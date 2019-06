ANO před Letnou a ANO po Letné. Nikdo neřekne: Babiši odstup. Hnutí pochmurné nálady

Anoisté se stali rukojmími Babiše. Nezbývá jim než čekat, s čím přes prázdniny vyrukují šéfovi mazaní marketéři a jak jim pomohou dezinformační weby.

Většina pozornosti se soustředí na Andreje Babiše. Je premiér, šéf hnutí ANO, osobnost nejednoduchá, člověk s charizmatem i obřími osobními problémy, snílek, miliardář, který je trestně stíhán a čelí podezření z masivního střetu zájmů při čerpání eurodotací pro firmy v jeho svěřenském fondu. Ale není přece jen Babiš, za ním stojí i "jeho" hnutí ANO, dnes nejsilnější politické uskupení, jež v parlamentu zastupuje 78 poslanců a 7 senátorů. Jaké je ANO po demonstraci na Letné? Jaké bylo před Letnou? Jak ti lidé vnímají, když proti nim demonstruje skoro 300 tisíc lidí v hlavním městě, když se tam ve vedru sjedou z celé země?

Před Letnou si "anoisté" ještě mohli namlouvat, že nejde o mnoho, mohli dokonce lačně hltat dezinformace (je to kampaň stran, které prohrály volby, platí to Soros atd.) Před Letnou mohli po Babišovu vzoru zpochybňovat počty protestujících (podle jednoho výroku jejich předsedy přece na Václavském náměstí demonstrovalo "jen" 70 tisíc lidí, nikoli 120 tisíc). Mohli tvrdit, že je to "pražská kavárna", vždyť Petr Stuchlík, který měl Pražany obrátit na stranu ANO, tvrdě prohrál a v hnutí skončil. Jenomže "po Letné" už v ANO nic takového říkat nemohou, nebyla to akce opozice, ale občanů, neplatil ji Soros, lidé přijeli hájit demokracii.

To je klíčový moment: přijeli hájit demokracii, svobodu. Mnozí členové ANO do hnutí vstupovali s dobrými pohnutkami, odcházeli z jiných stran (ODS, ČSSD…), vadila jim česká korupce, věřili miliardáři, druhému nejbohatšímu tuzemci, že nepotřebuje krást a myslí to dobře. Jistě do ANO vstoupili i šmejdi (však taky už některé vyšetřuje policie), prospěcháři, jako do každého hnutí či strany, ale část lidí tam byla a je slušná. A teď najednou proti nim protestují statisíce lidí, obviňují jejich šéfa, že škodí Česku.

Vžijte se dejme tomu do pozice poslanců ANO, jak to musí být nepříjemné, znervózňující, jakou nejistotu, rozpaky ti lidé musí po Letné cítit. Jak teď mají šéfové místních organizací shánět nové členy? Kde vezmou osobnosti? Kdo by za této situace nasadil své dosud dobré jméno proti masivnímu občanskému odporu? Leda blázen.

Zakleti ve svém čaroději

Anoisté roky bagatelizují kauzu Čapí hnízdo (často od nich slýchám: dělal to každý, což samozřejmě není pravda), bagatelizují Babišovo estébáctví (nikomu neublížil a je to tak dávno), bagatelizují audit Evropské komise (neznají české právo, mstí se za to, že Česko nepřijalo uprchlické kvóty). Jenomže najednou se toho sešlo moc najednou: čekání na finální audit, policie navrhuje Babiše obžalovat, do vlády vzal (zjevně proto) Zemanovi blízkou Marii Benešovou (a zdaleka ne všichni stoupenci ANO volili Miloše Zemana, mnohým vadí). A do toho největší protest od roku 1989, kdy se ANO kvůli Babišovi tak trochu, vzdáleně, dostává do pozice komunistů v Listopadu 89 (masy proti nám).

Napětí v hnutí je jistě velké, napíná se jak guma, dost možná k prasknutí. Jenomže zároveň toto hnutí bylo od první vteřiny budováno jako "JáBabiš", jako družina kolem jednoho jediného majitele. Navíc to není uskupení ideové, ale ryze marketingové, což je další malér. Většinu jeho úspěchu vyrábí družina Babišových (kvalitních) marketérů. O.K., ale v dané situaci to anoistům neuleví, spíš naopak, zřejmě si dnes až hmatatelně uvědomují, jak je to PR mělké, mnohdy založené na pusté manipulaci.

Vezměme jen to slavné "Bude líp": je snad členům hnutí ANO líp? Ne. Je jim hůř, nevědí, jak čelit protestům, nemohou se zbavit Babiše, vždyť ANO je on, nikdo jiný. Strašná situace. Mohou jen opakovat mantry typu "máme svobodu, tak lidé protestují", nebo "vláda je úspěšná" (v čem? že zavedla EET? že Babiš stále mění ministry? že firmy vyhrávají spory s ministerstvem financí, které je zničilo?)

Pocity anoistů vyjádřil poslanec ANO Jaroslav Bžoch, ragbista, místopředseda zahraničního výboru: "…ty demonstrace jsou nejen proti panu premiérovi Babišovi, ale i proti nám jako hnutí, protože se samozřejmě potýkáme s tím také," řekl v ČT v pondělí. Dál: "…nenechává mě to klidným, já si myslím, že takováhle demonstrace nemůže nechat klidným nikoho". O náladě v ANO řekl: "… samozřejmě ta nálada je pochmurná, protože jak jsem říkal, týká se to nás jako celého hnutí a my a samozřejmě i naši voliči se potýkají prostě s častováním různých výrazů. Takže ta nálada je taková, všichni to cítíme, nikdo to nebagatelizuje."

Pochmurná nálada znamená, že není líp, nýbrž hůř. Ale nikdo (ani Tomáš Macura nebo Petr Vokřál, "alternativní" šéfové v ANO) nevystoupí a neřekne: "Pane předsedo, odstupte z postu premiéra, vyřešte si své osobní potíže, pak se očištěný vraťte." Tuto banalitu nikdo nevysloví. Proč? Je to jediné slušné řešení, ANO by dál mohlo vládnout, vyhrálo přece volby, protesty se nevedou za to, aby hnutí nevládlo, ale aby Babiš a Benešová odstoupili.

Nikdo to neudělá, nemohou, jsou prostě jen a jen Babiš, zakletí ve svém čaroději, stali se jeho rukojmími. A tak jim nezbývá než čekat, s čím přes prázdniny vyrukují mazaní marketéři a jak jim pomohou dezinformační weby, které samozřejmě vždy stojí proti občanské společnosti.