Covid sílí a Babiš slábne. Předvádí alibismus a neschopnost

Věda hovoří jasně a důkazy jsou nezvratné: vir se šíří snadněji, když nenosíme roušky, nedodržujeme odstupy mezi lidmi a neomezujeme shromažďování.

Počty nakažených koronavirem prudce rostou. Občané čekají adekvátní reakci vlády. Čekají ubezpečení: víme, co dělat, ochráníme vás, spolupracujte. Místo toho však sledují chaos, alibismus, zcela opačný přístup než při nástupu covidu-19 letos na jaře. Do toho běží kampaň před krajskými volbami, která populistické vládě odvážný přístup k nákaze komplikuje. Najednou jde víc o údajný (nezměřený) přístup veřejnosti, o jakési kolektivní pocity než o spolupráci s epidemiology, hygieniky a lékaři. Premiér Babiš předvádí to, co člověk odpovědný za řízení státu předvádět nesmí.

On i jeho ministři opakují, že vydají na pomoc lidem, které covid poškodil, půl bilionu. Měli však půl roku na to, aby se na pokračování nákazy připravili, aby měli jasný scénář. Nemají, půlrok prošustrovali, s podzimní infekcí si nevědí rady. Nefunguje trasování, hygiena trpí nedostatkem lidí, kroky se mění ze dne na den atd. Neschopnost.

Specialistka na akutní neodkladné stavy v psychiatrii napsala na Twitteru: "Jako zaměstnanec krajské nemocnice vím, že se vláda nepřipravila vůbec. V nemocnicích bychom se rádi připravili, ale vysoká cena testu, nařízení MZČR chovat se jak před koronavirem a dluhy kvůli omezení následné péče v krizovém stavu taky příkazem MZ nám to neumožňuje…"

Lékař, který pracuje v Mostě, "často se baví na urgentu + záchrance ve středních Čechách a 03-06 2020 se moc bavil v covid centru" v sobotu napsal: "Tohle je od rána už třetí oboustranný zápal plic na našem urgentu. Celkem jasné podezření na covid u všech tří, klinicky i paraklinicky. Vzkazuji všem militantním popíračům roušek, ať si sem na ten urgent jdou sednout místo nás. Nebo ať už laskavě drží hubu."

Molekulární biolog z Masarykovy univerzity v Brně Omar Šerý tweetoval: "#COVID19 V příštím týdnu očekávejme, že počty nakažených některý den budou již okolo 1100, v dalším týdnu se budeme pohybovat kolem 1600 osob denně a budeme se blížit 2000 osob denně. Za 14 dnů se dostaneme na počet kolem 400 hospitalizovaných". Počítá, že na přelomu října a listopadu se můžeme blížit kolapsu.

Jarní tvrdost střídá chaos

Při jarní koronakrizi byla vláda tvrdá, v podstatě zastavila běžný život v zemi, zavřela hranice, rodiny držela doma. Lidé to vzali, měli strach, převládlo volání po tvrdé ruce. Nevadila ani nesmyslná opatření. Lidé odpustili, že stát nebyl připraven. Teď tato masa čeká něco podobného, jenomže to nejde zopakovat. Zakazuje se snadno, zavést chytrá opatření a přesvědčit o nich občany je mnohem těžší. Babiš to neumí, marketing na to nestačí, nevyřeší to ani růst státního dluhu.

Minulý čtvrtek premiér zahajoval krajskou kampaň ANO v Olomouci, na tiskovce představil program hnutí. Novináři se ho tam ptali na nárůst covidu a na fakt, že navzdory vysokým číslům zmírnil opatření ministra Vojtěcha. Chaotická odpověď dokonale ilustruje, kdo stát vede.

Babiš: "My jsme byli v první vlně nejstriktnější v Evropě, nejstriktnější, a proto jsme samozřejmě i tady zachránili tisíce životů. Protože kdyby to vzniklo, kdyby ta Litovel, kdyby ta krajská hygienička nezasáhla, tak to šlo - jeden nakazil pět, tak by to skončilo asi špatně. Takže je potřeba, já chápu, že média stále straší, tak zkuste to brát i z toho, že máme dneska sedmou nejlepší úmrtnost, nejnižší, bohužel teda ty lidi umíraj, nejnižší úmrtnost v Evropě na milion obyvatel. Já chápu, že média si vždycky vyberou něco, co je negativního, stále ty lidi strašíte, mluvíte o rekordech…

Měli jsme v nemocnicích lidí přes čtyři sta, dneska máme sto sedmdesát. A my jsme samozřejmě vycházeli z toho, že asi nechceme úplně zničit náš společenský, sportovní a kulturní život. A atmosféra se změnila. Pokud v první vlně jsme všichni povinně měli nosit roušky, a někdo neměl roušku, tak na něho křičeli všichni, proč nemáš roušku? V sobotu jsem byl nakupovat, měl jsem jediný respirátor. A důchodci přišli za mnou a říkali, no, my se stydíme, aby na nás neukazovali, že jsme nějaký divný."

Marketingová metoda: Lidé mají různé názory a musíme to vnímat

Dál: "Tak by bylo dobré, aby skutečně v tomhle směru ta kvazi - nechci říct rozdělená společnost, ale zažili jsme to ve školách, někteří rodiče zásadně odmítají, aby děti měly roušku, a někteří zase chtějí, takže proto epidemiologové mluví o doporučení, mluvíme o doporučení, já jsem taky mluvil o doporučení, protože všichni jsme svobodní, a nechť si to každý samozřejmě nejlépe rozhodne sám, ale ty základní věci jsme samozřejmě rozhodli od prvního září, takže to není o mně, že já bych to nějakým způsobem rozhodoval.

Já jsem se k tomu vyjádřil i z titulu ekonomického, ano. Protože my jsme tady vydali desítky miliard na OSVČ, na ošetřovné, na DPP, DPČ, s.r.o., antivirus, jo, odpuštění pojistného, odklad pojistného atd. A potom nás kritizují, že musíme navýšit dluh, ale stále bude menší, než udělali ti, kteří nás kritizují, v roce 2013, který jsme převzali. Takže musíme se dívat i na to a samozřejmě, lidi mají na to různé názory, a musíme to vnímat! Takže teďka samozřejmě je Praha problém a teďka musí epidemiologové nějakým způsobem rozhodnout, právě teď na tom sedí, ale samozřejmě i v tomhle směru ne všichni na to mají stejný názor, a proto i v minulosti došlo k tý kontroverzi, která nakonec skončila tím, že pan ministr Vojtěch zavelel a napsal všem mail a řekl jasně, že zkrátka to, co bylo, se nesmí opakovat." Atd.

Úmyslně používám rozsáhlou, jen minimálně upravenou citaci, aby bylo jasné, kdo to tu řídí. Směs alibismu i bezradnosti a neochota přijmout odpovědnost jsou strašné.

Přitom je jasné, co se má dělat již řadu týdnů, co jsme promeškali. Šéf IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation) v americkém Seattlu Christopher Murray očekává "smrtící prosinec, zejména v Evropě, ve Střední Asii a v USA" a dodává: "Věda hovoří jasně a důkazy jsou nezvratné: přenosu viru napomáhá nenošení roušek, nedodržování odstupu mezi lidmi a neomezené shromažďování." IHME tvrdí, že do konce letošního roku lze v celosvětovém měřítku zabránit 770 tisícům úmrtí nemocných s covidem-19, pokud se budou dodržovat prověřená ochranná opatření.

Jenže taková opatření posílená maximální hygienou jsou v Česku momentálně nepopulární, proto Babiš váhá a odpovědnost odstrkává od sebe. Často se holedbá, jaký je krizový manažer. Není. Je jen krizový packal. Nemá lidi, ani těch pár odborníků, co mu pomáhali s covidem, si neumí udržet.