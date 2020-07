Babiš neumí být odpovědný, umí být jen úspěšný. Za Karvinou mohou hygienici, on ne…

Pirátka Klusová, Karviná: "Hygiena nestíhá, chytrá karanténa nefunguje, takže máme jediné štěstí, že prozatím nerostly počty lidí s těžkým průběhem. To se ale teď mění… Situaci způsobilo ignorování rizik v OKD."

Když v Česku něco funguje, je jasné, kdo za to může - Andrej Babiš. Když něco nefunguje, je to taky jasné, premiér za to nemůže. Té druhé eventuality (něco nefunguje) bude přibývat. Očekává se mimo jiné, že poroste nezaměstnanost. Aktuálním varovným příkladem je situace na Karvinsku, kde se silně šíří nákaza covid-19. Už to zaznamenaly další země (Slovinsko). Karviná se probojovala i do Babišova pravidelného hlášení "Čaulidi". V něm se zbavil odpovědnosti.

Doslova řekl: "Všechna rozhodnutí ohledně viru dělali epidemiologové a hygienici, ne vláda, vláda to jenom schvalovala. Takže pokud někdo měl zasáhnout v OKD, měli to být hygienici." Během koronakrize mluvil opačně. V březnu prohlásil: "Já jako premiér země samozřejmě osobně odpovídám za všechna krizová opatření. A beru na sebe plnou politickou odpovědnost."

Když se nedaří, odpovědnost odmítá. Má nyní pravdu? Skutečně to smí hodit na hygieniky? Odpověď je snadná, o kalamitě v dolech na Karvinsku se ví déle, vláda o ní samozřejmě věděla. Ozývaly se četné hlasy, že se doly mají zavřít. A Babiš přece "osobně odpovídá". Doly jsou ještě k tomu státní. Svoji roli jistě hrál fakt, že by se po uzavření ztrátového podniku už nemuselo otevřít. To vše ukazuje: Babiš a jeho vláda odpovědnost rozhodně nesou.

V Čaulidi premiér prohlásil: "Všechny rozhodnutí ohledně viru dělali epidemiologové, dělali hygienici. Nedělala to vláda. Vláda to schvalovala, vláda to schvalovala. Takže pokud teďko někdo říká, že my jsme měli zasahovat v OKD, tak pokud někdo měl, tak to byli hygienici." Drsné. Babiš neváhá okamžitě hodit odpovědnost na jiné, on sám je vždy čistý.

Známe to. Stačí vzpomenout na jeho práci s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Nemyslím ono temně slavné "nebuďte slušnej", ale Vojtěchem připravenou novelu zákona o ochraně veřejného zdraví. Ta měla za koronakrize a ve stavu legislativní nouze prudce posílit kompetence ministerstva zdravotnictví. V nápadu se skrývaly dvě finesy. První: krizový zákon vyžaduje vyhlášení nouzového stavu, ten musí povolovat sněmovna a odpovědná je celá vláda. U zákona o ochraně veřejného zdraví to tak není. Tam by rozhodl jeden ministr a on by nesl odpovědnost. Byl to stejný mustr, jaký jsme sledovali nyní s šířením covidu na Karvinsku: Ne já, to hygienici!

Nebezpečné. Vládu jako firmu řídí politik, který je populista a bere jen úspěch. Doba covidová ho v tomhle postoji utvrdila. Líbila se mu, užíval si ji, řídil to tu jako nějaký autoritář. (Chyby nepřipouštěl.) Jenomže v Babišově představě "řídit stát jako firmu" znamená, že holding řídí on. Pokud tedy najednou hází odpovědnost na nějaké krajské hygieniky, nesedí to. Za jeho premiérování nemohli převzít ani řízení "firmy covid", ani řízení firmy Česko.

Testuje se a trasuje se nedostatečně

O Karviné Babiš říká, že tam "máme lokální problém, který se řeší, trasuje se, chytrá karanténa funguje". Dvě poznámky. První: Babiš automaticky sklouzne do "já řídím, já odpovídám". Tvrdí, že "máme" problém a že se řeší atd. Neříká "hygienici tam mají problém, který oni řeší". Druhá poznámka: to, co Babiš říká, podle expertů vůbec nesedí, není to bohužel pravda.

Už v březnu karvinská zastupitelka Zuzana Klusová (Piráti) vládu upozorňovala na riziko šíření koronaviru v dolech. Serveru Seznam Zprávy nyní řekla: "Jsme aktuálně hlavní ohnisko, ale nic nefunguje tak, jak vláda slibovala. Hygiena nestíhá, chytrá karanténa nefunguje, takže máme jediné štěstí, že prozatím nerostly počty lidí s těžkým průběhem. To se ale teď mění… Situaci způsobilo ignorování rizik v OKD."

Prorektor Univerzity Karlovy pro vědu a výzkum a vedoucí výzkumné skupiny v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd Jan Konvalinka řekl Českému rozhlasu: "Obecně bychom měli testovat ne čtyři tisíce denně jako v poslední době, ale 10 nebo 15 tisíc každý den, abychom věděli, jaká ta situace opravdu je." A Jakub Steiner, spoluautor nové datové analýzy vědců z institutu CERGE-EI, jež se zabývá koronavirem, řekl Respektu, že jakmile někde vyskočí čísla nakažených, měly by zákonitě stoupnout i počty lidí v karanténě a na testech. To se však neděje.

Vysvětluje, že "trasování není tak účinné, aby samo o sobě společnost uchránilo." Ještě před hlavní vlnou covidu na Karvinsku "připadalo na jednoho nakaženého jen 1,2 dalšího člověka v karanténě. Po započtení dalšího týdne toto číslo stouplo na 2,4, ale i to je stále velmi málo. Ten efekt - počet lidí v karanténě v návaznosti na počet nemocných - je zkrátka překvapivě slabý". Mluví o celostátních datech a pokračuje: "V Moravskoslezském kraji byl přístup k trasování naopak ještě laxnější. V prvním sledovaném období od 29. května do 25. června tam připadalo na jednoho nakaženého jen 0,2 člověka poslaného do karantény. Po zahrnutí dalšího krizového týdne se tento údaj zvedl jen na 0,8."

Vraťme se k odpovědnosti Babiše a vlády. Testuje se málo, hygieniků je málo, slibovaná chytrá karanténa se u nás pořádně nerozjela. Doly byly zavřeny pozdě. Problém na Karvinsku nám mezinárodně zhoršil covidový rating a Slovinsko se začalo bránit. To vadí lidem, kteří tudy jedou k moři na dovolenou. A jejich nespokojenosti, nikoli horníků, se Babiš bojí. Proto hází odpovědnost na jiné.

Kdo s premiérem pracuje, kdo je na něm závislý, by měl toto vědět. Jakmile nastane problém, ohrožen je každý, jen ne předseda ANO (a samozřejmě ještě Faltýnek). Babiš neumí být odpovědný, Babiš umí být jen úspěšný. Když se úspěch začne sypat, hned najde viníky. Mimo sebe.