Česko v Evropě je Babiš a Zeman. Naše pověst nestojí za nic, stát bez důvěry

Dvojice prezident – premiér nám v zahraničí neskutečně uškodila. Stejně jako takřka úplné opuštění havlovské politiky obrany lidských práv.

Český zvyk, soustředíme se na domácí politiku. Zároveň však žijeme v intenzivně propojeném světě a jsme zemí Evropské unie, na což jako bychom zapomínali. Na české zahraniční politice a reputaci záleží úplně stejně jako na naší domácí scéně. Vlastně víc. Platí: jací jsme doma, tak nás vidí v zahraničí. A jak nás vidí venku, to ovlivňuje naši váhu ve světě, naši schopnost se uplatnit, být vnímáni jako věrohodný, spolehlivý partner, nebo naopak.

Jak si tedy vedeme? Venku nás z politiků nejvíc reprezentuje premiér Andrej Babiš a jeho pověst. Ta je čím dál mizernější, vrhá už stín na celou zemi, na její reputaci. Minulý týden Evropský parlament Babiše odsoudil kvůli jeho trvajícímu propojení s holdingem Agrofert. Ze 690 hlasujících zvedlo ruku pro odsuzující rezoluci o 46 bodech celkem 505 europoslanců. Proti bylo 30, zdrželo se 155. Proti odsudku střetu zájmů Babiše hlasovalo také pět europoslanců za jeho hnutí ANO a lidé za Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána. I to je bohužel typické, Orbán jako vzor Babiše.

Poslanci EP se usnesli, že by Babiš neměl rozhodovat o otázkách evropského rozpočtu nebo zemědělských platbách. Navrhli dvě řešení: buď se nemá účastnit jednání lídrů EU o těchto věcech, nebo má rezignovat. Žádají Evropskou komisi, aby Agrofert nedostal žádné platby z evropského rozpočtu, včetně dosud netknutých přímých zemědělských plateb, dokud bude střet zájmů českého premiéra trvat.

Malér, 505 ze 690 europoslanců je velká většina, o českém problému se ví, jsme zemí čím dál méně důvěryhodnou. EP jde dál, europoslanci vyzvali komisi, aby vzala v potaz vliv Babiše na česká média a posoudila, jestli u nás vůbec ještě funguje právní stát. Pokud ne, rozjede se procedura, která může skončit zastavením všech dotací pro Česko. - Těžko může ještě někdo tvrdit, že Babiš naší zemi neškodí. Škodí hrubě.

Jedna z jeho reakcí na Twitteru: "Česká republika není kolonie Evropského parlamentu. Jejich rezoluce je totálně účelová a vylhaná. Diktují našim občanům, kdo tu má být premiér. To jsme tady v minulosti už 41 let měli!" Skandální výrok. Babiš mluví jako čeští náckové, přirovnává EU k totalitě, za které byl sám agentem StB a členem KSČ. - Europoslanci nikomu nic nediktují, jen nechtějí nechat rozkrádat evropské peníze, tedy naše peníze. Česko fakt není Agrofert.

Českou republiku reprezentuje také prezident Zeman. O tomto politikovi píšeme často, jeho stopa v zahraniční politice je doslova katastrofální, jen zcela výjimečně se zachová normálně. Naposledy se to stalo minulý týden, když v Lánech přijal vůdkyni běloruské opozice Svjatlanu Cichanouskou. (Je však jasné, že to jeho idolu Putinovi nevadí.)

I Rusko patří do… Vrbětic?

Minulý týden jel Zeman na pracovní návštěvu do Rakouska. Hrad zveřejnil jeden jeho rakouský projev. Řekl v něm také toto: "Oceňuji Váš vyvážený postoj k Ruské federaci a, jak jsme o tom dnes diskutovali, nechuť k obnovování studenoválečnické atmosféry. Plně souhlasím s Vaším názorem, že i Rusko a zejména ruská Evropa patří do Evropy a že je neproduktivní Rusko z Evropy vylučovat a bránit se jednání s ním." - To říká v době, kdy jsme vyhostili ruské špióny a snížili počty na ryze nepřátelské ruské ambasádě, kdy proti nám Rusové vedou hybridní válku a kdy vyšlo najevo, že muniční sklady ve Vrběticích vyhodili agenti ruské tajné služby GRU. Nejen hnus, také vizitka Česka u sousedů.

Zeman nás nyní bude zastupovat na summitu NATO. Už to samo o sobě je ostuda, provokace. Každý v Severoatlantické alianci ví, co je česká "hlava státu" zač, že pracuje pro Kreml, nikoli pro Západ. Navíc tam prezident jede v době, kdy se Babišova vláda chová buď schizofrenně, nebo podvodně. Zeman má na summitu NATO sdělit, že české výdaje na obranu budou v následujícím období činit minimálně dvě procenta HDP, k čemuž jsme se při vstupu do aliance zavázali, ale vůbec to neplníme. Zároveň však vláda odhlasovala, že příští rok sníží armádě rozpočet o pět miliard a další roky to zopakuje.

Toto je snad ještě vážnější než Babišův evropsky proslulý střet zájmů a ohrožení českých dotací z EU. Jde o naši bezpečnost, bez NATO nejsme schopni ubránit vlastní tolik skloňovanou suverenitu. I tady nás Babiš se Zemanem ohrožují. A dodejme, že obě ty vady na české kráse Kreml vítá, stojí o každý rozbroj jak v EU, tak v NATO.

Někdo by mohl mávnout rukou "to je jen politika, jde i o jiné oblasti". O.K. Země se mimo vědy, kultury a sportu také prezentují kvalitou svého školství, především pak vysokého. Jak si vedeme zde? Většina českých vysokých škol poklesla v mezinárodním žebříčku, který rok co rok zveřejňuje britská společnost Quacquarelli Symonds. Jako vždy se nejlépe umístila Univerzita Karlova, jenomže i ta v hodnocení klesla z 260. místa na 266. pozici. Zlepšení jako jediné zaznamenalo České vysoké učení technické (ČVUT), které si - jediné z výzkumných českých univerzit - polepšilo, neboť se posunulo z pozice 432 na 403. místo.

Vystrčil, Senát a lidská práva

O kvalitách, jakých dosahuje Massachusettský technologický institut, Oxfordská univerzita či Stanfordova a Cambridgeská univerzita, si můžeme nechat leda zdát. Přitom všechny vlády od revoluce slibují podporu vzdělání a vědě. "Skutek utek" by mohlo být vyšito na hradní vlajce místo Pravda vítězí.

Najdeme i velmi řídká mezinárodní pozitiva. Ta se obvykle odvíjejí od toho, na čem Česko po revoluci vyrostlo, na čem se obnovilo, tedy na obraně či alespoň vnímání lidských práv ve světě. Sem patří loňská cesta předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan konaná proti vůli čínské velmoci a také proti vůli prezidenta Zemana a jeho suity. O Vystrčilově cestě s obdivem referovala světová média.

A letos je to opět Senát, který se snaží napravit českou reputaci ve světě. Jeho bezpečnostní výbor se na začátku června usnesl, že Zeman není schopen vykonávat úřad prezidenta republiky a doložil to analýzou. O návrhu zbavit Zemana funkce hlavy státu bude během června rozhodovat senátní plénum.

A minulý týden, 10. června, opět horní komora vyzvala české politické představitele, aby se neúčastnili zimní olympiády v Číně 2022, aby svojí přítomností nelegitimizovali pokračující porušování lidských práv. Senát o to požádal jeho zahraniční výbor a s ním výbor pro lidská práva. (Čínské velvyslanectví v Praze se proti výzvě obratem ohradilo. Prý byla přijata na základě lží a dezinformací.)

Výjimky tedy existují (kupříkladu Miloš Vystrčil). Jako celek však česká zahraniční politika působí strašidelně. Babiš se vysmívá Evropské unii, tedy nám samým, fixluje jak handlíř i se Severoatlantickou aliancí. O Zemanově působení (a aktivitách kupříkladu předsedy sněmovny Radka Vondráčka z ANO) nemá smysl znovu mluvit.

Pokud se tento sestupný trend nezmění, skončí Česko nakonec někde mimo EU, mimo NATO, vydáno na pospas čím dál totalitnějšímu Rusku a totalitní Číně. Dvojice Zeman - Babiš nám v zahraničí neskutečně uškodila. Stejně jako opuštění havlovské politiky obrany lidských práv, již ti dva vyměnili za vysávání dotací pro firmu a pátou kolonu pro Rusko.

Babiš se nikdy ničeho nevzdá. Rezoluce je apel, aby to začal brát vážně, říká Polčák (video DVTV z 10. června 2021)