Divadýlko „já do Číny nepojedu“ končí. Zeman zůstává loutkou Si Ťin-pchinga

Opravdu, těžko si představit suverénnějšího prezidenta suverénnějšího státu (jen mu slovo „český“ a „čínský“ nějak záhadně splynulo).

Pojede česká hlava země Miloš Zeman v dubnu do Číny, nebo nepojede? Prezident Si Ťin-pching pořádá v Pekingu summit 17 východoevropských a středoevropských zemí s Čínou. Letos v lednu Zeman překvapivě oznámil, že do Číny nepoletí. Nyní však ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) sdělil, že prezident poletí. Zeman se chová podle vzoru "svítí - nesvítí - svítí - nesvítí". Proč?

Na začátku roku v TV Blesk oznámil, že místo něj do Pekingu poletí místopředseda vlády za ČSSD Jan Hamáček. Svoji neúčast na summitu Zeman vysvětlil následovně: "Nemyslím si, že čínská strana splnila to, co slibovala… Mluvím o investicích. A z toho vyplývá, že to, že tam pojede sice významná politická osobnost, ale přece jen ne prezident, je jakýsi signál." V úterý však ministr Petříček řekl: "Ano, mohu potvrdit, že zástupci Kanceláře prezidenta republiky řešili účast prezidenta na summitu 17+1. Podle mých informací pan prezident účast potvrdil."

Tak jistě, říká to "jenom" ministr zahraničí, Zeman si zjevně nechává ještě možnost znovu změnit názor. Ale Petříček si nevymýšlí a zahraniční vztahy Česka má koneckonců na starosti.

Proč prezident změnil postoj? Jeho kancléř Vratislav Mynář letěl minulý týden do Číny s humanitární pomocí. Ve čtvrtek se v Pekingu setkal s vicepremiérem pro zemědělství, vodohospodářství, obchod a cestovní ruch Chu Čchun-chuem. Ten podle tiskové agentury Nová Čína návštěvu v časech koronaviru označil za důkaz "hlubokého přátelství české vlády a lidu". Česká vláda sice podle premiéra Andreje Babiše kancléře Mynáře do Pekingu nevyslala, ale to je asi panu Chu Čchun-chuovi jedno, u nich přece všecko řídí prezident a komunista číslo jedna, pan Si.

Dále víme, že o cestě Zemana do Číny jednali zástupci Hradu s čínskou ambasádou a firmou CITIC Group. Údajně se dohodli na blízké realizaci několika projektů, přislíbeno bylo také další financování fotbalového klubu Slavia Praha. (Slibem nezarmoutíš a dá se zveřejnit, vypadá to, že trpaslík Zeman aspoň maličičko prosadil svou proti obrovi.)

Co se to tedy děje? Byl to v lednu jen lapsus, Zeman se na pár týdnů zašprajcoval, aby vypadal svébytně, nezávisle na Číně? Nebo to byla dobrá obchodní taktika a nyní se díky prezidentovu krátkému šprajcu čínské investice do Česka jen pohrnou? "Ekonomická diplomacie", jež nahradila havlovskou zahraniční politiku lidských práv, přinese ovoce?

Hradní "cochcárny"

Typické na jednání Zemana a Hradu je, že to nevíme. Prezident si dělá, co chce, stejně jako si jeho lidé dělají, co chtějí, plují jaksi nade vším a nade všemi, vznášejí se jako vyšší bytosti nad dolními deseti miliony obyčejných smrtelníků, ale taky nad premiérem Babišem, vicepremiérem Hamáčkem a ministrem zahraničí Petříčkem.

(Jako příklad té absolutní "cochcárny" slouží poradce Martin Nejedlý, který po návratu z Číny nerespektuje 14denní karanténu bránící šíření koronaviru a šel klidně do restaurace. Nadčlověk. Nová hradní elita.)

Zeman změnami okolo návštěvy Číny ukazuje, že do zahraniční politiky mu nikdo kecat nebude. To je první, jasný závěr. Je mu úplně jedno, co se děje doma, že nám Číňané vyhrožují kvůli případné návštěvě Tchaj-wanu, že ve prospěch komunistické Číny u nás pracovala Kellnerova firma Home Credit, že Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal varování před používáním softwaru i hardwaru společností Huawei a ZTE Corporation a že tajné služby opakovaně varují před sílící činností čínských špionů v Česku.

Oč jde ještě? Zeman je možná na Číně mnohem závislejší, než tušíme. Celé to trucování "nepojedu, málo investují" (nikoli "nepojedu, špiclují tu a chovají se jako nepřátelé") bylo prostě jen takové mynářovsko-nejedlovsko-zemanovské divadýlko a ve skutečnosti bylo na Hradě možná už v lednu jasné, že bude-li šéf v pořádku, tak poletí, i kdyby čert na kobyle jezdil.

Související Kancléř Mynář se během epidemie setkal v Pekingu s čínským vicepremiérem

Třetí možný prvek čínské šarády. Nelze si nevšimnout, že Zeman jako by neexistuje, jeho aktivita byla zásadně utlumena. Hrad horem dolem tvrdí, jak má prezident pevné zdraví, nic mu v podstatě není, dokonce přibral (to je i vidět). A přece hlava státu jako by nebyla.

Prezidentovu nečinnost narušilo jak lednové oznámení "já do Číny nepojedu", tak březnové "on tam pojede". Zeman, zdá se, na sebe těmito kroky upozorňuje, volá na nás "jsem tu dál, nezapomeňte na mě". Dokonce by asi rád své fandy ubezpečil, že je pořád v zemi nejvyšší a nejdůležitější hybatel. Proto letěl Mynář, Nejedlý a též slávista Jaroslav Tvrdík jednat do Pekingu bez vědomí premiéra Babiše a vlády. Zahraniční politiku má řídit kabinet, nikoli Hrad. A hodil se i ten nešťastný koronavirus, najednou je z té cesty cosi jako hrdinská mise, nebáli se letět do jámy lvové!

Jak to vypadá z pohledu Číny? Zeman je pro Si Ťin-pchinga loutka, evropská loutka. Prezident země EU, který s komunistickou Čínou pěstuje nadstandardní "družbu" a vůči řádění pekingských špionů zůstává slepý. Správa Pražského hradu má od roku 2014 uzavřený kontrakt se společností Huawei Technologies (Czech), s. r. o., o propagaci. Hrad za to od nich dostává telefony. Čína se směje.

Mimochodem, čínský velvyslanec v Česku Čang Ťien-min bez omluvy nepřišel na středeční jednání zahraničního výboru sněmovny, kam byl pozván. Poslanci projednávali nótu, kterou na Hrad zaslala čínská ambasáda. Vyhrožovala v ní, že pokud tehdejší šéf Senátu Jaroslav Kubera pojede na Tchaj-wan, české firmy "budou platit". Čínský vzor kopíroval i ředitel zahraničního odboru prezidentské kanceláře Rudolf Jindrák, taky nepřišel, Zeman ho nejspíš nepustil.

Opravdu, těžko si představit suverénnějšího prezidenta suverénnějšího státu (jen mu slovo "český" a "čínský" nějak záhadně splynulo).