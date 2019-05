Babiš nechce protesty, chce klid na sklizeň řepky. Bradáčová: Benešová má velkou moc

Babiš má plán, hnát to dál v červené kšiltovce přes marketing, těžit zisk z holdingů ve svěřenském fondu, nic složitého. Jaký má plán Milion chvilek?

Třetí demonstrace organizovaná Milionem chvilek pro demokracii v řadě. V Praze i v 130 dalších obcích a městech. Téma stejné, nezávislá justice a demise ministryně Benešové. Na pražské Staroměstské náměstí dorazilo více lidí než před týdnem, i když se hrál hokej Česko-Rusko. Organizátor Mikuláš Minář svolává další demonstraci na příští týden na Václavské náměstí, "Staromák už nestačí". A co dál? Co skutečně české justici hrozí? Jaký mají sílící, masivní občanské protesty efekt?

Hospodářské noviny v pondělí zveřejnily rozhovor s pražskou vrchní státní zástupkyní Lenkou Bradáčovou. Popisuje, co ministr může. "Ve vztahu ke státnímu zastupitelství je to určitě možnost ovlivňovat personální politiku." Bez návrhu Benešové nemůže vláda ani jmenovat, ani odvolat nejvyššího státního zástupce. Dál "jmenuje a případně odvolává i všechny další vedoucí státní zástupce. Rozhoduje také o trvalém překládání státních zástupců". Vliv Benešové je klíčový, vysvětluje Bradáčová.

Vnímá vývoj okolo nás: "Musíme se trochu podívat na blízké země, hlavně sousední Polsko, Maďarsko a částečně i na Slovensko. Česká justice je svým způsobem znepokojená ze situace, která v okolních státech nastala. … Musíme být ostražití. V každém státě je možné, že se začnou přijímat normy, které začnou omezovat samostatnost, nezávislost soudní moci, jejíž zachování je pro liberální demokratický právní stát zcela klíčové."

Protesty jsou podle Bradáčové projevem "občanské odpovědnosti za fungování státu". Na dotaz, zda je česká justice odolná vůči politickým tlakům, řekla: "… zda tomu tak je, to se vždycky ukáže až v době krize. Skutečné osobnosti se projeví právě v těch nejkritičtějších dobách."

Měla by změny ve státním zastupitelství schvalovat vláda s trestně stíhaným premiérem? "Může to být přinejmenším problematické. Právě z pohledu možné důvěry. Bez ohledu na to, jestli reforma je dobrá, nebo špatná, jestli jsou změny dobré, nebo špatné a jestli jsou motivovány snahou o zefektivnění či zlepšení situace. Protože důvěra je pro justici klíčová."

Zeman na demonstrace kašle

Bradáčová už nemluvila o tom, že se český prezident zhlédl v Putinově Rusku, kde ani demonstrace s účastí 150 tisíc lidí (2011-2012) nepomohly, Putin si stejně udělal, co chtěl. Zemanovu vášeň pro Čínu a její "stabilizovaný systém" raději snad ani nezmiňujme.

Ovládne Babiš se Zemanem postupně justici, když už mají vládu a ovládají za pomoci komunistů a ČSSD (případně SPD, nedělejme si iluze) sněmovnu?

Protesty efekt mají, jdou Babišovi proti srsti, snaží se je bagatelizovat a ony do jisté míry bagatelní jsou (20 až 30 tisíc lidí nestačí). Vedou však citlivější část společnosti (Jak je velká? Půl milionu občanů? Méně?) k ostražitosti, demonstrace udělaly z justice velké téma.

Co ale bude dál? Zeman premiérovi nedovolí odvolat Benešovou, byla by to víc jeho prohra než Babišova. Benešová je Zemanův projekt a Zeman na nějaké demonstrace kašle, už nebude nikam volen, už nemá žádný osobní výhled, jen tu hru, kdy drží Babiše v šachu a dělá si, co chce.

Je to kdo s koho, pokud stav personifikujeme Mikuláš Minář versus Andrej Babiš. Kdo déle vydrží? Babiše zajímají volby (za deset dní volíme do europarlamentu), uškodí mu demonstrace? Nebo naopak zvyšují zájem lidí o politiku, tedy i o volby, a nakonec ANO pomohou, protože hnutí potřebuje, aby přišlo k urnám co nejvíc voličů?

Babiš do voleb vydrží, počká si, kolik lidí přijde na Václavské náměstí. Kdyby tam protestovalo 50 až 60 tisíc, hne to s ním? Kdepak. Ví, že Minář nemůže vodit lidi na náměstí každý týden, protože se zdánlivě nic neděje.

Babiš má plán (vydržet, hnát to dál v červené kšiltovce přes marketing, těžit zisk z holdingů ve svěřenském fondu, vládnout, blbnout lidi, nic složitého). Má plán Minář, občanská společnost? Mají mladí demonstrující vůli a vytrvalost? Jsou s to přitáhnout na demonstraci 100 tisíc, 200 tisíc lidí?

Díky nim je nyní justice ostře sledovaná. A je o co se bát: měněn bude předseda Vrchního soudu v Olomouci (končí v září). V lednu končí předseda pražského vrchního soudu (asi se bude týkat kauzy Čapí hnízdo). Měnit se bude vedení krajských soudů, šéfové v Hradci, Budějovicích, Plzni i u Městského soudu v Praze… I bez změny justičního systému bude co hlídat.

Milion chvilek budí ospalou českou občanskou společnost. Práce pro vraha. Dává státním zástupcům a soudcům jasně najevo, že mají podporu. Odvádí pozornost od blbin typu kšiltovka Silné Česko a vrací ji k podstatě, jíž je ochrana justice. Nevíme, jak "kdo s koho" dopadne. Víme, že Babiš chce klid na práci (sklizeň řepky, čerpání dotací atd.). Nechce potíže, ale Benešová, ten dárek od Zemana, se mu potíží stala.