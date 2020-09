Babiš suverénně opanoval politicko-covidový prostor. Na výsledku voleb se to podepíše

Krajské volby skoro jistě vyhraje Babiš, který v nich nekandiduje. Potřebuje každou výhru, nejvíc příští rok ve sněmovních volbách. Dosud v politice svůj majetek zdvojnásobil. Bude to chtít ještě jednou otočit.

Krajské volby jsou za dveřmi, proběhnou za necelý měsíc, 2. a 3. října. První volby v době koronaviru, který je zásadně ovlivní. Experti nepochybují, že nákaza bude postupovat minimálně stejným tempem jako dnes. Možná bude nutné zpřísnit některá proticovidová opatření. Je otázka, kolik lidí bude v karanténě a kolik z nich využije možnosti hlasovat z auta na vyčleněných místech, případně si vyžádat příjezd speciální volební komise s přenosnou volební schránkou. Hlavně však nevíme, kolik voličů prostě volby z obavy před nemocí vynechá. Druhý "covid efekt" spočívá v tom, že vláda koronaviru bez uzardění využívá k lapání voličů.

Nedělejme si iluze, asi by tak jednala každá vláda, jenže premiér Babiš je mimořádně zdatný právě v marketingu. On i jeho tým umí s covidem šikovně pracovat. Populistické kroky podporuje či navrhuje i ČSSD vicepremiéra Jana Hamáčka, ale na šéfa hnutí ANO nemá. Babiš suverénně opanoval politicko-covidový prostor. Na výsledku voleb se to nemůže nepodepsat. Svědčí o tom průzkum agentur Kantar CZ a Data Collect z přelomu srpna a září pro Českou televizi. Účastnilo se ho celkem 15 600 lidí, 1200 v každém kraji (data byla sbírána od 10. srpna do 3. září).

Pro opoziční strany je velmi těžké soutěžit s "dárky", kterými Babiš (a Jan Hamáček) těsně před volbami mává lidu před očima. Už sama ta představa, že jsou to "dárky od Babiše", je naprosto mylná, premiér utrácí peníze buď z rozpočtu, nebo mnohem spíš z dluhu, který my sami zaplatíme. Jeho ministryně financí Alena Schillerová celkem bezostyšně přiznává, že neví, odkud vezme na sliby peníze. Ale funguje to, jak lze vidět ze zmíněného průzkumu.

Dar pět tisíc korun pro důchodce - "rouškovné", zrušení superhrubé mzdy, které má zvednout plat lépe situovaným lidem, 3,2 milionu roušek do volebních místností a při zhoršení situace respirátory pro důchodce poštou (tyto sliby přišly až po průzkumu). Jeden nápad za druhým a kdoví, co ještě přijde. Je otázka nakolik průzkum zachytil superhrubou mzdu a rouškovné; koalice se na obou krocích shodla 28. srpna, když byla data sbírána, předtím se o změnách intezivně debatovalo, o konci superhrubé mzdy mluvil Babiš už v polovině července.

Podivuhodné je, že tahle populistická smršť dokáže překrýt zcela zjevný fakt, že se vláda za půl roku korony a v době letního oslabení nedokázala připravit na zesílené pokračování nákazy na konci léta. Váhavost, náhlá obava lidi před volbami více omezovat, alibismus. Nevadí, Babiš s Hamáčkem to všecko uplatí. (Hamáčkovi a jeho partaji to ovšem podle průzkumu nepomáhá, nedokáže na sebe strhnout dost pozornosti, neumí to.)

Babiš má třetinu voličů

Při ohlášení "bonusu" pro důchodce pět tisíc korun (pokud možno ještě před Vánoci, je to přece dárek) premiér na tiskové konferenci řekl: "Já si voliče nepotřebuju kupovat, protože všeobecně je známo, že důchodci mi fandí," a zakončil výsměšně: "Já jsem dokonce důchodce, takže mám střet zájmů." Cynik.

Podle průzkumu Kantar CZ a Data Collect o volbě ANO uvažuje ve většině krajů přes třicet procent voličů, kteří se chystají k urnám. Jen ve dvou krajích je to těsně pod třicet (Středočeský kraj 29,5 a Liberecký kraj 29 procent). Ve třech krajích se Babišovo hnutí od ostatních utrhlo ještě víc, v Olomouckém kraji má 35,5 procenta, v Ústeckém kraji mu naměřili 37,5 procenta potenciálních voličů, a v Moravskoslezském kraji dokonce 40,5 procenta potenciálních příznivců. - Populismu se u nás opravdu jen těžko konkuruje.

Zajímavý je Středočeský kraj, který vede "slavná" hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). V průzkumu má touto dámou vedená kandidátka necelých třicet procent (Piráti 19, ODS 15, STAN 14,5, ČSSD 11 procent atd.). Těžko pochopitelné. Středočeská hejtmanka je známá více maléry, nedávno kupříkladu server Seznam Zprávy psal o tom, jak někteří zaměstnanci brali v úřadu prémie až 85 000 korun měsíčně, oproti jiným krajům podivně vysoké.

V kampani zase hejtmanka vyšla s plakátem, kde středočeské ANO tvrdilo "testy na covid pro seniory zdarma ZAJISTÍME". Dodávala, že se to týká "výhradně Středočeského kraje". Pak ale Andrej Babiš oznámil naprosto striktně: "Je to nesmysl, nic takového nebude." Tvrdý políček hejtmance. Jak je tedy možné, že si Jermanová, pro niž "maléry jsou denní chleba", dokáže udržet přízeň skoro třetiny potenciálních voličů? Jak je možné, že nespadne prudce dolů? A proč ji vůbec Babiš nechá, aby vedla kandidátku?

Odpověď je podivuhodně prostá: premiér a předseda ANO překryje všechno. Ona vlastně kandidátku nevede Jermanová, nýbrž on, i když ve skutečnosti sám na podzim nekandiduje nikam. Proto nejsou tak významná místní témata, "rouškovné" a podobné finty zakryjí všecko ostatní, logicky tedy i maléry hejtmanky.

Vystrčila se bojí, kope do něj

K tomu si uvědomme, že nejen díky covidu a krokům okolo jarní krize jsou Babiš, ministryně financí Alena Schillerová a také dvojministr průmyslu a obchodu a zároveň dopravy Karel Havlíček neustále v televizi. V debatách se jim často nedostává zásadní oponentury. Mají na své straně média v Babišově svěřenském fondu. Je fascinující, že na startu krajské kampaně s Babišem a hejtmany vystupuje duo těchto ministrů (Schillerová a Havlíček), ač ani jeden není členem hnutí ANO. Nikomu už to nepřijde divné, zdá se.

Když to všecko sečtete, položíte si otázku: Jak je možné, že Babiš a jeho ANO nemá padesát nebo šedesát procent možných hlasů? Proč drží stále jen zhruba třetinu potenciálních voličů (s výjimkou Moravskoslezského kraje)? Je vlastně podivuhodné, že se celé dvě třetiny voličů nenechají Babišovou permanentní kampaní zmasírovat (i když, pravda, část z nich se nechá zmasírovat komunisty, SPD a podobnými partajemi).

Za ANO se v průzkumu pro ČT se svým volebním potenciálem zařadili Piráti. Strana Babišem pomlouvaná, pohrdaná, posmívaná (říká jim "kluci"). Mediální možnosti Pirátů jsou oproti ANO setinové. V jejich úspěchu však můžeme vidět jistou možnost pro časy budoucí - Piráti oslovují mladší voliče, Babiš se už přesunul do obliby vyšších věkových kategorií (viz jeho "důchodci mi fandí").

Podobně jako Piráti se drží opoziční ODS. Ale i pro tuto pravicovou stranu je strašně těžké českému hegemonovi vzdorovat. Postrádá mimo jiné výrazného lídra. V posledních měsících se v jejích řadách "zjevil" politik s velkým přesahem, šéf Senátu Miloš Vystrčil. Zdá se však, že jeho potenciál modří neumějí v krajských volbách využít. (Možná i proto, že Vystrčil nevypadá ani trochu jako prototyp odeesáka.) Ale nelze si nevšimnout, že z něj má Babiš strach, kope do něj, jak může.

