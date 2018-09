Babiš vrtí Prahou: Nacher jde s okamurovci proti "cenzuře" aneb Občanská slepota

Nespolknout marketérské finty, nezapomenout, že svoboda není fašismus a že jde prostě o to, aby Libeňák nespadl, nějak kloudně přejet přes Vltavu.

Ve sněmovně proběhl seminář okamurovců, pořádal ho poslanec Jiří Kobza. Nesl název Svoboda projevu a právo občana na pravdu. (Ano, skutečně "právo na pravdu", nepřehlédli jste se.) Podle přítomných řečníci jeden za druhým tvrdili, že je v Česku omezována svoboda názorů.

To je klasika, seminář strany, kterou bývalý ministr spravedlnosti Robert Pelikán (za ANO, dodejme) prohlásil veřejně za "fašistickou" a názory jejího šéfa Okamury předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský popsal jako "skutečně rasistické, xenofobní, neonacistické", prostě obrací realitu na ruby. Svoboda je zřejmě tam, kde vládne fašismus nebo putinismus.

Zaráží však, že se té akce zúčastnil muž číslo dvě na kandidátce ANO do pražského magistrátu Patrik Nacher. (Naopak nezaráží, že tam řečnil Václav Klaus junior, ten zjevně tvoří jakousi okamurovskou pátou kolonu v ODS.)

Patrik Nacher, který, pravda, není žádný Immanuel Kant, se na semináři zaskvěl těmito větami: "Mám pocit, že už jenom účast v tomto sále, v dnešní době, na toto téma je občanská statečnost." I on pak obžalovával média a dodal: "Zažíváme něco, co se nenazývá cenzurou, ale jako cenzura se to chová." Neprozradil bohužel, která média podle něj podléhají cenzuře.

Vezměme to odzadu. O jakých médiích tedy Nacher mluvil? O MF Dnes, jež spadá pod Agrofert? O jiných médiích spojených přes svěřenský fond s Nacherovým politickým šéfem Andrejem Babišem? Má to být tichý revanš za to, že ho Babiš jako deus ex machina škrtl coby jedničku na pražské kandidátce a strčil tam místo něj multimilionáře Petra Stuchlíka? Nacher to nespecifikoval, ale na 99 procent jde o opak, o útok na nebabišovská a neproruská, neprozemanovská média.

Jak už řečeno, žijeme v době obracení hodnot na ruby (Zeman a Ovčáček "hájí demokracii", citují Masaryka atd.) U mnoha politiků si musíme slova negovat, aby byla jasná, "Putin je přítel" pro nás znamená Putin nás ohrožuje. Demokracie pak znamená autoritářský model. Svoboda projevu značí, že smějí zaznívat fašistické názory, dovoleno je útočit na menšiny (jako to dělá třeba uskupení Mostečané Mostu) a tak můžeme pokračovat.

Co Nacher řekl, zní pro nepřevrácené ucho jako nebetyčná hloupost. Kdo je umlčován, Zeman, Babiš, Okamura, on sám? Cokoli tito a další politici vypustí před hradbu zubů, je obratem citováno, tištěno a vysíláno. Nejenže nejsou cenzurováni, oni zahlcují jak veřejnoprávní, tak soukromá média. Tomio Okamura věčně trůní v České televizi. Nacherův šéf Babiš svěřensky vlastní několik privátních médií. Nacherovo tvrzení je čistá lež, (pro převrácené ucho ovšem čistá pravda).

Občanské statečnost á la Nacher

Vystoupit na semináři strany, již exministr spravedlnosti prohlásil za fašistickou, je "občanská statečnost"? Za občanskou statečnost se dřív považovalo vystoupit proti totalitní síle a něco riskovat, často i vězení či vyhození z práce, třeba za komunistů. Dnes, nacherovsky viděno, je to jít si zažvanit do sněmovny (!) a přidat se k fašisticko-putinovským politikům. Je to spíš "občanská slepota", nikoli statečnost.

Co je statečného na tom, že se ve sněmovně účastním akce, kterou pořádá partaj, jejíž bývalý tajemník Staník je obžalován za výzvy, aby se homosexuálové, Romové a Židé stříleli už po narození? Co je na tom demokratického, svobodného? Co je svobodného na požadavku, aby byl zakázán islám? Jaká svoboda nám kyne po czexitu?

Proč tam Nacher šel? Vážně jako Klaus junior prostě tíhne k "rasistické, xenofobní, neonacistické" (Rychetský) scéně, k Okamurově SPD? Těžko říct. Nejspíš je to, jako u ANO skoro všechno, prostě jen marketing, marketing, marketing.

Petr Stuchlík se za ANO bude rozkračovat k čemusi, co nazývá "pražskou kavárnou" (was ist das, mein Gott?), dvojka na kandidátce Nacher si vykročil k neonáckům. Stuchlík přijde s ufo nápadem udělat na v Praze na Libeňském mostu super futuro sídliště pro policajty a učitelky, Nacher to požene k antiromákům a antiislamistům, jak jim oběma zřejmě zaveleli marketéři. Bereme všechny, pojďte k nám!

Babiš se zuřivě rve o Prahu, chápe, že hlavní město je předobrazem Česka, že prohra v Praze by byla předzvěstí budoucí prohry ve sněmovních volbách. Ví, že to v metropoli Adriana Krnáčová absolutně nezvládla (ani "chytré lavičky", ani "chytré město" nemáme). Nasadil všecky páky, od stuchlíkovského "o jakém ufu sním na magistrátu", až po nacherovské "jsme otloukánci, cenzurujou nás, litujte nás, náckové".

Prosím, nespolknout tyhle marketérské fintičky, nespolknout toto vrtění Prahou, nezapomenout, že svoboda není fašismus a že jde o to, aby Libeňák nespadl a byl zachován jako evropský skvost s prvky kubismu, ne o neuskutečnitelnou vizi pro rok 2050. Jde o to, prostě nějak kloudně přejet Vltavu…