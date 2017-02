Politikář: Babiš dál počítá s účastí ve volbách, jako by nevěděl, že výsledky jsou už rozebrány

Jestli neuděláte zkoušku z marxismu, na koalici zapomeňte, vzkazují rudí oranžovým.

Politikář - Dobrý den, milí čtenáři. Hnutí ANO 2011 se v sobotu schází k celostátnímu sněmu, na kterém zatroubí k volebnímu vítězství. Očividně netuší, že výsledky jsou již de facto rozebrány a těm stranám, které se o ně dosud nepřihlásily, nezbývá než paběrkovat. Posuďte sami:

- Lidovci a Starostové požádali o 10 procent hlasů minimálně, jinak jim zbude jen fíkový List. Marian Jurečka se chce poprat o první místo, Petr Gazdík prohlásil, že 11 procent je dobrých, 15 výborných.

- Miroslav Kalousek: "O dvouciferném výsledku nepochybuji. Zcela jednoznačně je naším cílem dvouciferné číslo." Takže to máme dalších 10 procent a víc.

- Mentor Robejšek stanovil cíl přiměřený Realistům: 20 procent. A to pořád není všechno, počítejme dál.

- Tomio Okamura za Stranu přímé demokracie - Tomio Okamura: "Očekáváme, že by ten výsledek mohl být mezi osmi a deseti procenty."

- Náčelník pirátů Ivan Bartoš si také brousí zuby na desítku: "Poslední data o potenciálu aktivních voličů v součtu s potenciálem mezi nevoliči dávají spolu s výsledky našeho voličského jádra číslo blížící se hranici patnácti procent. Takže je to jen a jen na nás."

To jsme, sečteno a podtrženo, u nějakých 65 procent odevzdaných hlasů. Když k nim přidáme například ambici Michala Haška (ČSSD) "jestli bychom chtěli relevantně mluvit do sestavy vlády, měli bychom mít 25 procent", máme volební koláč rozkrájený a zkonzumovaný skoro do posledního dílku.

A to nevíme nic o komunistech, o zarytě mlčící ODS (Fiala: "Připadá mi hrozně neodpovědné deset měsíců před volbami říkat nějaká čísla") ani o věčně hladových Zelených, zemanovcích, Petru Cibulkovi, Koruně České a tak dále.

Položme si tedy otázku: Má vůbec cenu, aby ANO v parlamentních volbách 2017 kandidovalo? Nejsou to vyhozené peníze? Kam se cpe? Poslanec Martin Komárek se před časem nechal slyšet, že "například 35 procent už je slušná pozice, ze které se dá prosazovat program", ale jak vidíme, přichází s křížkem po matematickém funuse. Ledaže by se rozdělovalo ne 100, ale 200 procent hlasů.

* * * Nicméně ANO s účastí ve volbách pravděpodobně stále počítá, což usuzujeme z toho, že předseda Babiš nařídil odtučňovací kůru. Nejde o nadcházející půst (ještě to tak!), nýbrž o fotografování na volební billboardy, "abychom byli krásní". Ministr životního prostředí Richard Brabec se svěřil, že dostal stranický úkol 10 kilo dolů, což je drsné: copak v ANO nemají Photoshop? Chceme lepší Česko.

* * * U příležitosti výročí komunistického převratu předseda Jihočeského KV KSČM Petr Braný sociální demokracii doporučil, aby studovala Das Kapital, protože se jí to brzy bude zatraceně hodit.

"Mluvíme-li o Marxově výzvě pro ČSSD, která kolem ní přešlapuje, tak ale i KSČM by neměla zůstávat v rovině pouhého verbálního přiklánění se. Měli bychom mít větší odvahu k diskusi, která půjde k samým kořenům programu, včetně těch nejdůležitějších bodů Marxovy teorie, a tak pronikat do politické praxe," napsal v pátečních Haló novinách v článku Únor 1948 a spolupráce s ČSSD. Vůči potenciálnímu koaličnímu partnerovi se sebekriticky vymezil z revolučních pozic: "Zatím přebíjí rutina skutečnou marxistickou inspiraci. S rutinou bylo možné na levici úspěšně přežít. Jak ukazuje praxe vládnoucí ČSSD. S bezduchou rutinou ale nelze dělat politiku, která by měla charakter dějinné iniciativy. Věřím, že 150. výročí vydání Marxova Kapitálu bude vhodnou příležitostí k diskusi a inspiraci zejména pro společenské vědy a politické strany hlásící se k levici."

My jen, až na vrata Lidového domu zaklepe dějinná iniciativa, tak abyste se nedivili. A jestli jí někdo otevře, tak taky ne.

* * * Ze společných předvolebních zálib komunistů a sociální demokracie vybíráme církevní restituce. Na snímku vlevo aktuální leták vydaný Mediálním úsekem ÚV KSČM, vpravo pak kampaň ČSSD z roku 2012. Tak určitě!

* * * V projevu prezidenta České republiky Miloše Zemana na vernisáži publikace Černá kniha České televize nás nezaujaly ani tak trapné narážky a urážky, jako tento nenápadný comingout: "Víte, já mám rád fakta." A ze všech nejradši ta alternativní, pozn. red.

* * * Autokratický nepotický ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev, u nás známý i díky čilým oficiálním kontaktům (2012 v Praze s Klausem, 2014 v Praze se Zemanem, 2015 Zeman v Baku), jmenoval 1. viceprezidentkou svoji manželku Mehriban. Informovaly o tom světové agentury. Je tak zaděláno na protokolární problém. Až přijedou Alijevovi příště, čeština si s tím ještě poradí, viceprezidentku od viceprezidentové (podle vzoru paní továrníkové) rozeznat dokáže, ale co si počnou na Hradě, kdo bude jejím českým protějškem, paní Ivana, Mynář, Nejedlý, Ovčáček? Co když se první dáma viceprezidentka urazí a bude po investicích? A chudák Forejt, aby hrozící faux pas odvrátil, nikde…

Hezký víkend, milí čtenáři.

autor: Jan Lipold