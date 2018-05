ČSSD se vydala na Olšanské hřbitovy, ať ví, do čeho jde. Noční vlk Foldyna versus Hamáček

před 6 hodinami

Foldyna: Když byl blbec v ringu, tak byl nebezpečnej pro toho člověka v ringu, když byl blbec v politice, tak byl nebezpečnej pro celou společnost.

Motorkářský gang Nočních vlků opět navštívil Česko. Oficiálně se jezdí klanět ruským vojákům, kteří padli za druhé světové války, v reálu pak jezdí do zemí EU jako jakési zhmotnění ruské hybridní války. Gang vyznává Stalina a Putina, jeho šéf Alexandr Zaldostanov hlásá teze typu: "Josif Stalin zůstává idolem ruských dějin, nepřekonaným vůdcem" nebo "Globální satanismus je jiné jméno pro Západ".

Letos u nás Noční vlci obnažili interiér sociální demokracie, rozklad, v němž se tato Milošem Zemanem po léta decimovaná partaj ocitla. V dubnu byl místopředsedou ČSSD zvolen Jaroslav Foldyna, poslanec, zastupitel a náměstek hejtmana Ústeckého kraje, kde vládne koalice KSČM, ČSSD a SPD-SPO…

Foldyna je vítač Nočních vlků, letos opět. Na Olšanských hřbitovech se tento boxer snažil fyzicky zastrašit aktivistu Martina Uhlíře, který tam demonstroval proti Putinovu gangu. Došlo i k fyzickému střetu. Uhlíře odvedli policajti, poslanec, který na Uhlířovu otázku po Rusech padlých nedávno na Ukrajině odvětil "Jdi do pr*ele", samozřejmě vyvázl…

Na Foldynovu akci zareagoval předseda ČSSD Jan Hamáček. Napsal na Facebook: "Bohužel to, co se nakonec odehrálo, výrazně přesáhlo meze soukromé akce jednoho z členů vedení ČSSD." Serveru Lidovky.cz sdělil: "Tohle prostě Jaroslav Foldyna přehnal, jako místopředseda strany se musí kontrolovat a měl by se za své chování omluvit." V pátek na předsednictvu strany chce incident s Foldynou probrat.

Boxer ale nečekal a v posilovně, zpocený, natočil emotivní video: "Tak jsem si přečetl, že Honza Hamáček říká, že já jsem se choval nedůstojně jako místopředseda ČSSD, že jsem se hádal s aktivisty. S jakými aktivisty? S těmi, co organizují Majdan? Co jsou přisátí na neziskovky a na státní prachy? S těmi aktivisty, kteří skončili v policejním antonu? Já ne, já jsem neskončil v policejním antonu, já jsem se choval slušně. Já jsem jenom šel na hroby vojáků, kteří osvobodili tuto zemi."

Všimněme si, že i pro Foldynu (stejně jako pro Miloše Zemana) je Majdan, tedy ukrajinská obdoba našeho listopadu 1989, vtělené zlo. A opakuje klasické klišé ruské propagandy, jež k smrti ráda útočí na občanské aktivity.

Ne zaprodanec, vlastenec!

Malá vsuvka, jak si třeba loni Foldyna připomněl 21. srpen 1968? Taky dělal nějakou akci? Ne, ne, ruská okupace ho nebere.

Foldyna dál: "Jo, že přijeli Noční vlci, kontroverzní motorkářský gang… A kdo říká, že jsou kontroverzní? Česká média? Česká televize? Ti novináři, co lžou za prachy, jako když tiskne? A v čem jsou kontroverzní? Že jsou vlastenci, v tom jsou kontroverzní? Aha!" Pojem vlastenec nesmí chybět, je to zásadní prvek ruské hybridní války, té nové velké vlastenecké.

Foldyna: "Za co bych se já měl omlouvat? Za to, že jsem vlastenec? Vlastenec je pro vás špatné a špinavé slovo? A v čem?" Vlastenec ve Foldynově podání je samozřejmě vyznavač Ruska a Putina. "Nejsem zaprodanec," dodává. Slovník, který si starší dobře pamatují z dob komunistické totality. Tehdy to jelo denně: zaprodanci, přisluhovači Západu atd.

Bylo by to k smíchu, kdyby to neříkal místopředseda ČSSD, strany, jež teď zřejmě půjde s Andrejem Babišem do vlády (s Babišem, který mimochodem Foldynovu ústeckou koalici předloni označil za "podvod a neskutečnou prasárnu").

Boxer Foldyna by se mnohem spíš hodil do Okamurovy strany, s níž v Ústí koaluje, nebo do KSČM, jejíž slovní aparát používá.

Byl by jistě mimořádný zážitek slyšet páteční "kárný" rozhovor Hamáčka, který je vtělením antiboxera, s drsňákem Foldynou, leč toho budeme ušetřeni. Čeho po zvolení lidí jako Foldyna do vedení sociální demokracie ušetřeni nebudeme, je rozpad této strany. Kdo by volil partaj, již vede jak Foldyna, tak Hamáček, který se aspoň dříve vydával za západního demokrata?

Jaroslav Foldyna se ne vždy mýlí. Viz jeho video z 13. července 2017: "Tak, dal jsem si deset kol na pytel a myslím, že to je dost v tom vedru, a teď si dám trošku činku, hm… Nedávno jsem polemizoval o tom, jak někdo říká, že boxeři jsou blbci, no, já si myslím, že to až tak docela pravda není. Já jsem pár blbců poznal, to je pravda, viděl jsem je v politice i v boxu. A rozdíl mezi těma blbcema v boxu a politice byl vždycky v jedný věci, a to zásadní. Když byl blbec v ringu, tak byl nebezpečnej pro toho člověka v tom ringu. Když byl blbec v politice, tak byl nebezpečnej pro celou společnost, a to si myslím, že je větší problém…"

Hamáček by to mohl v pátek "oranžovému vlku ČSSD" zacitovat, ale chtělo by to, aby se předtím obalil desítkovým molitanem a na hlavu si pro jistotu nasadil motorkářskou helmu. Možná se ale budou jen pragmaticky bavit o tom, jestli už Foldyna na Olšanech vyhlédl hrob pro sociální demokracii.