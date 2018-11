Cimprlich: Nechceme slovní násilí! Pěsti a biče odložte v šatně

Osobitý styl si vypracoval Miloš Zeman, který násilí v řeči proplétá s pokusy o humor à la blboun nejapný. Česká cesta.

Rakouská republika slavila 100 let od založení a spolkový kancléř Sebastian Kurz při této příležitosti vybídl k odpovědnému zacházení s jazykem. "Násilí v řeči může velmi rychle vést k násilí v činech," prohlásil ve výroční řeči 32letý politik s poukazem na zkušenosti z rakouských dějin.

To je aktuální poselství. Nejen jednotlivci a různé úkazy, celá doba se totiž zdá být "na steroidech", což se projevuje i v jazyce, který se prosazuje. Například v politice - Kurzův vzkaz se dá číst i jako slovo do řad vlastního oboru - se pomalu nedá uspět bez toho, abychom někomu jakože nezakroutili krkem. Alespoň verbálně. Agresivní pojetí je základ.

Posledním přírůstkem do klubu je brazilský prezident Bolsonaro, který obdivuje vojenskou juntu, léčil by homosexualitu bitím a policii by svěřil povolení zabíjet. Že své myšlenky jako hlava státu nepřevede do praxe, ale naopak koriguje, je samozřejmě možné - anebo taky ne, viz jeho filipínský kolega Duterte, v jehož případě se hranice mezi slovním a fyzickým násilím stala poměrně nezřetelnou.

"Násilí v řeči" zdaleka nemusí spočívat jen v popisu arzenálu a konkrétních postupů. Násilný v širším smyslu slova je i jazyk Donalda Trumpa. Osobitý styl si vypracoval Miloš Zeman, který násilí v řeči proplétá s pokusy o humor à la blboun nejapný. Česká cesta.

K vyhubení určení novináři si na druhé straně s oblibou pěstují termíny jako bitva, boj, válka a ano, abychom se netvářili, že se nás to netýká, také volební řež. Přenesený význam válečnické terminologie je jejich denním chlebem.

A když v parlamentu schválí nějaký prima zákon, v tisku je z toho hned "bič". Nejoblíbenějším spojením při popisu politické konfrontace je, že někdo "vrací úder", což sice není narážka na box, nýbrž na Hvězdné války, ale i tak: nejde jen o další z potůčků verbálních násilností ve veřejné řeči?

Tak určitě. Ne. Asi nikdo nečeká, že když média píší o bičích na nepoctivé směnárny, na Google a Facebook, na vybržďovače nebo na úředníky, někoho to inspiruje k násilné aktivitě. Ale titulek "bič na azylanty"? Nebylo by lepší držet se zpátky?

Biče a vracení úderů jsou sice jen novinářská klišé, ale i tak v nich zůstává stopově přítomný násilný obsah. Samozřejmě, s Bolsonarem a spol. nebo s hladinou slovního násilí na sociálních sítích se to vůbec nedá srovnávat.