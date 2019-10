Komentář: Odvodněný Zeman upadá do bezvýznamnosti. Ani milost od něj Babiš nechce

Premiér, který chce, aby se Česko stalo světovou špičkou v inovacích, nabízí dehydrované hlavě státu léčitele s virgulemi? Dělá si legraci? Z prezidenta?

Hodně se píše o tom, jak je Miloš Zeman (pro méně informované: naše hlava státu) osou tuzemské politiky, jak s ní mává, jak se bez něj nic neuděje. Skutečně zůstává českým středobodem? Nebo si ho pomalu místní politici přestávají vážit, či snad dokonce vyhlížejí jeho odchod?

Politika je věc veřejná, kdo tedy veřejně našemu panu prezidentovi popřál k 75. narozeninám, jež slavil 28. září? V podstatě jen dvě významné osobnosti, šéf ČSSD Jan Hamáček a šéf ANO Andrej Babiš. A, ano, je tu ještě dárek v podobě zamítnutí ústavní žaloby, dárek poslanců, kteří nezvedli ruku pro žalování u Ústavního soudu.

Vezměme to od konce, senátní žaloba, jak vlastně byla míněna? Chtěl prezident, aby byla zamítnuta? Není naschvál zamítnout ji? Miloš Zeman miluje střet, boj, pro něj by bylo bývalo velikým zadostiučiněním, kdyby s gustem mohl rozmetat ústavní soudce. Nebylo mu to dopřáno, i tuhle radost mu vzali. Vděk zřejmě cítí jen k oněm 58 poslancům, kteří se těšili na souboj Zeman-Rychetský, bývalých absolutních kamarádů, soudruhů.

A jistě, někteří (méně bystří?) to mysleli upřímně. Třeba ministryně Schillerová, jež vůbec nepochopila, že žalující senátoři chtěli udělat Zemanovi radost a vypustit ho na ústavníky. Dvojka ANO ve sněmovně popsala, jak dostává vzkazy od trollů na podporu prezidenta, jak jí píší, že se ve sněmovně "mlátí prázdná sláma". (Copak je debata o hlavě státu prázdnou slámou?) Citovala jednoho občana (zřejmě šlo o přepis z azbuky): "Je to opoziční a senátorská špína." Chtít udržet hlavu země v centru zájmu je špína?

Pojďme na Hamáčka. Šéf zanikající ČSSD pochopil, že prezidentovi, který za pár let bohužel taky skončí, pokud nezměníme ústavu a nebude moci na Hradě sedět potřetí, musí popřát veřejně. Nešlo o žádné zalézání do temných míst, vůbec ne, šlo o prostý, lidský, hluboký, krásný pocit sounáležitosti. Navíc Hamáček vystihl hodnotový svět svého politického vzoru.

Díky videu na stránkách ČSSD (méně nápadná vládní strana) je známo, co mu popřál: "Tak dlouho jako ty v politice vydržel málokdo a ani po 30 letech nejsi lidem lhostejný," tykal předseda ČSSD muži, který ČSSD prakticky zničil. Jako by chtěl říct: Kéž bych i já vydržel 30 let. Cítíme v tom i povzdech: Ach, kéž bych nebyl lidem lhostejný už po 17 letech v politice…

Miloš Zeman dnes slaví narozeniny. A krátkou zdravici mu posílá také náš předseda @jhamacek pic.twitter.com/mf2aSoEu4i — ČSSD (@CSSD) September 28, 2019

Prezidentovy vepřové hodnoty

Nyní k hodnotám, Hamáček seděl ukryt za velikou mísou vepřového masa a vinšoval: "Dovol, abych ti poslal malý dárek, zeleninu, tak jak ji máš rád, transformovanou do vepřového." Bylo to krásné, zemanovsky vtipné, perfektně by to zapadlo do bývalé televizní show Donalda Trumpa The Apprentice (Učeň). A zároveň buďme rádi, že před Hamáčkem neležel na míse ovar.

Veřejně popřál i Andrej Babiš. Ale jak, přes Facebook, přičemž pan prezident ho nemá (na internetu, jak známo, sleduje jen jistý typ stránek, které bychom sice mohli upřesnit po 22. hodině, ale s rizikem trestního stíhání). Navíc Babiš na Facebooku jen popsal, jak popřál po telefonu.

Zde nabízíme celé znění: "Co dál? Včera měl narozeniny náš pan prezident, tak jsme mu pogratulovali po telefonu s Monikou. Říkal nám, že je odvodněný a musí pít minerálky. Monika mu vykládala o našem rodinném léčiteli, který nám připravuje bylinkové čaje, vybírá bylinky za pomoci virgule. Je to náš rodinný přítel a dělal to už jeho táta. Monika přesvědčovala pana prezidenta, aby to vyzkoušel. Snad ho k tomu ukecáme."

Naše hlava státu je odvodněná? Jak to máme chápat? Jako její sounáležitost se zemí, jež trpí suchem? Bylo to tak míněno? Nebo tu snad Babiš vyzrazuje lékařské tajemství, tedy že nám prezident, osa české politiky, vysychá?

A pojďme směle dál: premiér, který chce, aby se Česko stalo světovou špičkou v inovacích, nabízí dehydrované hlavě státu léčitele s virgulemi? Dělá si legraci? Z prezidenta? Snad ho "ukecá"? Lze snad "ukecat" nejvyššího ústavního činitele? Je snad Babiš Mynář či Nejedlý?

A považte, o přání našemu pánu Zemanovi píše Babiš ve svém hlášení "čaulidi". To by snad ještě šlo. Jenomže to hlášení má celé 3696 slov, ale popis virgulové gratulace se objeví až po 3594 slovech v předposledním odstavečku a obsahuje pouhých 65 slov! Necelou jednu sedmapadesátinu textu? Chápete? Takový význam má prezident pro premiéra? (Domyšleno: Jen proto, že bylo trestní stíhání zastaveno?)

Popisu vinšování předchází popis "já", tedy toho, co Babiš dělal v USA a v OSN. I zde padla rána pod pás prezidenta: ani slovo o dronech, jež Zeman tolik miluje, ba přímo vyznává, věří v ně, v projevu na půdě OSN nepadlo! Fakt ne. Nedivme se, že sál byl polo- či ještě více prázdný.

A to se ještě proslýchá, teď se podržte, že Babiš, pokud by snad pokračovalo jeho trestní stíhání, chce zřejmě odmítnout milost od pana prezidenta (abolici)! Chce si zafrajeřit! Postavit se nad hlavu státu, možná ho i vystřídat na Hradě, protože po odmítnutí by se stal jakýmsi novým Janem Husem Česka. Ne, vážně, dějí se věci, ani Miloš Zeman se nedočká vděku, i když by pro svou vlast klidně obětoval třeba EU.