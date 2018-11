Čapí hnízdo: Buď Babiš podá demisi, nebo kauza nebude věrohodně vyšetřena

Mimo mnohé jiné věci jsme se dozvěděli, že vyšetřovaný český premiér má úplně jiné postavení před orgány činnými v trestním řízení než běžný občan.

Nějaký posun v kauze Čapí hnízdo, v případu trestně stíhaného premiéra Českém republiky? Co změnila reportáž Sabiny Slonkové a Jiřího Kubíka, televize Seznam, na celém vyšetřování?

Topíme se v detailech, prodíráme se lesem a přes houští nevidíme, kde se nalézáme. V tom jsou lidé okolo Andreje Babiše i on velmi schopní, podstrčí veřejnosti všecka možná zavádějící témata, svádějí pozornost od podstaty věci.

Jaká je ta podstata? Novinářská etika? Skrytě nahraný rozhovor s trestně stíhaným synem premiéra Andrejem Babišem juniorem a pochyby, jestli je také jednání v pořádku? Nebo snad údajná duševní nemoc Babiše juniora a jeho sestry, tedy přechodných vlastníků firmy Čapí hnízdo? Postavy manželů Protopopových, psychiatričky Dity a poslíčka Petra, muže, který se cítí být jako "nevlastní bratr" syna premiéra?

Je tím zásadním zjištěním fakt, že Babiš junior tvrdí, že byl Protopopovem unesen a že mu manželé vyhrožovali? Že byl ukryt v Rusku, na okupovaném Krymu (kde je, jak říká Babiš senior, prostě teplo) a v Krivom Rogu na Ukrajině? Že se na Krymu zamiloval do ženy, kterou mu sehnal Protopopov?

Ne, ne, to jsou všecko věci, do nichž by nám vůbec nic nebylo, nebýt zcela zásadního faktu, že je Babiš senior trestně stíhán za údajný podvod okolo padesátimilionové dotace pro Čapí hnízdo, policie začala případ pod dozorem žalobců prověřovat na konci roku 2015 a Babiše, který do případu zatáhl svoji rodinu, svoje děti, trestně stíhá.

Nebýt dvou věcí, informace iRozhlasu.cz o deseti klíčových důkazech policie v kauze a reportáže Seznam.cz natočené s Babišem juniorem, veřejnost by dávno zapomněla, že se vůbec nějaká dotace vyšetřuje.

Zásadním přínosem obou těch zpráv je, že se o Čapáku a premiérovi opět intenzivně mluví a píše a ta kauza nyní jen těžko může zapadnout. Další přínos či sdělení? Dozvěděli jsme se, že policie a žaloba v tom nedělá skoro nic, nedokázala za tři čtvrtě roku ani vyslechnout Babiše juniora, ani nechat nezávisle posoudit jeho duševní způsobilost pro výslech, a jeho údajný únos původně skandálně, bez jeho osobní výpovědi, odložila.

Po "únosu" za synem táta neletěl

Dozvěděli jsme se, že vyšetřovaný premiér má jiné postavení před orgány činnými v trestním řízení než běžný občan. Příklad: policie začala čerstvě vyšetřovat, zda byl Babiš junior zavlečen do ciziny, sdělil to šéf pražské policie Jan Ptáček. (Jde o paragraf 233 trestního zákona, kde je trestní sazba tři až osm let, případně pět až dvanáct let, pokud byl čin spáchán v organizované skupině, nebo na osobě stižené duševní poruchou…)

V této situaci, v sobotu 17. listopadu, odletěl premiér Babiš za svým synem do Švýcar. Víme, že Rusa Protopopova platil, jistě dostával informace, co a kde se synem tropí, s vysokou pravděpodobností věděl, že syn bude odlifrován do Ruska, na Krym a na Ukrajinu. A přece ho policie v klidu nechá letět za Andrejem juniorem a jeho matkou, ač se nedá vyloučit, že na ně vyvíjel silný nátlak, aby vypovídali podle jeho not.

Ovlivňování svědků? Přestavte si, že by to byl někdo jiný, ne premiér, dopustila by to policie? Nejspíš nikoliv, že. Doufejme, že ne.

(Poznámka: z rozhovoru Petra Protopopova pro Právo nevyplývá, že by Babiš senior spěchal navštívit syna, když tento koncem loňského roku napsal policii, že byl unesen. Ani sám Babiš senior nic takového netvrdí, pokud tedy ještě nezačne… Podivuhodné. Okolo "únosu" starost neměl, ale když syn začal zpochybňovat jeho verzi příběhu, hned za ním spěchal do Švýcarska.)

Posun v policejním vyšetřování Čapáku? Žádný, nebýt iRozhlasu.cz a Seznamu.cz, bylo by ticho po pěšině.

Posun ve veřejném prostoru? Obrovský. Kauzu už nelze dále tutlat, pokud se chceme nazývat právním státem. Zároveň vidíme jasně, že policie a žaloba vnímá premiéra úplně jinak než běžné občany. Velmi nepříjemné zjištění.

Poslední věc, jež z toho všeho jasně vyplývá a kterou jsme psali na začátku kauzy Babiš junior: dokud je trestně stíhaný Babiš senior premiérem, věc v našich podmínkách nemůže být objektivně, věrohodně vyšetřena. Vidíme ten tanec okolo juniora, to vrtění psem, který už ani neví, čí je, zveřejňování údajných diagnóz, útoky na nezávislý tisk (a pilnou práci závislého tisku), hotové mediálně marketingové manévry.

Pokud jde o Čapák a vyšetřování dotace, demonstranti při oslavách 17. listopadu v Praze měli naprostou pravdu, když žádali, aby Babiš podal demisi.