Babiš jel volební kampaň i v Bruselu, má splněno. Vzhůru do Apple Storu!

Úkol zněl jasně: Timmermans nesmí projít. A dál?

Summit o nových jménech v čele Evropské unie, to nebyla žádná nedělní (ani pondělní a úterní) škola. Když k tomu přihlédneme, dá se válečná rétorika Andreje Babiše jakž takž akceptovat. "Dál budu bojovat za kandidáta na předsedu komise, který může Evropu sjednotit a bude rozumět tomu, co potřebují státy jako Česká republika." "Já tady bojuju za zájmy českých občanů. I na radě jsem řekl, že jsem tady jako český premiér. Všichni ostatní bojují za zájmy svých politických frakcí a v tom je ten zásadní rozdíl."

Babiš jede permanentní volební kampaň a z toho vlaku nevystoupil ani tentokrát. Naopak, bruselské dny a noci se staly kolbištěm k rozvinutí jeho "Česko ochráníme tvrdě a nekompromisně". Tentokrát před spitzenkandidátem Timmermansem. Novým přízrakem hrůz, bruselských hrůz.

Vsadil bych se, že většina českých voličů to jméno do minulého týdne neznala. Natož aby uměla popsat jeho politické postoje, nebo dokonce obhájit tvrzení, že České republice uškodí. O to líp se Babišovi pracovalo s motivem, že Timmermans = všechno špatně. Protivník byl pojmenován, boj mohl začít. (Základní zjednodušení provedl Orbánův mluvčí: "Timmermans je Sorosův člověk." Zlo.)

Skutečný výsledek summitu byl vedlejší. Jde o nejednoznačný a komplikovaný kompromis. V odéru boje za národní a regionální zájmy bylo tím hlavním "zastavit nepřítele", v tomto případě Timmermanse, což se V4 s Itálií a dalšími účastníky podařilo. Respektive, nizozemský socialista by neměl být předsedou, ale zůstat "jen" místopředsedou Evropské komise.

Není přitom nijak jasné, jak výsledná nominace nových eurolídrů prospěje nebo neprospěje Visegrádu nebo Česku a jaký bude pro střední Evropu rozdíl oproti tomu, kdyby v ní byl Frans Timmermans. Ano, silně oponuje vládní garnituře ve Varšavě a Budapešti, ale v tom přece není zdaleka sám. Hlavním polským a maďarským advokátem na summitu byl… Andrej Babiš.

Co z toho všeho bude mít Česko, je ve hvězdách, nějaké viditelné konstruktivní návrhy jsme jako obvykle nenabízeli, nikdo z nominovaných politiků není ze střední a východní Evropy. Ale úkol zněl jasně: Timmermans nesmí projít.

Takže v Bruselu má Babiš splněno, vrací se se štítem na domácí půdu. "Budu bojovat za Apple Store pro naše lidi," slíbil v lednu, jak je s tím daleko?