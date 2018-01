Volební řež: Dokouřil pohanku. A jelo se dál. Chcete ještě nějaký důkaz, že je Zeman ve formě?

před 1 hodinou

Stručný průvodce kvalitami Miloše Zemana, díl I.

Na Hradě ve středu proběhl rituál demise. Naposledy se tu něco vzdáleně podobného odehrávalo v květnu 2017, i když šlo spíš o komickou vložku s holí maskovanou ústavním aktem. Tentokrát měla akce tradiční rámec.

Kupodivu, prezident republiky na Andreje Babiše nevytáhl oficiální "hůl na nového premiéra", kterou mu loni v létě věnovali hejtmani, jako že legrace. Při slavnostní příležitosti zůstala ve skříni - asi proto, že dárek tehdy předávala hejtmanka Jana Vildumetzová z ANO a hlava státu jí nechtěla dělat problémy v zaměstnání. Zatím!

* * * Cítíme, že kvality Miloše Zemana, tak jak vypadávají z anket mezi občany, útrob sociálních sítí a sociologických průzkumů, je třeba trochu utřídit.

Tak třeba "Zemana známe" (kdežto Drahoše neznáme). To je dobré. My například až moc známe souseda, co venčí psa kolem našeho baráku a nikdy po něm neuklidí ani bobek. Sice víme, co od něj čekat, ale místo abychom ho kvůli tomu volili, máme chuť si to s ním vyřídit, až ho přistihneme. Toho pána.

Když vlezeme zpátky do politiky: lidé, kteří říkají "Zemana známe", určitě znají i Kalouska. Znamená to snad, že mu tím pádem dávají hlas? Jasně že ne. "Zemana známe" ve skutečnosti znamená "Zemana známe - a líbí se nám". Tak proč to neříkat, proč zůstávat u odbytého "známe ho"? Stydíme se snad za názor, proč se nám líbí, nechceme si zadat? Domýšlejme věci vážně. Stop slovní mlze!

"Znám/neznám" se týká i voličů na nejvyšších místech. Místopředseda sněmovny Radek Vondráček (ANO 2011): "Osobně budu volit pana Zemana, i když jsem ho před pěti lety nevolil. Teď je pro mě přijatelnější volba. Pana Drahoše neznám a nevím, co od něj můžu čekat." Neměl by si alespoň ústavní činitel číslo tři opatřit nějaké bližší informace?

* * * Kdo Zemana "zná", dost často si také myslí, že je to "osobnost". Osobností jsou v dějinách i mimo ně fůry, úctyhodných i zavrženíhodných. Například rumunský diktátor Nicolae Ceaušescu, jehož 100. výročí narození si, kdo chce, v těchto dnech připomíná. Nechal se titulovat "karpatský génius" nebo "Dunaj myšlenek". Osobnost jako hrom, každý ho znal. No a? Co má být? Asi by to vždycky chtělo nějaký přívlastek - jaká osobnost?

* * * Miloš Zeman, slýcháváme, se "nebojí říct svůj názor". Tak to je už čistá dada kvalita. Je nám jasné, že téhle hlavě státu nebudeme nikdy sahat ani po kotníky, protože máme své názory, které se říct bojíme. Například kvůli společenským konvencím, aby se někoho nedotkly nebo proto, že by asi nikoho nezajímaly. A tak dále. Někdy nás - uvědomujeme si, že je to velká slabina - při vyslovování názorů navíc zdržují okolky kolem fakt.

Trochu něco jiného je, když Zemana chválí, že "říká věci tak, jak jsou". Tady jde jen o drobný posun v optice a od absolutna k relativitě. Zeman neříká věci tak, jak jsou (venku prší). Ale tak, jak je vidí jeho voliči (venku prší a z toho vyplývá, že).

* * * Dál stojí za zmínku kvality "nepoklonkuje, není ničí loutka" (a vůbec ne Číny a Ruska) a "drží slovo" (že se nezúčastní prezidentských debat a nepovede kampaň, to mimo jiné rozhodně).

* * * Královská disciplína: přehled, vzdělanost, pálí mu to. Potvrzeno například výkony v televizních rozhovorech a debatě (na Primě sedm nepravdivých a tři zavádějící výroky z 28). Na Barrandově se rozmluvil o jezinkách a byv, milé děti, vyzván moderátorem Soukupem, aby pohádku dokončil, pravil: "… abych tu pohanku dokouřil." A jelo se dál. Chcete ještě nějaký důkaz, že je Zeman ve formě?

* * * Poslední faktor: Miloš Zeman se zajímá o starosti obyčejných lidí. Jeho kampaň na Facebooku motivuje: "Diskutuje s občany a zná jejich problémy. Jezdí na pravidelné návštěvy všech krajů ČR a poslouchá při debatách s občany, co je trápí." S mobilizační douškou: "Nenechte Prahu zvolit za vás!"

V tom je vlastně řečeno vše. Podle tohoto příběhu občané se svým trápením žijí pouze mimo Prahu, které se naopak zbytek republiky, což má být jakási jednolitá antipražská masa, musí ubránit volbou Zemana. Ten v Praze na návštěvě à la kraj nebyl ani jednou, ačkoliv tu žije cca 12 procent obyvatel. Kdyby, dejme tomu, jezdil všude, jen ne na jižní Moravu, byl by to úplně stejný případ ignorace občanů a jejich problémů. Praha ho ale moc volit nebude tak jako tak, takže "poslouchání při debatách" se jí netýká.

Dělení voličů na znepřátelené tábory Prahy a zbytku země je licoměrné a tak neprezidentské, jak jen může být. (Původně jsme tu chtěli říct svůj názor, ale odvaha nás na poslední chvíli jako obvykle opustila.)

* * * Ještě jeden detail k úterní (už ani ne talk-) show na Primě. Když Miloš Zeman, který kouří všude možně, kde je to zakázané, rozebírá zákaz kouření v restauracích, nemá to cenu snad ani toho pytlíku pohanky.

Hezký den, milí čtenáři.