Volební řež: Rajc jako blázen, trochu křeč. Město řídil břídil, bude líp

Kolem voleb obíhá kometa, vrací se vždycky týden před nimi.

Komunální kampaň supí do cíle. Poklepané základní kameny se počítají na kilotuny, asfalt na zbrusu nových ulicích na světelné roky. V Postoloprtech (jednokolejka Žatec západ - Obrnice) otevřeli opravené nádraží. Komu už došly slavnostní pásky, ten alespoň sází stromy, nejlépe národní lípy (100 let Československa).

Ačkoli Andrej Babiš tvrdí, že ostatní politici "nepostavili ani psí boudu", poptávka po architektech strmě stoupá. Kdo se na Facebooku nevytasí s nějakou vizualizací, je ztracen.

V metropoli se zlatým hřebem stalo otevření jižního východu ze stanice metra Budějovická, zamčeného od ledna kvůli posudku, že spadne lidem na hlavu. Až na nové podpěry pod stropem to tam vypadá pořád stejně. Prostě to otevřeli. Kdyby nebyly volby teď, ale před měsícem, dvěma nebo třemi, martyrium šikanovaných cestujících by v příslušném čase už dávno skončilo.

Nejde o nic nového - volby tímto způsobem stimulovaly budovatelské úsilí našeho lidu už za komunistů.

* * * ANO popřelo pověsti, že primátorka Krnáčová byla vaporizována, a nechalo ji prezentovat návrh nového mostu mezi Podolím a Smíchovem a, pozor, oznámit zavedení mobilního signálu mezi stanicemi I. P. Pavlova a Muzeum (čili asi na třicet vteřin cesty, rajc jako blázen). To už je tři dny před volbami trochu křeč, vzhledem k tomu, že o tom politici v nejchytřejším z měst mluví cca od vynálezu telefonu.

* * * Nemajíc vlastního komunálu, na kterém by demonstrovala svoji nabušenost, vláda (ANO + ČSSD) alespoň zasedla v šest ráno a zvýšila počet profesionálních hasičů o 150. "Můj návrh," pochlubil se na Twitteru Jan Hamáček, hasiči totiž spadají pod jeho mateřské vnitro.

Babiš (déjà vu volby 2017) pro velký úspěch otočil lithium a na tiskovce pravil, že to bude řešit s Brabcem (MŽP) a Novákovou (MPO), aby ho z Krušných hor nevykutali australští permoníci. "Diamo musí donutit paní ministryně Nováková. Aby se konečně probudili a byli aktivní. To máme v plánu, určitě."

Lithium i otevírání výstupu z metra fungují na principu periodické komety. Obíhají kolem voleb, kulminují cca týden před nimi.

* * * ODS jako by si nemohla ujasnit, proti komu mobilizuje. Zatímco v Praze si to rozdává s feťáky a anarchisty, předseda Fiala vyzval na souboj opačné spektrum, okamurovce, komunisty a Babiše: Nenechte je ovládnout celou zemi!

Zatím jsme situaci rozluštili asi takhle: na magistrátu hrozí hybridní koalice SPD-TO a pouličních živlů, budoucí primátor pospává v MHD s kšiltovkou hluboko do čela. Strana pořádku ODS to ale zastaví. Nechci vodu na plíci, proto volím pravici!

* * * Na tzv. sousedských večeřích hnutí ANO 2011 se rozdávají magnetofonové kazety s Karlem Gottem. Jde zjevně o rafinovaný marketingový protitah na výsledky studentských voleb, které stuchlíkovce varovaly, že pražské mládeži nemají lautr co nabídnout.

* * * Zákony prý platí pro všechny, ale ty lepší se dělají pro slušné lidi (a proti neslušným, anebo, i to je možnost, neslušní lidé budou mít horší zákony). Tak to teda dík.