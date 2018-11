Česká pravěká tlupa jeskynní: Ne inkluzi, ano fackování žen, ne migraci

Trollové a dezinformační servery využívají jen to, co spustí naši populističtí politici, jejich pseudotémata jim pak stačí živit a přikrmovat.

Velká česká témata? Jaká jsou? Kde se berou? Tak třeba inkluze (opak exkluze, vyloučení), tedy zahrnutí lehce handicapovaných dětí do škol. Stala se tématem, vystoupil proti ní prezident Zeman, část politiků z ní vyrobila "téma naopak", ne vytváření přátelské společnosti, jež přijímá slabší, ale téma vyloučení, vylučovat vyloučené je dobře, zarazme to začleňování, zastavme to, vraťme to.

Podobně se rodí i jiná "témata naopak", pseudotémata, stačí se podívat na národní pozdvižení, jež budí Istanbulská úmluva (Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí) nebo Globální pakt o migraci OSN. Jejich společný jmenovatel? Dá se odtud snadno vykřesat strach, že se něco změní, že po nás bude někdo něco chtít, že se budeme muset chovat slušně (korektně), což je v době rozvinutého zemanismu a babišismu bráno jako chyba.

Tato veletémata spojuje ještě něco - nic zásadního totiž nemění. Spíš upozorňují: Dá se žít ve větším souladu, učit se většímu ohledu na druhé. Jsou to vesměs témata nekonzumní, nelehká, mířící k větší soudržnosti, proto se dají tak snadno využít k rozdělování společnosti. Hned se jich ujímají trollové, dezinformační servery, nafouknou je do obludných rozměrů a promění ve strašáky.

Nefunguje to tak, že by někde v Moskvě tajní agenti vymysleli: inkluze, migrace, násilí na ženách, tohle je rozloží. Ne, trollové a dezinformátoři čekají na citlivá témata, která jim místní politici nahrají, a pak ten materiál jen živí, podstrčí domácím vyděšencům, plašičům, kteří ochotně šíří jeden větší nesmysl než druhý. Klidně na veřejném sněmovním slyšení o Istanbulské úmluvě, jež proběhlo v úterý v Praze.

Nemusí jít o světové téma, stačí, aby matérie byla složitá, viz inkluzi. Poslanec Hrnčíř (SPD) navrhuje, aby se rozpočet na inkluzi, společné vzdělávání, příští rok snížil o polovinu, ze čtyř miliard korun na dvě. "Ušetřené" peníze chce přesunout do speciálních škol i jinam.

Co to znamená? Inkluze ještě zdaleka není usazena, začala v září 2016, naráží na potíže, ředitelé kritizují inkluzní byrokracii či nedostatek peněz. Průzkum společností Tutor a Edulab ukázal, že podle 79 procent ředitelek a ředitelů škol inkluze nefunguje, tak vyhlíží realita.

Pozor! Šiřte!! Budou nám "krást děti", budou je pěstovat jako "krevní konzervy"

Pokud by okamurovec Hrnčíř prosadil odliv poloviny peněz, projekt zničí, děti s menším handicapem se bez asistentů stanou velkou přítěží výuky. Přitom je pro ostatní žáky a žákyně velmi cenné žít ve třídě se spolužáky, kteří mají menší problém, učí se o ně starat, vnímat, že jiný člověk má potíže a jdou překonat. Toto zničit by byl krok zpátky k oddělování dětí, které odděleny být nemusí, byl by to posun do selektující, nespojité společnosti jako za bolševika.

A jistě, mnoho rodičů by to přivítalo, "moje dítě potřebuje jít dopředu, ne na někoho čekat". Proto je to téma vhodné k rozbíjení soudržného Česka, k rozeštvávání lidí.

Pakt o migraci a Instanbulská úmluva fungují podobně. Migrace, míněna nyní její podoba, jíž se mnozí místní obyvatelé tolik děsí, se nám vyhýbá. Staráme se o minimum uprchlíků a migrantů ze Sýrie, Afghánistánu či afrických zemí, ale to nehraje roli.

Téma bylo uměle zveličeno, politici (Zeman, Babiš, Okamura, ale i politici ODS jako třeba Klaus junior, někteří lidovci a další) ho využili pro sebe, stavějí se do role zachránců Česka. Trollové sypou do veřejného prostoru lži, které se ujímají (příklad: Na bosensko-chorvatských hranicích stojí 20 tisíc migrantů, převážně mužů ozbrojených noži, kteří jsou připraveni se přes hranici dostat násilím a zamířit do Německa a Skandinávie; tuto fake news rozšířil rakouský deník Kronen Zeitung a šíří se i u nás).

Babiš "logicky" (logika populisty) odmítne globální pakt o migraci, o němž ještě 19. září místopředseda vlády Jan Hamáček řekl, že "představuje historicky právní rámec pro mezinárodní spolupráci a zabývá se všemi podstatnými aspekty migrace. Pro nás je zejména důležité, že se zaměřuje na řešení problémů, které migraci podněcují, na správu hranic nebo obchod s lidmi a pojímá migraci komplexním způsobem i z řady dalších úhlů. Ten dokument stanoví 23 cílů nebo úkolů, které by měly vést k bezpečné, řízené a legální migraci".

Co je tom špatně? Nic. Bude nám to škodit? Jistě ne. Má to smysl? Jistě ano. Takže to radši odmítneme a trollové řádí jak diví.

S Istanbulskou úmluvou se to má maličko jinak. Týká se nás, byť si to neradi přiznáváme. Jedná také o násilí na ženách, v němž jsme (nejen my, i jiné země) tradičně přeborníci. Proti však povstali někteří vlivní katolíci a některé další církve, populisté, o úmluvě se šíří naprosté bludy, kupříkladu při úterním veřejném sněmovním slyšení zaznělo, že stát bude moct "krást děti" (prý ještě víc než dnes) a pěstovat si je jako "krevní konzervy či zásobárny náhradních orgánů pro bohaté". Totální, leč dobře se ujímající nesmysly.

V tomhle žijeme, v tomhle se dnes a denně brodíme, připomínáme pravěkou jeskynní tlupu, jež věří na démony (démon migrace, démon inkluze, démon istanbulský, který nám bude bránit fackovat manželky) a již ovládají politici-šamani. Co potom ta skutečná velká témata jako česká chudoba či sucho? O ta nejde.