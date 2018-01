Veterána Zemana čeká proti nováčkovi Drahošovi těžké druhé kolo voleb, píše světový tisk

před 12 hodinami

Zeman je podle The Wall Street Journal tváří zúčtování malých středoevropských a východoevropských států s tématem jejich postavení v Evropě.

Vítězství proruského třiasedmdesátiletého Miloše Zemana ve druhém kole prezidentských voleb není jisté, Češi jsou tímto veteránem levice unaveni, napsal v reakci na výsledek prvního kola prezidentských voleb v ČR francouzský list Le Monde. Těsný souboj mezi Zemanem a Jiřím Drahošem předpovídá také další francouzský list Le Figaro. Jiné světové deníky popsaly podrobně situaci v Česku a snažily se vysvětlit čtenářům názory českých voličů.

Zemana čeká v podobě prozápadního Drahoše velká výzva, napsal britský list The Guardian. Zatímco většina veřejnosti se Zemanem sdílí jeho názory na imigraci, jeho přízeň vůči krajně pravicovým skupinám a vřelé vztahy s Ruskem a Čínou občany rozdělují. Druhé kolo voleb může být na rozdíl od prvního názorově vyváženější, soudí The Guardian.

Podle Le Monde Zemanovi kazí pověst několik kontroverzí - od soukromého života přes nezdravý životní styl po bouřlivé vztahy s opozicí. List ho charakterizuje jako populistu a euroskeptika, který podmiňuje možnost, že by Česko mohlo přijmout euro vyloučením Řecka z eurozóny. Drahoš je politickým nováčkem a druhé kolo lze chápat jako referendum pro Zemana nebo proti němu.

I když Zeman první kolo vyhrál s převahou, čeká ho obtížné druhé kolo, napsal list Financial Times. Pokud voliči vyslyší výzvu kandidátů, kteří se do druhého kola nedostali - Michala Horáčka, Pavla Fischera, Marka Hilšera a Mirka Topolánka - a přikloní se k Drahošovi, bude to pro Zemana těžké. Drahoš se vidí jako kandidát těch, kdo si přejí změnu, a ty zval k urnám.

The Wall Street Journal v dlouhém materiálu připomněl Zemanovy nadstandardní vztahy s Ruskem. Jeho vychvalování ruského prezidenta Vladimira Putina, které rozšířil na souhlas se zabráním Krymu a náletů na syrská města, pro jeho voliče ale nejsou tématem. Pro některé Čechy spadá vzpomínka na ruské tanky v ulicích Prahy před 50 lety do vzdálené minulosti a domnívají se, že teď se jejich země dostala do područí Washingtonu a EU. Zeman je tváří zúčtování malých středoevropských a východoevropských států s tématem jejich postavení v Evropě. Vlivná menšina - menší v Polsku, ale rostoucí jinde - došla k tomu, že je třeba vylepšit vztahy s Ruskem a vyvážit tak dominanci evropských tradičních mocností.