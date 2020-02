Babiš chce pivo o 2 koruny levnější. A za to dostal co? Přes držku

Premiér se obnažuje. Vidíte, že EU nemá ani trošku rád. Vnímá ji ne jako "nás" (jsme členem EU), ale jako výmluvu, když se mu něco nedaří. Jako viníka. Jako nepřítele, který nám ani nedovolí pořádně zlevnit český pívo!

My jsme pivo! My jsme pivo! My jsme pivo! | Foto: Tančící dům

Být populistou není lehké. Je to nevděčná dřina. Člověk by si řekl, že to musí jít samo, jenže nejde. Premiér Babiš ví, jak na Čechy. Přes pivo, samozřejmě. Taky ví, že kvůli EET plno venkovských hospod zavřelo a část hospodských a pivařů na něj kvůli tomu nadává. Tak se s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) dohodli, že si u hospodských napraví reputaci, a snížili DPH na točené pivo k řízku. Za to by měly preference Babišova hnutí stoupnout minimálně o deset procent. Jenže ouvej, premiér a jedna z jeho dvou pravých rukou (druhou je ministr Havlíček) sklidili posměch. Zlevní jen pivo ve stravovacích službách, ne to, co si nesete vypít a strávit domů ve džbánku. Navíc, a tady pozor, to už je vyšší hra, není jasné, jestli pivo zlevní!

Babiš totiž chce zabít dvě myši jednou pastí, šplhnout si jak u hospodských, tak u pivařů. Jenomže úřednice, finanční expertka Schillerová se drží původního plánu, předcházejícího výsměchu za mišmaš, který okolo DPH na alko a nealko pivo vznikl.

Schillerová pro Seznam Zprávy: "Zákazník to vůbec nepocítí, s tím nepočítáme." Rozuměj: pivo nezlevní. "My jsme to sledovali jako podporu hospod, restaurací na venkově zejména, kde slyšíme velmi často, že je to postaveno na tom byznyse s pivem. A ty hospůdky mnohdy nefungují."

Francie, hory, 2200m nad mořem, vysokohorská přirážka. 0,5l čepovaného piva 15 euro, DPH 20 % = 2,5 euro, přátelé. Užívejte slevu DPH z točeného piva z 21 % na 10 % od 1.5. 2020. pic.twitter.com/kjzpALz4Fs — Andrej Babiš (@AndrejBabis) February 9, 2020

Otázka Seznam Zpráv: Takže podpora hostinských, nikoliv konzumentů? Levnější pivo nebude? Odpověď: "Ne, ne. To je podpora vyloženě těch restaurací a těchto zařízení. Protože když jsme zavedli nižší, 15procentní daň tehdy na stravovací služby od 1. 12. 2016, když nastupovala 1. fáze EET, tak se to také na cenách neprojevilo."

Schillerová uvažuje logicky. Nabídli hospodským kompenzaci za opruz s EET, nikoli pivařům zlevněný mok. (Otázkou je, jestli pak EET měla vůbec smysl, názory na to se mezi lidem různí.)

Jenomže Babiš chce zabít ty dvě myši v jedné pasti. Zaletěl si zalyžovat do Francie a odtud tweetoval: "Francie, hory, 2200 m nad mořem, vysokohorská přirážka. 0,5 l čepovaného piva 15 euro, DPH 20 % = 2,5 euro, přátelé. Užívejte slevu DPH z točeného piva z 21 % na 10 % od 1. 5. 2020." A ještě: "Aspoň 2 kačky by vám provozovatelé mohli dát, hlavně v restauracích. A ještě jim v pokladně víc zůstane." - Ale! Alena Schillerová se s Babišem zásadně rozchází.

Nevadí, marketéři šéfa ANO za to tentokrát fakt v Babišově facebookovém "čaulidi" vzali. Čtete tam: "Úplně jsem žasnul, co z toho média udělala za bramboračku." Ojoj, média tedy vymyslela různé zdanění piva v půllitru a džbánku? Ne Schillerová? Ne Babiš?

Měl jsem chuť řvát vzteky

Nechyběly urážky, premiérovým vzorem je zjevně hrubián na Hradě: "Co se ale objevilo na prvních třech stranách Blesku? Že akorát DĚLÁME BORDEL. Fakt jo? Jen proto, že nějaký blb si udělal idiotskou teoretickou tabulku, kterou po něm nikdo nechtěl, dostala se do médií a tam ji začali vydávat za nějaký platný dokument? Když jsem to viděl, měl jsem chuť řvát vzteky." Velmi osobní to řvaní vzteky. Až takové tátovské: Co já pro tebe, ty kluku, všecko neudělám, a ty se mi odvděčíš takhle, ty blbe?

Facebookový výlev frčí dál: "… vyzývám všechny štamgasty, ať cenu piva ve své hospodě a hlavně restauraci hlídají. Mohla by klesnout, rozhodně ale není důvod, aby stoupala." Chápete? Pokud by snad někdo zdražil pivo, hned napráskat a Babiš na něj zaklekne.

Plus dávka populistické chlouby, ale samozřejmě i ufňukané sebelítosti: "My jsme úplně první vláda, která snížila DPH na točené pivo… A za to jsme dostali co? Pěkně přes držku." Za tenhle výlev by se nemusel stydět ani Zápotocký. Vskutku premiérská úroveň.

Když ti v Česku teče do bot, co udělej? Hoď to na média (stalo se, ta z toho udělala "bramboračku") a plivni na Brusel.

Babiš v čaulidi: "Jsme součástí Evropské unie a ta má nějaký Evropský soudní dvůr, který určuje, jak a na co můžeme s DPH hýbat. Podle jeho směrnice je jasně dané, že snížit DPH na alkohol můžeme jenom ve STRAVOVACÍCH SLUŽBÁCH. My jsme se rozhodli speciálně podpořit točené pivo. Směrnice taky definuje, co to stravovací služba znamená. Že má nějaké zázemí, obsluhu, hygienu. A taky že stravování se odehrává uvnitř hospody a pivo 'stravujete', jen když si ho necháte načepovat a vypijete u stolu. Evropská legislativa. Co dodat."

Osolil je, šmejdy. Jdou mu po krku (střet zájmů, dotace pro Agrofert), tak ať si to u nás pěkně vyžerou.

Jediná chyba Babišových marketérů je, že se premiér příliš obnažuje. Vidíte, že EU nemá ani trošku rád. Vnímá ji nikoli jako "nás" (Česko je členem EU), ale jako výmluvu, když se mu něco nedaří. Jako viníka. Jako nepřítele, který nám ani nedovolí pořádně zlevnit český pívo! No fuj.

Všimněte si, co je podstatou populismu - lhostejnost, naprostá otupělost k realitě. Už jsem o tom psal, pivo je alkohol a my země alkoholiků. Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním pro období 2019-2027 uvádí, že v Česku žije 1,6 milionu uživatelů alkoholu v riziku. Zdrcující. (Dodejme, že podle ČSÚ českou populaci "na konci roku 2018 tvořily z 15,9 % děti do 15 let", z nichž zdrcující většina snad, doufejme, nepije.) O tom Babiš necekne ani ň. Tohle je na populismu skutečně strašné.

Plus ten práskačský kontext, ona výzva pro štamgasty (mezi nimiž se beze všech pochyb vyskytuje vysoké procento rizikových uživatelů alkoholu či alkoholiků), ať hospodské a cenu píva "hlídají"…