenec a muž.

Pak jsou tu narozeniny dvou geniálních mužů: Karla Čapka, jenž se Nobelovy ceny nedočkal a Jaroslava Seiferta, kterému se to povedlo. Oba mě doprovázeli dětstvím, dospíváním a dospělým věkem a oběma jsem vděčen. Výbuch Etny v roce 1903 nám ukázal, jak jsme slabí vůči Přírodě. Dvanáctého má narozeniny Jack London a náš táta. Obou si vážím a cením si jejich frajerské odvahy, považované ve své době za drzost.

Přijetí křesťanství v Německu byl geniální tah v době, kdy se sem štrachala orientální smečka něžnými prstíky věrozvěstů Východořímské říše. Spojme dva úžasné dny, kdy se podařilo pokřtít jednu planetku Jára da Cimrman a druhou Vepřoknedlozelo a mezi těmato dvěma výboji ryzího češství vzpomeňme na 15.1.1989, kdy začal Palachův týden s bezplatným sprchováním vodními děly u Národního muzea. To už bylo víc než planetka, pokřtěná tak hezky kondelíkovsky, aby u ÚV KSČ náhodou nenarazila!