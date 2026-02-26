Komentář: Emocionální terorismus? Recept na porodnost, o kterém jste dosud neslyšeli

Úhrnná plodnost v Česku klesla na 1,37 dítěte na ženu, tedy hluboko pod úroveň nezbytnou k reprodukci. Porodnost klesá v zemích demokratických i totalitních, v Evropě, v Íránu i v Japonsku, v Číně, stejně jako v USA. Je to trend, který se vyhýbá jen silně nábožensky založeným skupinám a zemím subsaharské Afriky. Existuje ale řešení. Jednoduché.
V roce 2005 považovalo děti za nutnost pro naplnění života 73 procent lidí, v roce 2022 jenom čtyřicet jedna. U mladých žen (18–29 let) kleslo toto číslo ze 65 na 22 procent. Finanční pobídky to nezachrání, jak dokazuje třeba příklad Polska a Maďarska.
Více školek a jeslí také ne – Česká republika má snad nejhustší síť školek v Evropě a nepomáhá to. Na návrat k religiozitě to ve vyspělém světě také nevypadá. Příklad Izraele, kde mají více dětí i sekulární občané, je – obávám se – nepřenosný.
Deník New York Times ale přichází s řešením. Jednoduchým. Stačí prý rozšířit práci na částečný úvazek. Podle studie Stanfordské univerzity se v USA narodilo ročně přibližně 290 000 dětí navíc, od té doby, kdy pandemie covidu způsobila rozšíření práce z domova. Pokud oba rodiče přejdou z plného úvazku v kanceláři na práci z domova alespoň jeden den v týdnu, budou mít v průměru o 0,5 dítěte více, což se blíží vysněné úrovni 2,1 dítěte na ženu, uvedl ekonom ze Stanfordu.
Je to jak díky tomu, že spolu partneři tráví fyzicky více času („e-mailem otěhotnět nemůžete,“ řekl deníku Nicholas Bloom, autor studie), tak díky dostupnosti (méně času stráveného dojížděním znamená více času na rodičovství). Bloom označil práci z domova za „nejúčinnější politiku na podporu plodnosti, jaká existuje“.
S nápadem, o něco jednodušším, na zvýšení porodnosti přišli uživatelé sociální sítě X pod jedním z nejúspěšnějších postů minulých týdnů. Kanaďanka Laura Hudson, matka pěti dětí, má na Twitteru účet s necelými osmi tisíci sledujících. Osmého února ale zveřejnila video z TikToku Australanky (zjevně jihoslovanského původu) Daniely Brkić, které ukazuje zhruba třicetiletou blondýnu, jak drží v náručí nemluvně a pláče dojetím.
Doprovází to text: „Kamarádka, co nikdy nechtěla děti, drží poprvé v životě dítě.“ Když si to pustíte, slyšíte neznámou blondýnu, jak přes slzy přerývavě říká: „Bože, musím mít dítě, já musím mít dítě. Chci si sundat tričko a cítit ho na sobě.“
Video se stalo virálním a během dvou dnů ho zhlédlo dvacet milionů lidí. A mnozí diskutující připomínali vlastní zážitky. Ženy psaly o tom, jak kvůli tomu, že nikdo v okolí neměl děti, neměly žádný kontakt s malými dětmi a netušily tak, jaké to vlastně může být.
A ostatní přidávali další zážitky. „Totéž se stalo naší bezdětné kamarádce, když jsme jí dali pochovat našeho novorozence. Okamžitě se rozplakala štěstím.“ A jaký recept z toho plyne? Nabízí ho jeden z diskutujících: „Kdykoliv jsem někde s naším miminem, vrazím ho každému do náruče. I když se nejdřív zdráhá. Provádím emocionální terorismus!“
Takže pokud máte malé roztomilé dítě a chcete zachránit porodnost, vyrazte do ulic a podělte se o něj. Není to tak absurdní, jak to může na první pohled vypadat. Když si můžou náhodní kolemjdoucí podrbat vašeho pejska, proč by si nemohli pochovat vaše miminko?
Nejméně 16 zraněných, včetně dvou dětí, si v noci na čtvrtek vyžádal ruský útok na Charkov, oznámili záchranáři. Ve městě Kryvyj Rih byli zraněni dva lidé, 89letý muž a 82letá žena. Výbuchy byly během noci slyšet také v Kyjevě či Záporoží. Polsko kvůli rozsáhlému ruskému útoku na Ukrajinu preventivně vyslalo do vzduchu stíhačky a letoun včasné výstrahy, oznámilo velitelství ozbrojených sil.
Tenista Jiří Lehečka prohrál na turnaji v Dubaji se světovou osmičkou Felixem Augerem-Aliassimem 3:6, 6:7 a do semifinále nepostoupil. Kanaďanovi podlehl po necelých dvou hodinách. Do akce dnes půjde ještě Jakub Menšík, který narazí na Nizozemce Tallona Griekspoora.
Cyklista Mathias Vacek se při absenci Dána Madse Pedersena, jenž se stále zotavuje ze zranění, chystá v roli hlavního lídra týmu Lidl-Trek na sobotní závod Omloop Het Nieuwsblad, který zahájí program jarních klasik.
Írán a Spojené státy zahájily v Ženevě další kolo nepřímých jednání o íránském jaderném programu, která zprostředkovává Omán. Podle agentury AP jde o poslední diplomatickou šanci, jak předejít konfliktu. USA mezitím posilují vojenskou přítomnost v regionu. Rozhovory byly bez udání důvodu přerušeny a mají ještě dnes pokračovat.
Vesnice Stepnohirsk je dnes poslední překážkou na cestě ruského dělostřelectva k regionální metropoli Záporoží. Její strategickou důležitost podtrhuje i nasazení elitních jednotek na obou stranách, přesto zde ukrajinští obránci čelí několikanásobné přesile. Intenzitu bojů o každý dům ilustrují slova jednoho z důstojníků: „Průměrná délka života mobilizovaného Rusa je tu asi 12 minut."