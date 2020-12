Babiš na hraně břitvy. Volí mezi BIS a Západem nebo Zemanem a Moskvou

Parlament může znovu otevřít téma velezrady. Senát k podání ústavní žaloby potřebuje získat souhlas sněmovny. Nepochybujme, plánovaně zničit bezpečnostní reputaci Česka na Západě je velezrada.

Snaha prezidenta Miloše Zemana paralyzovat Bezpečnostní informační službu (BIS) a odstranit jejího ředitele Michala Koudelku, poškodit Česko, se stále stupňuje. Server iRozhlas zveřejnil zprávu, podle níž Hrad po "bisce" požaduje ty nejcitlivější a nejcennější informace, jimiž díky své zpravodajské činnosti disponuje.

Nejde jen o BIS. Akce Miloše Zemana (nebo přesněji lidí okolo prezidenta, jako je kupříkladu kancléř Vratislav Mynář a poradce Martin Nejedlý, který o víkendu jednal s Putinovým poradcem Jurijem Ušakovem bez zástupce české amabasády), se však netýká jen jedné služby. Zjevně míří proti celé zpravodajské komunitě, snaží se i další naše tajné agentury, vojenskou a zahraniční rozvědku, ale i Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a lidi z ministerstva zahraničí a vnitra zastrašit. Vzkazuje: Když půjdete proti nám, proti Rusům, budeme vás ničit, jako ničíme Koudelkovu BIS.

Oč jde. Server iRozhlas popisuje a celkem nepochybně i dokládá, že Zeman po Koudelkovi žádá, aby mu poslal jména ruských špionů v Česku. Dále chce, aby doložil, jaké operace v Česku podnikají a zároveň kteří Češi s ruskými zpravodajskými službami spolupracují a jaké informace jim předávají.

Požadavky Zemana se podle iRozhlasu dělí do tří okruhů: Chce informace o vlivových a infiltračních operacích ruských tajných služeb, které ohrožují zájmy Česka, kdo je řídí a kteří konkrétní ruští zpravodajci se na nich podílí a jak. Chce informace o tom, kteří konkrétní ruští zpravodajští důstojníci působí v Česku, kteří Češi spolupracují s ruskými zpravodajci, jaké informace jim předávají a jak spolupráce vypadá. A žádá informace k údajnému praní špinavých peněz ruského organizovaného zločinu, na které upozorňují uniklé dokumenty z amerického úřadu na potírání finanční kriminality (FinCENu).

Podle střechového zákona o zpravodajských službách "vláda a prezident republiky ukládají zpravodajským službám úkoly v mezích působnosti těchto služeb. Prezident republiky ukládá zpravodajským službám úkoly s vědomím vlády". Podle iRozhlasu to takto proběhlo, Zeman dal vládě na vědomí, jaký úkol šéfovi "bizonů" zadal. Aby bylo jasno: úkol BIS prezident zadává "s vědomím vlády", nepotřebuje tedy její souhlas, aby se zeptal. Jen jí oznamuje, na co se ptá.

V obou zákonech, jež činnost BIS, vlády, prezidenta a sněmovní kontroly vymezují, tedy v zákonu o BIS a ve střechovém zákonu, není žádný paragraf, který by nějak vymezoval úkoly zadané prezidentem. Se situací, do níž jsme se dostali, zákonodárci zjevně nepočítali. Neuměli si ji představit.

Hrad v ruském zájmu

Jaká je to situace? Zeman a jeho suita už zcela nepokrytě prosazují zájmy Rusů (a Číny, ale to se nové situace netýká). Žádají proti vůli bezpečnostních institucí státu, aby byla ruská firma Rosatom vpuštěna do tendru na Dukovany, zasazovali se za návrat hackera Nikulina do Ruska (nevydání do USA), podpořili ruské teorie o novičoku atd. atd.

Nyní se pokoušejí dostat do rukou "zlato", to nejcennější, čím tajná služba disponuje. Už sám požadavek na vydání seznamu ruských agentů, spolupracujících českých občanů, živých operací je šílený. Dodejme, že ani sněmovní komise, jež BIS kontroluje, nesmí nic takového požadovat.

Základní otázka: na co to Zeman chce? Co s takovou informací bude dělat? K čemu mu bude dobrá? Odpověď je až děsivě jasná: nechce ty informace získat v našem zájmu. V českém zájmu je, aby tyto věci zůstaly skryty, aby "nevytekly". Zeman je nemůže nijak pozitivně využít. Jen negativně. Varovat Rusy, zjistit, jestli BIS sleduje "jeho" lidi, jako je Nejedlý, Mynář, Zbytek a další. (Zároveň ale Zeman nemá jak zprávy BIS ověřit. I tady se nabízí jedna z cest, jak situaci vyřešit…)

Kdyby Koudelka ty nejtajnější informace Hradu (kde dvě klíčové postavy, Mynář a Nejedlý, nemají potřebnou bezpečnostní prověrku) poskytl, ohrozí svoje lidi, celou službu, Českou republiku, spolupracovníky bisky atd. Pohřbil by zároveň spolupráci se západními tajnými službami. Ty už by nejen BIS, ale ani našim dalším tajným službám, nemohly posílat klasifikované informace. Je to ďábelsky vymyšlené.

Taktika zemanovců je jasná: buď ty zprávy Koudelka pošle, pak to může BIS zabalit (pro Hrad a Rusy ideální stav). Případně pošle jen část žádaných zpráv, pak Zeman zopakuje, že jsou bizoni "čučkaři" a nic nemají. Nebo Koudelka poruší zákon a informace Zemanovi neodešle. (Bude se hájit třeba tím, že BIS je ze zákona "povinna zabezpečit ochranu údajů obsažených v evidencích před vyzrazením a zneužitím", ale na druhou stranu je prezident zákonný zadavatel úkolů a příjemce zpráv.) Když Koudelka informace neodešle, bude podle Hradu na vyhození, podle zpravodajské komunity na nejvyšší možné ocenění (ovšem až Zeman skončí).

Sám sobě pastí (premiér)

Co by se nyní mělo stát? Co by se v normální zemi (již by potkalo nenormální neštěstí jménem Zeman prezident) mělo odehrát? Měl by zakročit premiér a vláda. Ve střechovém zákonu o tajných službách čteme: "Z výkonu své funkce je ředitel Bezpečnostní informační služby odpovědný vládě, která ho též odvolává." Vláda je povinna zasáhnout, postavit se proti tak šílenému, riskantnímu požadavku.

Premiér Babiš, který se dosud vždy Koudelky zastal, by měl Zemanovi sdělit, že není možné tak citlivé informace předat. Měl by žádat vysvětlení, na co je Zeman potřebuje, co s nimi zamýšlí. Potíž však tkví v tom, že Andrej Babiš sice vystupuje jako machr, jako světová jednička, ale ve skutečnosti je slabý jak čaj z kopřiv. Nezvládá situaci okolo covidu, Brusel řeší jeho střet zájmů, děsí se poklesu preferencí a zoufale se nechce dostat se Zemanem do střetu. Babiš se ocitl v pasti.

Tou pastí je on sám. Musí se rozhodnout mezi svými osobními zájmy (udržet moc, udržet vliv na ekonomiku, na policii, na žalobce, na tendry, zůstat premiérem ještě jedno volební období) a mezi zájmy České republiky. Zeman ho zahnal na hranu této břitvy. Pokud Babiš couvne, pokud se nepostaví proti snaze zničit BIS a popravit Koudelku, Zemanovi lidé si z něj udělají trhací kalendář. Premiér bačkora.

Ještě něco: občané nejsou Rusku nakloněni, národní paměť (pokud něco takového existuje) nezapomněla trauma roku 1968 a dobře chápe akce, jako je ruská okupace Krymu. Jestliže se Babiš (vláda) Zemanovi v této věci nepostaví, stejně bude veřejnou přízeň ztrácet.

Jestliže se mu naopak postaví, dá přednost českým národním zájmům před ruskými národními zájmy (Zemanem). Vystaví se riziku střetu s prezidentem a pro jednou se zachová jako "jednička" (jako chlap). Vlastně by mu to mohlo i pomoci, Zemanova obliba klesá, je v úpadku.

Poslední poznámka. Koudelka žádá parlamentní komisi pro kontrolu BIS, aby se smrtícím úkolem, který mu zadal Zeman, zabývala (sejde se k tomu tento čtvrtek, oznámil její předseda, lidovec Pavel Bělobrádek). Ředitel BIS hledá podporu u poslanců. Asi doufá, že Zemanův úkol odmítnou. Vtahuje do hry parlament. Zcela správně. A parlament může znovu otevřít téma Zemanovy velezrady. Senát k podání ústavní žaloby potřebuje získat souhlas sněmovny. Nutná je třípětinová většina přítomných senátorů a třípětinová většina všech poslanců. A nepochybujme, plánovaně zničit bezpečnostní reputaci Česka na Západě je velezrada.

