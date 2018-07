Ani 7 migrantů ze 450? Babiš z nás dělá nelidy. Pomáhat potřebujeme, pomáhat pomáhá

Je nutné bránit pašerákům, aby vysílali vraky a nafukovací čluny s uprchlíky na moře, ale když k nám přijedou, nemůžeme je utopit jako koťata.

Obyčejná "storka": pašeráci vyslali v pátek z Libye loď s migranty, v sobotu připlula do italských vod. Děti, ženy a muži byli naloděni na dvě vojenská plavidla Frontexu a italské pobřežní stráže a odvezeni k sicilskému přístavu Pozzallo. Itálie odmítla migranty vylodit na břeh, doručeny jim byly zásoby potravin na 24 hodin, mléko, džusy, jídlo pro děti. Italský premiér Giuseppe Conte požádal země EU, aby se o část ze 450 lidí postaraly.

Česko ústy premiéra Andreje Babiše pomáhat odmítlo. Francie, Malta, Německo, Španělsko a Portugalsko slíbily vzít po 50 lidech. Pokud by česká vláda uvažovala podle francouzského klíče, mohla by přijmout 7 migrantů (Francie má asi 6,7krát více obyvatel než my).

Přijmout několik utečenců z lodí je podle Babiše "cesta do pekel", která "jenom motivuje pašeráky a zvyšuje jejich příjmy". Důvodů, proč nepřijmout ani nohu, vidí víc: "Na Evropské radě jsme pro relokaci prosadili princip dobrovolnosti a toho se budeme držet." Dál: "Musíme pomoci migrantům v zemích, odkud přicházejí, mimo hranice Evropy, aby se na cestu vůbec nevydávali."

Princip "ani nohu" zní jinak, když se bavíte v teoretické rovině, a jinak, když u břehu Itálie kotví lodě se 450 lidmi, pro které je návrat v podstatě nemožný. Babiš (a s ním zdrcující většina českých politiků) navíc zásadně mluví o "nelegálních migrantech", jako by s jistotou věděli, že na lodích se plaví jedině ekonomičtí běženci, že tam nikdo neprchá před válkou či pronásledováním.

To však nevíme, statistiky napovídají, že nemalou část lidí na lodích tvoří uprchlíci podle Ženevské konvence, kteří de facto nesmí být odmítnuti či vráceni. Pokud jsou v italských vodách, pak je to prioritně, podle schengenských pravidel, problém Itálie, to je pravda.

Babiš mává principem dobrovolnosti, který V4 prosadila v Bruselu. V pořádku, kvóty padly. Ale jaká "dobrovolnost", když nevezmeme ani jedno dítě s matkou, nikoho? To není dobrovolnost, ale stoprocentní odmítnutí. Opakuji, že pokud bychom chtěli jednat jako Francie, která vezme 50 lidí (zjevně humanitární gesto), pak bychom my mohli nabídnout útočiště pro pouhých 7 duší.

Jsme připraveni

Vážně na to "nejsme připraveni", jak tvrdí místopředseda vlády, údajný "zápaďák" Jan Hamáček? Lež, máme plno schopných lidí specializovaných na integraci, integrační programy, připraveni jsme.

Další věc, Babiš (a skoro všichni čeští politici s ním) argumentuje, že cestou je pomáhat v zemích, odkud lidé prchají, uzavřít dohody se státy Afriky, aby utečence přijímaly zpátky. Nabízí, že vyšle policisty, že bude pomáhat v zemích původu migrantů.

Část z toho jsou hraběcí rady, pokud africká či jiná země dohodu nepodepíše, jak ji nutit? Když už loď do italských či jiných EU vod přijede, přece nebude potopena. A návrat je buď riskantní, nebo dokonce nemožný.

Proč by nebyly možné obě cesty? Tedy projevit naprosté minimum dobré vůle, "špetku soli", a nevzít sedm ubohých lidí, a zároveň pomáhat tam? Protože "odejdou do Německa"? Pokud jim nabídneme pomoc, spíš neodejdou. A pokud odejdou, budou asi vráceni. To není argument, jen výmluva, obě cesty možné samozřejmě jsou.

Přijetí prý "motivuje pašeráky", O.K., jaká je pak alternativa? Vrátit nejdou, už byli přijati na lodě Frontexu a mohli by cestou zpět zahynout. Mluvíme o lidech, ne o nákladu banánů. Tihle lidé z masa a kostí a s dušemi z úvah Babiše úplně vypadli.

V lecčems má jistě pravdu: pomáhat v zemích, odkud uprchlíci přicházejí. Ano. Jak to Česko dělá v Sýrii? Je přece přirozené, pochopitelné, že odtud lidé dál utíkají (Putin a Rusko podporuje Asada a jeho zrůdný, vražedný režim). Takže, pokud jde o Sýrii, je to pustá teorie, což se týká i jiných států, ne všech. A pomáhat ve zbídačených zemích se nevylučuje s pomocí ubožákům na lodi, fakt ne. To je lež, populismus.

Počty migrantů do EU prudce klesly, už se neřeší žádná "uprchlická krize". Neznám skoro nikoho (včetně Babiše), kdo by nesouhlasil, že skutečným uprchlíkům, kteří utíkají před smrtí, pronásledováním, ohrožením, Evropa má, musí pomáhat. Mezi těmi čtyřmi sty padesáti takové nepochybně nalezneme. Kam se Babišovi poděli? Nebo už nechce pomoci ani takovým lidem? Protože oni nejsou "nelegální migranti".

Evropské, humánní, obyčejně lidské, je lidem v těžké nouzi (na moři a zcela bez prostředků) pomoct. Těch 450 se v těžké nouzi nachází. Ano, je nutné bránit pašerákům, aby vysílali vraky a nafukovací čluny s uprchlíky na moře (tisíce migrantů už takhle zemřelo), ale když už k nám, do EU, přijedou, nemůžeme je utopit jako koťata.

Český stát může v klidu pomoci stovkám a tisícům lidí; dokonce to potřebujeme. Potřebujeme pomáhat, abychom zůstali evropskou zemí, abychom zůstali lidmi. Jak známo, pomáhat pomáhá i pomáhajícím. Máme na to, jsme poměrně bohatá země a dostatečně schopná. Babiš z nás však dělá neschopné nelidy.