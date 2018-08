Cimprlich: Špička ledovce je jen onou příslovečnou třešničkou na dortu

Záchrana lidstva skrze jazyková klišé je v plném proudu.

Vysoko na žebříčku oblíbených klišé ční špička ledovce. Jde o ledovec mořský, ne pevninský. Příměr je sugestivní tím, co plave pod vodou, mohutnou neviditelnou masou. Oslovuje naši představivost - tušíme hlubiny, černočernou tmu, neznámé příšery.

A nad tím vším se tyčí ona pověstná špička ledovce. Nevlastní příbuzný v uvozovkách třešničky na dortu.

Musím připomenout, že dotační programy jsou jen špičkou ledovce objemu financí, kterými Praha 2 různé oblasti podporuje.

Změna názvu mateřské dovolené a nároku na příspěvek? Ano, ale je to pouze špička ledovce.

Výsledky ve sportu jsou to nejdůležitější, ale zároveň jsou jen špičkou ledovce, která pod sebou skrývá obrovské množství práce a energie.

Kůrovcová kalamita je projevem hluboké krize lesního hospodářství a je svým způsobem špičkou ledovce.

Současná debata o zákazu kouření je pouze špičkou ledovce.

Aféra kolem společnosti Cambridge Analytica je jen pomyslnou špičkou ledovce a pod hladinou se skrývají ještě další "libůstky", které si dnes neumíme ani představit.

Několikrát už jste řekl, že případ Ludvíka Berouska je špičkou ledovce. Co je ale přesně tím ledovcem? - Špičkou ledovce je ten vysloveně kriminální čin. Za základnu považuji enormní rozšíření chovu velkých kočkovitých šelem v Česku.

Místo médii plujeme oceánem na kře ledové. Tání ledovců tak ohrožuje i český jazyk: Panuje mnoho mýtů, které můžeme díky vědě vyvrátit. Zpochybňování kulatosti země nebo globálního oteplování je jen špička ledovce.

Pokud na špičce ledovce vyrůstá ona příslovečná třešnička, je to už alarmující důkaz klimatických změn. Plejeři jako Lukáš Zelenka, Martin Kotůlek, Tomáš Hunal, Petr Švancara, Ladislav Vízek, Jan Berger, ale i Radek Faksa, Petr Čáslava či Rostislav Olesz, to je jen špička ledovce ze zářivé listiny hráčů, kteří se na trávníku i mimo něj objevili.

Špičky ledovce ve formátu takříkajíc třešničky na dortu se samozřejmě bát nemusíte, tam žádné tajemné hlubiny nehrozí.

Konec světa

Metafora špičky ledovce odkazuje k tomu, co stojí mimo dostupné smyslové poznání. Je mnohem silnější, než si uvědomujeme, a proto také tolik vyhledávaná.

Ne, nepoužívá se kvůli tomu, abychom dali najevo, jací jsme filozofové. Ale podvědomě cítíme, že za tím trochu pohádkovým podobenstvím je i nějaká výpověď o světě jako takovém. Naše bezděčné přiznání, že ne všechno máme zmáknuté a že je i nemálo čehosi, čemu nedokážeme připnout visačku, název souboru tečka přípona. Právě proto bychom si toho přáli vážit.

Pouhou špičkou ledovce je přece všechno kolem nás. Bytí neuznává rozdíl mezi ledovcem a jeho špičkou.

Když chvíli pozorujete svou dlaň, není to nic jiného než špička ledovce vaší fyzické existence. Když sledujete milovanou (nebo i nemilovanou) bytost, můžete si očima "fotografovat" její tvář. Špičku ledovce. Pod ní se skrývá a k světu promlouvá to mnohem větší a to důležitější, pohledu nezjevené. Tady přebývá Bůh, "vidí" někteří.

Konec doopravdy nastane, až jednoho dne roztají poslední špičky ledovce. To bude taková pěkná třešnička na tom našem dortu.