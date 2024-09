Fiala chtěl senátní volby zachránit vyhnáním Bartoše. Nevyšlo mu to, Babiš zas vyhrál

Trend je takový, že ANO v Senátu posiluje. Posilují také Starostové. Vládní strany mají ale zatím stále většinu a podrží si i předsedu horní komory.

Třetina Senátu je zvolena, volby vyhrálo hnutí ANO Andreje Babiše. Získalo osm senátorů z 27 možných, ale chtělo víc. Chatrná byla opět účast, 17,5 procenta voličů je doslova strašně málo. Jistě to do jisté míry ovlivnily povodně, ale i tak je zájem o Senát chaboučký. Což vypovídá jak o horní komoře, tak o nás, voličích.

Zatímco v krajských volbách jasně dominovalo Babišovo hnutí, získalo 35 procent hlasů, jeho úspěch v Senátu není ani zdaleka tak výrazný a je naprosto zřejmé, že vládní strany nedokázal porazit. Přitom použil novou taktiku a nasadil kandidáty, kteří jsou známí a kteří, pokud uspěli, budou často kumulovat špičkové funkce, což ANO dříve ostře kritizovalo.

Kandidáti, které nominovaly strany vládní koalice, zvítězili dohromady v 15 obvodech, další dva se prakticky jistě nepřidají k Babišovým lidem. Výsledek 15 ku osmi není v žádném případě zdrcující, spíš naopak.

Na druhou stranu je zřejmé, že ANO znovu výrazně posílilo. Andrej Babiš si stěžoval, že jeho lidé "Senát neumí", ale to se postupně mění, do finále se mu dostalo celkem 19 kandidátů, což je historicky nejvíc. I když výsledek na ovládnutí Senátu samozřejmě zdaleka nestačí.

Pokud bychom se ale na proběhlé volby dívali jako na trend, pak se dá tušit, že to za dva roky může v Senátu dopadnout o dost jinak. Dnes to vypadá, že ANO bude za rok skládat vládu, rok nato může mít ještě větší sílu při senátní volbě než nyní. Trend naopak nepřeje vládním stranám. Jen připomenu, že v roce 2022 mělo ANO 17 kandidátů ve finále, šest šlo do druhého kola z první pozice, ale vyhrála jen Věra Procházková na Karlovarsku. Posun a směr, kudy se politika ubírá po dvou letech, je jasný, posilují populisté a nacionalisté.

Klub ANO a SOCDEM zesílí, může mít nejméně 13 členů a stane se třetí nejsilnější frakcí v Senátu. Odtud můžeme očekávat, že ANO získá poprvé také místo ve vedení horní komory.

Pozoruhodná byla tiskovka ODS a vystoupení jejího předsedy a premiéra Fialy. Nabízí se totiž otázka, jak jeho žádost o odvolání vicepremiéra Ivana Bartoše z postu ministra pro místní rozvoj ovlivnila senátní volby. Zdá se totiž dost neuvěřitelné, že ten krok, který skoro jistě zničí pětikoalici a vyžene Piráty do sněmovní opozice, Fiala udělal mezi prvním a druhým kolem voleb do Senátu.

Pětikoalice totiž pro mnohé voliče fungovala jako symbol dohody, spolupráce, sjednocení, semknutí, tedy jako něco, co nejen v české politice, ale v celé české společnosti silně chybí. Rozbít ji - a Fiala, politolog, musel vědět, že odvoláním Bartoše Piráty z vlády vystěhuje - je riskantní a zcela jistě chybný krok, který populistická opozice přijme s vřelými díky. Dává jí to do blízké budoucnosti šanci vládnout.

Vůle voličů…

Co tedy Fiala odpověděl? Odpovídal nadvakrát, k dotazu se ještě vrátil, a v podstatě, když to zjednoduším, řekl, že to byla "vůle voličů" (rozuměj nikoli firem v pozadí napojených na postavy ODS). Že si mu voliči stěžovali na digitalizaci stavebního řízení a že je musel vyslyšet, aby splnil sliby, které jim dal. Dokonce to musel udělat hned, jakmile viděl mizerné výsledky krajských voleb.

Takže jeho taktikou bylo, pokud dobře chápu jeho dva vstupy, přesvědčit voliče, že je rozhodný a že nesnese Bartošovu neschopnost. Když pozorovatel ví, jak to celé probíhalo, vypadá Fialovo vysvětlení jako pokus o výmluvu a únik. On nic, on jen plnil přání voličů. Doplním, že tu ovšem plnil přání ANO, SPD a jejich voličů, přání Andreje Babiše.

A ještě doplním, že zatímco na jiných ministerstvech digitalizace léta nepochybně vázne, žádné vyhazovy se nekonají. Voliči ODS si zřejmě nepřejí mít Česko digitalizované, přejí si, jak řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS) bdící nyní nad digitalizací stavebního řízení, aby měli možnost vrátit se zpátky ke starému systému.

Fiala samozřejmě neví, jak jeho krok ovlivnil volby. Nedá se to změřit. Víme, že ODS obhájila pouze pět z deseti křesel. Jisté je, že premiér vyhověl tvrdému křídlu v ODS, které má jiné představy o politice, nechce širokou koalici a úplně nejvíc mu vadila spolupráce s Bartošovými Piráty. Fialův krok naopak nevyhověl, ba vadil lidem, kteří sází na společné úsilí, jež má populisty zastavit. Předpokládám, že řada voličů kvůli vládnímu rozkolu k volbám vůbec nešla. Nízká účast ve velmi rozbouřené době tomu odpovídá.

Uspěli Starostové. Obhajovali pět mandátů a získali jich nakonec šest. Předseda Vít Rakušan připomněl, že jeho strana posiluje už ve třetích senátních volbách za sebou. Zatímco Petr Fiala ví, že před šesti lety byla ODS "extrémně úspěšná", teď už je jen "relativně úspěšná" a "vnímá signály od voličů" (proto vyhání Bartoše z kabinetu a nechává tam ministry, kteří na digitalizaci pro jistotu kašlou). Naopak Rakušan může celkem v klidu tvrdit, že jeho hnutí je úspěšné, získalo jen o dva senátory méně než ANO a jeho klub zůstane s 18 senátory druhý nejsilnější.

Výsledek není nijak zdrcující, jen nám naznačuje, že ANO velmi usilovně míří k vítězství ve sněmovních volbách. Rozpad pětikoalice mu pomůže, oslabení ODS v senátních volbách mu pomůže, vlastní výhra mu dodá sebevědomí, kterého má i tak nadbytek. A není nemožné, že za čtyři roky, po dalších dvojích senátorských volbách, bude v horní komoře dominovat.