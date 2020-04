Vietnamci jsou zvyklí trpět a mlčet. My ale obnažujeme pravdu, říká duo Ňun & Ví

Je příjemné listopadové odpoledne a já se právě nacházím na pražské konferenci TedxPrague 2019, kde za malou chvilku vystoupí umělecké duo složené ze dvou mladých, a bezesporu talentovaných, slečen - Ňun a Ví. Představujeme další z finálových textů soutěže Vietnam Stories.

Ňun a Ví, vlastními jmény Nhung Dang a Vi Tran, jsou mladé umělkyně česko-vietnamského původu. Ňun na DAMU vystudovala herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku a trénink současného herce na Rose Bruford College, Ví výtvarné umění a experimentální média na Prague College.

Před třemi lety spolu vytvořily a začaly hrát představení s názvem A odkud jste doopravdy? mapující jejich osobní proces hledání vlastní identity, jakožto Vietnamek vyrůstajících v českém prostředí, a zároveň poskytující intimní vhled do života vietnamských obyvatel Česka.

Ňun a Ví jsou z druhé generace vietnamských imigrantů. Rodiče Ví byli v roce 1982 ve Vietnamu vybraní mezi 80 nejlepších maturantů a bylo jim umožněno studovat na technické univerzitě v tehdejším Československu. Svůj nový život měli začít v Bratislavě, proto se nejdříve rok učili slovensky ve Vietnamu a poté v Košicích.

Maminka Ví vystudovala technologii ropy, tatínek mechaniku. Ani jeden se tím dnes neživí, obory si vybírali podle uplatnění ve své domovině, do které se ale nikdy nevrátili. Svoje bilingvální schopnosti využili, aby naučili slovensky vietnamské dělníky, kteří sem přilétali za prací, což byl mimo jiné případ rodičů Ňun. Její tatínek pracoval v Ostravě, maminka v Praze. Poznali se až v Československu a zjistili, že pocházejí ze stejného města.

Psaní dopisů babičkám

Představení A odkud jste doopravdy? hrají Ňun & Ví většinou pro menší publikum, na TedxPrague je to pro ně co do množství diváků premiéra. Dostaly zde možnost vystupovat, protože letošním tématem je Svár a svar, což skvěle vystihuje jejich tvorbu. Tradiční délka je 45 minut, na Tedx ale hrají zkrácenou verzi. Po masivním potlesku za nimi běžím do backstage. Vypadají vyčerpaně, ale šťastně. Šanci dozvědět se o pocitech mladých Vietnamek v naší zemi dostalo zase více lidí.

"Než jsme s představením začaly, scházely jsme se a vylévaly si navzájem naší frustraci, týkající se hlavně z pohledu Čechů na Vietnamce. Třeba z toho, že mi dneska v cukrárně zase řekli, jak umím krásně česky," směje se Ví. "Dávaly jsme dohromady různé situace, psaly texty a sbíraly materiál. Ze začátku jsme vsadily spíše na pohybové divadlo, hodně se to časem měnilo, ale teď už jsme našly určitou pevnou kostru," dodává. Mají verzi jak v češtině, tak v angličtině. Cizinci bez větších znalostí českých poměrů ale většinou představení nepochopí, přiznává Ňun.

Jednou z důležitých částí představení je pasáž o jejich dětství. Obě souhlasí, že to jako vietnamské děti v 90. letech v postkomunistickém Česku neměly jednoduché, hlavně Ňun, která vyrůstala v Ostravě, kde se kvůli svému původu setkala s verbální šikanou. "Když jsem se pak v 15 přestěhovala do Prahy, byla ta atmosféra mnohem lepší, nepřišla jsem si jako pěst na oko," říká.

Důležitým momentem z dětství je v představení i psaní dopisů babičkám. O mnoho vietnamských dětí se totiž stará chůva (jejich česká babička) která je, vzhledem k tomu, že většina příbuzenstva žije ve Vietnamu, často brána jako člen rodiny.

Další téma, které Ňun & Ví řeší, jsou generační rozdíly mezi nimi a rodiči. Jejich rodiče sem přijeli pracovat a starat se o rodinu a narozdíl od druhé generace nemají smysl pro individualismus. Ví vysvětluje, že má s rodiči silný myšlenkový rozkol, ale společné dialogy rodičům otevírají obzory a ji přivádí k pochopení jejich tradičních hodnot. "Také jsem si potřebovala ujasnit, že tyto hodnoty ctím z vlastního přesvědčení, a ne proto, že jsem Vietnamka," doplňuje.

Vietnamci jsou zvyklí trpět

Zatímco balí rekvizity, pokládám nevyhnutelnou otázku: Cítíte se být víc Češky, nebo Vietnamky? "Na tuhle otázku se snaží odpovědět naše představení. Pro nás je odpovědí ten samotný proces hledání vlastní identity. Kdyby nás měl nějaký Čech popsat, jedna z prvních pěti věcí, co řekne, je, že jsme Vietnamky. V Česku jsme brané jako cizinky, ale ve Vietnamu také. Proto je lepší nehledat tu odpověď v okolí, ale sám v sobě," vysvětluje Ňun.

Ví ji doplňuje: "Vietnam je spíš hluboko v nás, ač to zní zvláštně, tak si určitým způsobem neseme břemeno našich předků. Vietnamci jsou zvyklí být utlačovaní, trpět a všichni vědí, co je to hluboká bolest. Například mému tatínkovi zemřel v dětství během války ve Vietnamu jeho vlastní tatínek přímo před očima. Zároveň jsou Vietnamci vychováváni k tomu, aby se moc nevyjadřovali, a proto za námi často po představení chodí a jsou rádi, že se někdo ve světe umění konečně někdo odhodlal mluvit."

V polovině představení holky tancují krátký taneček na V-Pop (vietnamský pop) a po jeho skončení setrvávají v roztomilé poze, načež začínají zpívat českou hymnu. Tato část se sice na pódium Fóra Karlín, kde se TedxPrague konal, nedostala, já jsem ale měla možnost shlédnout videozáznam celého počinu.

Chvíli se směji, můj smích pak ale postupně utichá a začínám nad právě proběhlou scénou přemýšlet. "Tohle je přesně náš záměr - donutit lidi zamyslet se. Rády pracujeme s kontrasty a obnažujeme pravdu. Prvoplánové použití češtiny s vietnamským přízvukem, které se často objevuje v seriálech jako vtipný prvek, neschvalujeme. My ji sice v představení používáme také, ale v kombinaci s vážnou scénou, čímž vzniká absurdní moment, který diváci nečekají. Chceme také bořit stereotypy o ideální vietnamské ženě - poslušné a submisivní," shodují se obě.

"Často se nám stává, že za námi po skončení chodí naši čeští kamarádi a omlouvají se, protože se poznali v některé z vyobrazených situací. Mě se třeba pořád někdo ptá, jaké jsou nejlepší vietnamské restaurace. Nemám páru!" dodává Ví se smíchem.

Z představení A odkud jste doopravdy? si odnáším plno nových dojmů. Díky Ňun & Ví jsem dostala možnost nahlédnout do života vietnamců v Česku a rozšířit si obzory. A mimoto jsem také objevila V-pop!

Ňun & Ví a jejich vystoupení "A odkud jste doopravdy" na konferenci TEDx Prague