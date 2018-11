Babiš vysvětlil: Syna schizofrenika poslal do Mordoru. A do péče ruských psychiatrů!

Po vysvětlení (spíše však zatemnění) Rusa Petra Protopopova začíná český premiér vypadat jako další bezpečnostní riziko.

Premiér Andrej Babiš přešel do ofenzivy, trvalo to tři dny (v pondělí večer televize Seznam zveřejnila rozhovor s jeho synem Andrejem Babišem juniorem). Než se na Babišovu obranu podíváme, zopakujme: proč syn premiéra, který podle otce trpí duševní chorobou, není léčen v Česku? Proč nebyl vyslechnut policií ve věci Čapího hnízda? Pokud není s to vypovídat, proč ho nemohli zkontrolovat soudní znalci?

Proč byl ukrýván mimo jurisdikci zemí Evropské unie, v Rusku, na Krymu a na Ukrajině, nyní ve Švýcarech? Co by mohl policii vypovědět o Čapáku? Úsilí ho uklidit je gigantické, nebylo by snad ani divu, kdyby junior skončil až v KLDR.

Jak se Babiš brání? První část známe: každý, kdo se zajímá o jeho děti, je "hyena". On, který děti do maléru zatáhl, ovšem hyenou není. Druhá část, Babiš se jal "vysvětlovat" (to slovo má kořen ve světlu, on však věci zatemňuje). Do vysvětlování-zatemňování patří především postava Rusa Petra Protopopova, který se měsíce "staral" o nemocného Babiše juniora.

Rus dal rozhovor Právu. Pozornému čtení neunikne, jak je to celé připravené, na city hrající (měl k juniorovi vztah jako "k nevlastnímu bratrovi"), a jak strašně to celé zároveň kulhá, lépe by snad bylo bývalo mlčet.

Sabině Slonkové a Jiřímu Kubíkovi Protopopov na otázku "proč jste vezl Andreje Babiše juniora na Krym, proč jste byli v Moskvě" odpověděl: "Nikdy jsem tam nebyl." Lhal.

Co tvrdí nyní? Babiš senior zveřejnil diagnózu svého syna (jakým právem?). Jeho zaměstnanec (Babiš ho platil) Protopopov zase veřejnosti detailně popisuje, jak na tom junior je, líčí ho jako nesvéprávného: "Každý den jsem přijel ráno na devátou hodinu a vytáhl ho z postele. Musel jsem dohlédnout na to, aby vypadal normálně - aby měl ostříhané nehty, aby si zašel ke kadeřníkovi, aby v minus deseti nevylezl ven v tričku nebo v plus patnácti v péřovce." Atd. Intimní. Z juniora se, jen aby nesvědčil o Čapáku, stává veřejná osoba.

Toto je hyenismus.

Buď blázinec, nebo Krivoj Rog

Proč Moskva, Krym, Krivoj Rog? Protopopov to má pěkně sesumírované: zmíní kauzu korunových dluhopisů, předvolební kampaň a trestní oznámení v kauze Čapí hnízdo. "Ten tlak novinářů, kdy na nás stále někde čekali, byl enormní. Před jeho bydlištěm několik dní stála octavia redakce Seznamu, stále na něj někdo čekal a novináři ho zkoušeli všude možně odchytnout, aby si zajistili nějakou senzaci. Chtěl jsem prostě odjet z toho pekla…" (Junior chtěl taky?)

Chápete? Nejde o to, že syn Babiše nesmí vypovídat, ale o "tlak novinářů", to je hlavní sdělení pro veřejnost.

Pak přijde šílená "uklízecí" pasáž (nezapomínejme, co o ní řekl sám junior, jak mu psychiatrička Protopopová údajně nabídla "vyber si, buďto tě zavřeme v NÚDZ, Národním ústavu duševního zdraví, buď tady budeš, nebo půjdeš na prázdniny".) Jede se do Moskvy, na Krym, do Krivého Rogu!

Už jsme psali o tom, jestli by normální rodič poslal syna schizofrenika na Krym s de facto cizím chlapem. Nyní dodejme, co řekl Protopopov: "Vždy, kdy jsme vycestovali, tak moje manželka zařídila, aby i v zahraničí docházel na psychiatrii. I v Rusku a na Ukrajině." Český premiér zcela vědomě svěřil syna ruským psychiatrům? A řidič Agrofertu mu píchal injekce!

Odtud začíná pasáž "premiér coby bezpečnostní riziko". Každému, kdo se zabývá bezpečnostní problematikou, je jasné: ruské úřady a tajné služby vědí, co se kde šustne, cestující na Krym jsou samozřejmě kontrolováni, ruské tajné služby jistě věděly, že mají na návštěvě a u svých psychiatrů syna premiéra země Evropské unie.

Na Krymu Protopopov sehnal juniorovi dívku (zní to jak z příručky pro agenty KGB či GRU), junior se na ní prý citově navázal, ochránce Protopopov ji s duševně chorým člověkem nechal samotnou a odjel. Vše jistě s vědomím otce. A ano, na Krymu byl junior dobře uklizen, hlavní účel byl splněn.

Naprosto nad rámec všeho běžného. Ano

Ona záhadná žena pak odjela do Krivého Rogu (z Krymu na Ukrajinu, do části, kterou nekontrolují proruští povstalci, hleďme), do města, jež Protopopov (zřejmě mu to v rozhovoru pro Právo ujelo) nazývá přiléhavě Mordorem, vezme tam juniora za ní (vše je lepší, než aby se vrátil do Česka). Nechá ho v Mordoru s ní a odjede! Tohle Babiš senior dopustil, to vydává za normální, za péči o syna, který trpí schizofrenií.

Nepochybujme ani vteřinu, že celou tu anabázi sledovaly ruské tajné služby, není možné, aby jim syn českého premiéra Babiše proklouzl, když tam navíc docházel na psychiatrii.

Odtud junior píše, že byl unesen. V jakém stavu to psal? Nevíme. Už ani není podstatné, podstatné je to, jak se o něj táta postaral, komu ho dal do péče a jak ho držel mimo Česko.

Do té podezřelé kruhové obrany patří i Facebook Babiše seniora. Píše " Zdravím vás všechny tady na mém Facebooku. Dneska to bude vážné. A smutné. Je tady mezi vámi hodně rodičů. Mít děti je jedna z věcí, které vás naplňují nejvíc v životě. Dětem věříte, přejete jim jen to nejlepší. Někdy zlobí, jsou to přece děti. Vždycky jim odpustíte. Odpustíte jim prakticky cokoliv. Hlavně, že jsou zdravé…" Rozepíše se o schizofrenii a celý ten pláč končí:

"Děkuju manželům Protopopovým, že nám naprosto nad rámec všeho běžného pomohli a že Petr Protopopov věnoval dva a půl roku svého života mému synovi. Dal mu přátelství, svůj čas, naslouchal mu, pomáhal mu. Kéž by každý z lidí, kteří trpí touto příšernou nemocí měl někoho takového. Děkuju Vám, Petře. I za mého syna Andreje." (Nejtrefnější je ono "naprosto nad rámec všeho běžného", to sedí dokonale.)

Uzavřeme to větami juniora o Protopopovi: "Já mám strach z toho člověka, z toho Protopopova. On s jeho manželkou… oni měli velkou důvěru a oni tu důvěru zneužili. On mi řekl na Ukrajině: Já a tvůj otec uděláme všecko, abys byl zavřený."

Ano, celá kauza Babiš junior vypadá po vysvětlení-zatemnění pana Protopopova mnohem hůř než před ním. Bohužel. Z Babiše se klube podobné bezpečnostní riziko jako ze Zemana.