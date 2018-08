Cimprlich: Jazykové libido na maximu. Hrajeme slovní fotbal

Hru SF 18 si můžete zdarma stáhnout u nás. Tady jsou pravidla:

Milí čtenáři, slovní fotbal asi znáte. Oproti FIFA 18 má dvě výhody: nemusíte si do vlaku brát PlayStation, dokonce si nemusíte brát vůbec nic, a zadruhé, hra je to v původním slova smyslu společenská. Předpokládá vzájemnou socializaci hráčů, dialog, hádky, závist a na konci prchavý triumf ješitného intelektu.

Abyste mohli potenciál slovního fotbalu rozvinout na max, musíte si z Cimprlichu stáhnout jeho upgrade. Tady je. Slovní fotbal 18: Sbohem nudě na cestách!

Pravidla:

1. Slovní fotbal 18 je hra pro 2 až 11 osob ovládajících český jazyk. Na rozdíl od klasické verze sestává SF 18 pouze ze standardních situací (na mistrovství světa z nich padlo 43 procent gólů). Vykopává se vždy znovu poté, co skončí předchozí akce. Princip hry tedy nespočívá v řetězení slov podle poslední slabiky nebo písmene předchozího slova, ale v tom, jestli hráč dokáže proměnit nacentrované slovo v bod, případně body. Jak na to?

2. Hráč číslo 1 vykopává spisovné podstatné jméno v prvním pádě jednotného čísla. Úkolem hráče číslo 2 je rozšířit ho libovolným počtem písmen směrem dozadu, na začátku, tak, aby vzniklo nové slovo, které bude mít z gruntu odlišný význam než to původní. Tím zaznamená bod. Složitou řeč pravidel demonstrujme na příkladech. Výkop: Leč. Odpověď: Kleč, povaleč, obaleč. A tak dále. Čelovka-účelovka. Ranč-pomeranč. Bar-barbar. Míza-remíza. Nor-tenor, ponor. Kůň-pakůň neplatí, štika-paštika. Rozumíme si? Vlastní jména se smí, pokud se hráči shodnou, že je znají. Nina-slanina. Mach-Škromach. (Více k použitelným slovům v odstavcích 7 až 10.)

3. Bylo by až příliš jednoduché vykopávat slova, ze kterých se skórovat nedá, například kotrmelec. Proto se boduje takto:

a) Za každé proměněné nové slovo 1 bod pro hráče číslo 2. Pokud hráč vyjmenuje nových slov víc, musí se jejich význam lišit nejen od vykopnutého slova, ale také mezi sebou navzájem. Takže chod-přechod, podchod, nadchod jsou pořád za 1 bod (prostocviky s předponami samozřejmě nabízejí kýžený prostor pro hádky, co platí a co ne). Záchod a Náchod by se už uznat daly.

b) Hráč číslo 2 může v časovém limitu uvést libovolný počet slov. Pokud ohlásí, že už neví, může akci dokončit hráč číslo 1. Příklad: Hráč číslo 1: Mák. Hráč číslo 2: Zemák, slimák, rosomák. Nevím, dál. Hráč číslo 1: Koumák, Čermák. Akce končí, skóre 3:2 pro hráče číslo 2.

c) Pokud hráč číslo 2 nechá vykopnuté slovo bez odpovědi, neví, vrací se míč k hráči číslo 1. Ten může skórovat sám (za 1 bod), ale pokud to ani on nedokáže, neví, přičítá se 5 bodů hráči číslo 2. (Toto pravidlo zamezuje zakopávání míčů do autu, čili zdržování hry excesy typu kotrmelec, viz výše.) Pokud hráč číslo 1 zná víc odpovědí a hráč číslo 2 stále mlčí, může hráč číslo 1 skórovat i ze své vlastní nahrávky víckrát, viz odstavec 3 písmeno a).

4. Hráči 1 a 2 se ve výkopech pravidelně střídají. Při vyšším počtu hráčů funguje princip "kolečko": hráč číslo 2 vykopává směrem k hráči číslo 3 a tak dále.

5. Hraje se buď do 100 (v rychlíku Vihorlat), nebo 500 bodů (na D1).

6. Žádné slovo se nesmí opakovat. O tom, co "už bylo", rozhoduje konsenzus hráčů.

7. Při slovotvorbě je povoleno používat jakékoli jazykové prostředky. Prefixům ani kompozitům se meze nekladou. Vždy ale platí rozhodující - viz odstavec 2 - pravidlo odlišného významu. Vyšším smyslem hry je provokovat slovní zásobu a jazykové libido. Umění-čumění. Archa-oligarcha. Bijec-Kolumbijec. Žák-ležák, Knížák. Vír-klavír. Pes-Harapes bych ještě uznal. Asi chápete, že víc vám radit nechceme a nesmíme.

8. Pochopitelně, že v kurzu budou krátká slova, se kterými se dají dělat psí kusy. Bor-výbor, zábor, tábor, přebor, rozbor. Hráč číslo 1 by je ale ve vlastním zájmu měl nadhazovat (na americký a kubánský trh je hra uváděna jako slovní baseball) obezřetně, jinak může soupeř zaznamenat klidně 10 bodů naráz. Taktická varianta číslo 1: vykopávat spíše obtížná slova, která hráč číslo 2 nemusí proměnit, ale hráč číslo 1 na ně má připravenou odpověď, případně dokonce odpovědi, takže mu nehrozí pětibodová penalizace. Sionista-impresionista. Oáza-varroáza. Nebo si počínat nenápadně, ale záludně: ego-Lego, sketa-disketa. Když rafinovaná slova dojdou a vykopávají se tutovky jako šek nebo osa, obraz hry se změní na takzvané nahoru-dolů.

9. Příklady neregulérních odpovědí (za nula): vojenské hodnosti (poručík-podporučík, nadporučík); oběživo (koruna-desetikoruna, stokoruna); historická období (věk-pravěk, starověk, středověk); příbuzenstvo (strýc-prastrýc, prapraprastrýc); klíč-paklíč (petrklíč platí); mistr-velmistr, sklepmistr; směna-desetisměna, dvanáctisměna; pláž-nudapláž; plášť-pršiplášť; guláš-buřtguláš.

10. Háčky a čárky musí zůstat na svých místech. Platí psaná, ne vyslovovaná podoba slov. Liška-kližka, fór-semafor, Nil-vinyl, louh-kolouch, tyhle fintičky zapomeňte. Tik-septik, politik je ovšem za dva.

11. Ke sporným případům jako bol-blábol, borec-ledoborec nebo turista-avanturista může být výjimečně povolána výjezdní skupina revizní a kontrolní, případně disciplinární komise jazykovědné asociace ČR.

12. To je také jediná chvíle, kdy hráči smí použít mobilní telefon. Natož internet. SF 18 je k dispozici jen ve striktně off-line verzi, googlování čehokoli je zakázáno a trestá se stopkou až na tři soutěžní kola. Si vyberte: buď se chcete socializovat a udělat si slovní dříví na zimu, anebo leštit display. Fair play! Příjemnou zábavu!