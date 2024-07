Psefologie. Relativně nový obor, ale dnes nanejvýš aktuální

Psefolog (psephologist) je člověk, který se věnuje předpovědi volebních výsledků. Tento termín uvedl v život v roce 1950 Sir David Butler, "the father of modern election science", díky jehož autoritě, jakož i užitečností tohoto pojmu získalo toto označení své místo v Oxfordském slovníku.

Výraz je odvozen z řeckého substantiva "psephos", což bylo athénské pojmenování volebních kaménků; bílé znamenaly "ano", tmavé "ne". Psefologie se věnuje předpovědi volebních výsledků a zjišťuje, jak kolísá procento voličů během mezivolebního období. Je to jistým způsobem také nepřímé zjišťování toho, jaké mají v populaci zastoupení ti rozumově slabší. Máme po jedněch volbách a můžeme říci, že je jich je u nás dost.

Ale zároveň se blíží z celosvětového hlediska významné volby v USA, které nenechávají mnoho lidí v klidu. Jedním z neklidných je také papež František. Vatikánský list Zenit s datem 30. 7. 2024 uvádí: V Papežském videu na srpen nás papež František zve, abychom se modlili za politické vůdce, aby mohli "pracovat pro obecné dobro". Ve videoposelství, které doprovází jeho modlitební záměr, papež potvrzuje, že i když "politika nemá příliš dobrou pověst, je mnohem vznešenější, než se zdá". Papež nás také zve, abychom poděkovali "mnoha politikům, kteří plní své povinnosti s vůlí sloužit, nikoliv vládnout mocí".

Rozhodování je každodenní běžná činnost, kterou si často ani neuvědomujeme. Studie zaměřené na lidskou blbost (stupidity), kterou není míněn nedostatek inteligence, ale nesprávná volba při dobré znalosti věcí, ukazují, jak často v zásadních rozhodnutích chybujeme. Protože emoce zvítězí nad racionalitou, protože se svezeme s proudem, protože jsme "ze zásady proti", protože, protože, protože… Protože jednáme náhle stupidně.

Někdy může být stupidita programová: Se Sovětským svazem na věčné časy, nebo Hurá do fašismu. Pak je zde třeba vzpomenout starého vtipu: Pane šiditeli, pane šiditeli, může se říct panu šiditeli, že je blbec? Klaune, to se ví, že nemůže. A může se říct blbci, že je šiditel? To se ví, že může. Děkuji pane šiditeli! A tím zdravím voliče nekrofilních politických stran.