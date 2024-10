Babiš na koni a Fiala nezvykle uvolněný. To jsou paradoxy, pane Vaněk

Prezident Petr Pavel premiérovi Fialovi vyhověl, Ivana Bartoše odvolal, "nezemanoval". Je důležité, aby rekonstrukce vlády proběhla rychle a bez excesů. I tak si antipopulistické síly hodně ublížily.

Vládní krize se zřejmě nekoná. Premiér Fiala (ODS) sice rozbil pětikoalici, ale to bude mít své důsledky spíš až po sněmovních volbách. Piráti podle očekávání odcházejí z vlády, v internetovém hlasování schválili odstoupení strany od vládní koaliční smlouvy. Prezident Petr Pavel velmi rychle vyhověl premiérovi a pirát Ivan Bartoš ve vládě končí. Kabinet má být co nejrychleji obměněn a "jede se dál".

Zajímavá byla anketa na Novinkách.cz, jež se ptala, zda vládě pomůže odchod Pirátů. Téměř čtyři pětiny (78,9 procenta) z odpovídajících 17 tisíc čtenářů soudí, že nepomůže ani vládě, ani Pirátům. Jestli je to správný odhad, to teprve uvidíme, ale jisté je, že odvoláním Bartoše odstartovaný odchod Pirátů rozbijí dosavadní jednotu pětikoalice.

Přitom je potřeba si uvědomit, že naopak ANO je až betonově jednotné. Andrej Babiš v hnutí funguje jako ocelový svorník, má od svých lidí (od těch, kteří neodešli nebo nemuseli odejít) absolutní podporu, poslouchají ho na slovo. Přesně to vyjádřila bývalá Babišova mluvčí Lucie Kubovičová v rozhovoru s Čestmírem Strakatým: koaličním stranám chybí disciplína, to je hlavní rozdíl mezi nimi a ANO. Pětikoalice chybuje a Babišovi roste sebevědomí.

Je přirozené, že pětikoalice postrádala disciplínu, jde o mnohem svobodomyslnější seskupení. Vlastně je s podivem, že tak pestrobarevná parta vydržela pohromadě tři roky. Oslovuje voliče, pro které je disciplína v ANO podezřelá, je pro ně znakem kultu osobnosti, autoritářství.

To ovšem nic nemění na faktu, že rozpad pětikoalice oslabuje možnost Babiše porazit. Piráti se cítí uraženi, poškozeni, obráni. Nefungující, nebo spíš nedostatečně fungující digitalizaci stavebního řízení nepovažují za dostatečný důvod k odvolání "mudžahedína", dříče Bartoše. Navíc byli od začátku se čtyřmi poslanci ve zlé, slabé, okrajové pozici. Ale právě ten fakt, že Fiala vypudil slabé, možnost další dohody a možnost, že nacionální populista bude poražen, značně oslabuje.

Naopak opravdu pootevírá cestu k nějaké nové opoziční smlouvě. Silný Babiš nebude dost silný na to, aby sám složil vládu, to se skoro jistě nestane. Vládnout s Okamurovou SPD se jeví jako zlý sen zřejmě i jemu. Přísaha Róberta Šlachty v krajských volbách neuspěla, nemá dost silnou strukturu a není vůbec jisté, že se za rok dostane do sněmovny. Dnes to vypadá, že nemá šanci ani s Motoristy, kteří nakrátko zazářili v eurovolbách.

Podle výsledků z eurovoleb a krajských voleb by mohlo uspět Stačilo! Kateřiny Konečné. Jenomže vládnout s komunisty, to zase nevypadá jako velká výhra, dokonce ani pro bývalého komunistu a agenta StB ne.

Ideální by pro Babiše bylo dohodnout se s ODS. S odeeskou oproštěnou od Petra Fialy, oproštěnou od zbytku Spolu, tedy lidovců a TOP 09. S tou částí ODS, která měla blízko k Viktoru Orbánovi, která má daleko k Bruselu, vyhovuje jí soft nacionalismus a umí to s českými "kapitány průmyslu", kterým uražení Piráti říkají oligarchové.

Nakonec budeme ještě vděční za spojení ANO s ODS

Už jsem o tom psal dřív, ale je dobré to zopakovat. Vyhnání Pirátů z vlády a zničení pětikoalice, tedy oslabení antipopulistického svazku, může vést k tomu, že nakonec bude liberální, demokraticky smýšlející volič ještě rád, že se proměněná, kubovsko-zahradilovská ODS spojí s ANO, aby tady nevládl Babiš s Okamurou a abychom se nedostali do takového politického hnoje, v jakém nyní vězí Ficovo Slovensko.

Důležité je, jaký byl skutečný důvod Fialova rozhodnutí odvolat Bartoše. Jestli byl opravdu mezi dvěma koly voleb do Senátu tak strašně nespokojený s digitalizací stavebního řízení, nebo jestli byl dotlačen vlastní stranou, aby se "levicových Pirátů" konečně zbavil.

Jen připomenu, co řekl šéf lidovců Marian Jurečka, který nyní povede Bartošův rezort. Těsně po setkání s prezidentem Pavlem mluvil o krocích, "které povedou ke stabilizaci stavebního řízení a nápravě věcí, které nefungují… Můj cíl je, abychom během těch osmi deseti týdnů dokázali rozpohybovat funkčnost stavebního řízení, aby opravdu pro úředníka na stavebních úřadech to byl proces, který je zvládnutelný, je funkční…" Najednou tedy už nejde o 12 až 18 měsíců, ale o osm až 10 týdnů. Co dodat?

Zajímavý byl i rozhovor předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS), který řekl, že vyhození Bartoše z vlády "je prvním takovým krokem, jak by měl Petr Fiala v budoucnosti postupovat. Pokud někdo něco nezvládá, v tomto případě Ivan Bartoš a jeho ministerstvo digitalizaci stavebního řízení, je nezbytné razantní řešení". Kdo tedy bude následovat? Ministr spravedlnosti? Ministr zdravotnictví? Málo šetřící ministr financí?

Vystrčil také řekl větu, která možná naznačuje pozadí celé vládní roztržky: "My ale nemáme získávat hlasy pro Piráty. Musíme získávat hlasy pro nás, občanské demokraty." Pokud by stavební řízení během měsíce dvou začalo běžet, Pirátům by to bylo pomohlo, stejně jako by jim možná pomohla jejich bytová politika pro chudé, kterou razili ve vládě.

Ještě jeden postřeh: Petr Fiala se po setkání s prezidentem Pavlem nalézal v nezvykle uvolněné, až veselé náladě. Když si uvědomíme, že se jeho pětikoaliční, antipopulistický, antinacionalistický projekt právě rozpadl, působilo to poněkud zvláštně, divně. Fiala si viditelně oddechl. Jednak proto, že mu prezident vyhověl, "nezemanoval". Ale možná i proto, že na chvíli zmírnil tlaky, které zřejmě zažívá v ODS od křídla, jež nesnášelo Piráty a naopak lépe snáší ANO.

Velmi teď bude záležet na tom, jak se zachová čtyřkoalice, jestli začne hon na Piráty na ministerstvech včetně honu na pirátskou místopředsedkyni sněmovny Olgu Richterovou, nebo jestli se bude čtyřka mírnit a nezavře si cestu k další spolupráci třeba na projektech, které Piráti dostali do programového prohlášení vlády.

Úplně stejně záleží i na tom, jak svou hořkost spolknou Piráti, jestli se z nich nestane trhací pes vlády ve sněmovně. Na tiskovce po Fialovu oznámení o odvolání Bartoše ztratili nervy a kousali jak vzteklí. Pro Babiše rajská hudba. Snad to byl jen exces, který se nebude opakovat. Záleží i na tom, kdo dál Piráty povede a kam.

