Kauza Čapí hnízdo se potáhne dlouho a sympatie Babišovi neubere. David Klimeš odpovídá on-line

? Petr Chytrý - Dnes 9:05 Dobrý den.

1. Myslíte si, že by novináři měli být zároveň žalobci i soudci? Chápu, že pokušení je silné a jen morálně vyspělý člověk mu odolá. Touha vykládat tu jedinou pravdu je silná.

2. S první otázkou souvisí i druhá. Není díky obrovskému množství tv, netových portálů...potřeba velké množství různých novinářů, komentátorů. Nesnížily se nároky šéfredaktorů na ně, protože zákonitě jich nemůže být tolik kvalitních? Připadá mi, že od sebe převážně "opisují".

Díky David Klimeš: Dobrý den,

doufám, že novináři si neosobují právo být žalobci a soudci. Možná se to zdá i proto, že trochu splývají žánry - mnohdy je těžké pro čtenáře/posluchače/diváka najít kdysi jasnou hranici mezi zpravodajstvím a komentářem, hodně věcí je dnes interpretativních.

Mnohost médií považují za plus a v českých podmínkách za logickou reakci na vstup některých byznysmenů do médií. Z pohledu čtenáře to však může být vyčerpávající - kde bylo kdysi dostačující sledovat dva, tři relevantní zdroje informací, je to dnes násobek. Interakce nahrazuje integraci, takže onen pocit při čtení například sobotních novin, že máme alespoň rámcový pocit, že tušíme, kam se veřejná debata za uplynulý týden vyvinula, je už nenávratně pryč.

Zda jsou čeští komentátoři kvalitní či ne, to se opravdu neodvažuji soudit. Pro mě je důležitá například dobrá rešerše, co možná nejméně "dojmologie" a spokojím se i s analýzou bez silného závěrečného názoru, někdo jiný zase preferuje vyjádření silného názoru bez zbytečných ale. Obojí má podle mě své místo ve veřejné debatě.

A poslední věc: Důležité je také neustále se nepoměřovat jen s výrazně jinými a většími mediálními trhy v Německu, Británii, Francii. Jsme ve střední Evropě a ve srovnání s dalšími postkomunistickými zeměmi regionu máme, myslím, stále docela dobrou novinařinu.

? Pavel Vaněk - Dnes 8:59 Dobrý den,



jistě máte větší přehled než my a rád nás seznámíte s tím jak to všechno dobře dopadne.Má prostá otázka jest zda je tedy podstatné aby se i chumelilo,když o tom píšete v článku? Pokud ANO , tak vydrží vláda pana Babiše zřejmě až do příští zimy?



Děkuji za Vaše odpovědi. David Klimeš: Dobrý den,

úplně nerozumím otázce. Jestli se ptáte, zda se ANO udrží z moci, tak myslím, že ano. Nevím, zda s A. Babišem v premiérském úřadu a v jaké vládní koalici, ale udrží. Jiná možnost ani matematicky nevychází. Demokratická opozice je příliš slabá a pak už zbývají jen extrémní strany SPD a KSČM. Pokud zde není možnost spojenectví demokratů a extrémistů, pak vychází jen jedna možnost - vláda vedená ANO.

To bylo jasné od prvního dne po vyhlášení výsledku říjnových voleb, byť mám pocit, že mnoho politiků z demokratických stran se snaží stále dopočítat jiného výsledku...

? Denisa - Dnes 8:52 Dobrý den, děkuji za Vaši skvělou knihu. Jak si představujete další vývoj v kauze Čapí hnízdo? David Klimeš: Dobrý den,

děkuji za pochvalu.

A. Babiš se nepochybně bude snažit vyšetření kauzy Čapí hnízdo natahovat, co to jen půjde. Nejen kvůli své politické kariéře, ale i kvůli rodině, kterou do kauzy zatáhl při manévru se zakrýváním skutečného vlastníka farmy.

Z toho, co tvrdí policie, tak za způsobení škody velkého rozsahu mu trestní zákoník stanovuje trest pět až deset let. Je liché si ale představovat, že nějaký soudce ještě tento rok odklepne pro Babiše například sedm let. Kauza se nepochybně potáhne velmi dlouho.

A. Babiš a jeho tým mohou sázet na to, že formálně projekt splňoval kritéria pro dotaci z ROP Střední Čechy. Je skutečně naprosto neuvěřitelné, že tehdejší správce tohoto programu mohl vyhlašovat výzvu pro malé a střední podniky a nezajímat se o to, kdo ve skutečnosti stojí za anonymními firmami.

Podle mého by odpovědnost za to, jakým způsobem tady hejtmané spravovali evropské fondy v ROPech, měl nést někdo zodpovědnost. Více k tématu: http://blog.aktualne.cz/blogy/david-klimes.php?itemid=30779

Takže můj tip: kauza Čapího hnízda se bude táhnout ještě opravdu dlouho, vyvalí se i jiné šlendriány v ROPech, ale Babiš pod tlakem bude možná muset předat premiérství nějakému jinému politikovi z ANO.

Že by ho voliči ale za tuto kauzu potrestali ztrátou sympatií, to příliš nepředpokládám.