Experti z MeSES uštědřili Arenbergerovi lekci. Pokračují. „Není nám to jedno“

Mimořádně netypická, vzácná je reakce skupiny MeSES na rozhodnutí ministerstva zdravotnictví. Neurazili se, nezabalili to, pokračují.

Petr Smejkal, lékař a hlavní epidemiolog v institutu IKEM, se s tím nepáře, říká, co si myslí. Na to lidé jako Babiš a Arenberger nejsou zvyklí. Měli by se to začít učit. | Foto: DVTV

V tomto státě si ani den neodpočinete. Ani den neuběhne, aby se nestala nějaká nevídaná hloupost, aby na povrch nevyplul další trapas, skandál, ostuda. Poslední dny bohatě sytily majetkové poměry ministra zdravotnictví Petra Arenbergera, jehož pobyt v čele rezortu se zdá čím dál méně uvěřitelný.

Přitom zdravotnictví je v době covidu v epicentru veřejného zájmu. Proto jsme nemohli nezaznamenat podivuhodnou, absurdní novinku: ministerstvo zdravotnictví rozpustilo Mezioborovou skupinu pro epidemické situace (MeSES). Pro vnějšího pozorovatele to učinilo poněkud překvapivě.

Asi nemá smysl opakovat, že vláda Andreje Babiše nestojí až na výjimky (Plaga) za zlámanou grešli a že covid nezvládla. To už víme dlouho. Ale přece jen jednoho udiví, když se tak snadno (a v podstatě hulvátským způsobem) zbaví špičkových expertů, kteří pro ministerstvo zdravotnictví, nebo přesněji pro nás všechny, pracovali zadarmo a ve svém volném čase. To je na této opravdu vysoké úrovni výjimečné a velmi cenné.

Zabavit se takové party (vede ji Petr Smejkal, lékař a hlavní epidemiolog v institutu IKEM, pracují v ní mimo další kapacity Zdeněk Hel, imunolog z University of Alabama, Birmingham, Jan Kulveit, Senior Research Scholar, Future of Humanity Institute, Oxford University, Jan Kysela, vedoucí katedry politologie a sociologie, Právnická fakulta UK, René Levínský, výzkumník, CERGE- EI, ředitel Centra pro modelovaní biologických a společenských procesů, Rastislav Maďar, epidemiolog, děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity), prostě nedává smyl, rozum to nebere. Tedy rozum praktický, rozum sledující řekněme obecné blaho.

15:47 Byli jsme pod tlakem zájmových skupin i některých úředníků ministerstva zdravotnictví, kterým se nelíbil náš postup, tvrdí sociolog Martin Buchtík. | Video: Martin Veselovský

Rozum sledující českou politiku to naopak považuje za naprosto logické vyústění. Prostě tu vznikla nezávislá skupina expertů, na jednu stranu přesně to, co Česko potopené v záplavě covidu potřebovalo a potřebuje i nyní. Na druhou stranu lidé mimo partaje, mimo vládu, mimo odpovědné ministerstvo, takže taky jakási výčitka či výtka typu "vy na to nemáte". Inteligentní vláda by se sama na takové lidi obrátila, sama by je žádala o pomoc, sama by sebekriticky přiznala, že na špičková expertní stanoviska nemá, naslouchala by jim. Babišova vláda jako celek ne.

Typické, česky trapné, ba potupné bylo ukončení spolupráce resortu zdravotnictví s MeSES, jak jsme je mohli sladovat na Twitteru. V úterý odpoledne se objevil tweet člena skupiny, sociologa Martina Buchtíka, ředitele ústavu STEM: "#MESES byl před hodinou jedním telefonátem náměstka zrušen. Žádné důvody nám sděleny nebyly." Šmytec.

Evidence-based versus wishful-thinking

Další člen skupiny, matematik Jan Kulveit, sdělil ve čtyřech tweetech toto: "Ministerstvo zdravotnictví ČR nám oznámilo, že ukončuje spolupráci s Mezioborovou skupinou pro epidemické situace. Delší reakce a zhodnocení později. První rychlý dojem: myslím, že to dává smysl. Jak už jsem psal, Česko má momentálně 'únikovou rychlost' vakcinace, takže plus minus varianty bude velmi těžké zvrátit pozitivní trend. To řada lidí chápe. Je potřeba chápat, že český stát začal evidence-based názorům MeSES naslouchat v podstatě po vyčerpání ostatních možností.

Nutno přiznat, že skupina se na současné MZČR, jak jsem je za dobu pandemie poznal, příliš nehodí. Členové skupiny, jak jsem je poznal, jsou nezávislí bez roztodivných 'vazeb', umí anglicky, což jim umožňuje vycházet z odborné literatury (která je v angličtině), vychází z evidence-based přístupu místo wishful-thinking, skupina se snažila o mezioborový přístup v zájmu celé společnosti, namísto například škudlení penězi z rozpočtu zdravotnictví za cenu masivních škod pro celou společnost ('testy jsou drahé, lockdown levný')."

Tweety Jana Kulveita zní hořce ironicky, ale zřejmě dost přesně trefují, co se stalo. MeSES, nevládní experti přišli na řadu, až když byla vláda (a s ní i celé Česko) v loji. Pak se najednou odborníci hodili a bylo jim nějaký čas dokonce jakž takž nasloucháno. Avšak nyní, když se situace zlepšuje, začínají překážet, moc toho vědí a mají o dost jiný názor na rozvolňování. Pozor na ně!

Zásadní je tato Kulveitova poznámka: MeSES vychází z evidence-based přístupu (tedy přístupu odvíjejícího se z nasbíraných dat) místo wishful-thinking (tedy přístupu v češtině známého jako "přání otcem myšlenky").

Pro českou situaci je tedy typické, že vláda o odborníky nestojí, zvlášť ani ne pět měsíců před volbami. Dále je typické, že MeSES byla rozpuštěna den poté, co dal vedoucí skupiny Petr Smejkal rozhovor Novinkám.cz, který měl titulek Epidemii jsme opravdu nezvládli. Smejkal tam popisuje, že intenzita kontaktů s MZČR ustává. "Mám trošku pocit, jako by si najednou uvědomili, že by to vlastně neměla být Mezioborová skupina pro epidemické situace, kdo má kontrolovat rozvolňování, nýbrž ty do této chvíle asi nefunkční struktury ministerstva nebo Státní zdravotní ústav. Takže myslím, že je to určitá snaha typu 'co nám do toho tady budete povídat, vždyť my to dokážeme'."

Chce to generační obměnu

Na adresu ministerstva zdravotnictví řekl: "A jestli se tím někdo bude cítit ohrožen, je mi úplně jedno, protože to pomohlo tomu, že jsme rozvolnili, jak jsme měli." A další políček lidem jako Babiš či Arenberger: "Upřímně myslím, že to chce generační obměnu. Myslím, že mladí lidé, kteří byli v Evropě nebo ve Spojených státech, se teď musí dostat do vedoucích pozic." Smejkal přiznal, že je z přístupu politiků roztrpčený, řekl: "Rád bych viděl politiky, kteří jsou schopni říct i nějakou nepříjemnou věc, namísto neustálého nadbíhání veřejnosti. Rád bych měl politika, který řekne, že to bude trochu bolet."

Během úterka se ukázalo, že MeSES chtěla rozpustit náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Vašáková. Arenberger o všem věděl. Je známo, že MeSES nesouhlasila s rozhodnutím Vašákové, že má být zrušeno preventivní plošné testování obyvatelstva. - Wishful-thinking je pro naši politiku prostě typické. Stejně jako tvrzení premiéra Babiše, že o rozpuštění MeSES nevěděl (on, který vše řídí, všechny zachraňuje, bez něhož se na vládě ani vlásek nepohne). Typický je i riskantní fakt, že Babiš a spol. to s odborníky neumí. Bojí se jich. Neudrží je, jak jsme viděli již mnohokrát. A když je malér, když se veřejnost bouří, honem coluvají. Jako teď Babiš: nabídl MeSES, aby spolupracovala přímo s Radou vlády pro zdravotní rizika, jíž předsedá. Komické a typické.

Co je netypické? MeSES pracovala bez nároku na odměnu a ve svém volném čase. Dále pak fakt, že ministr školství Robert Plaga tweetoval toto: "Chtěl bych moc poděkovat všem členům skupiny MeSES za skvělou spolupráci a na datech založenou odbornou expertizu a podporu, která tu chyběla a nyní bohužel opět chybět bude." (Zásadně jiný vládní hlas.)

Mimořádně netypická je reakce skupiny na rozhodnutí ministerstva. Neurazili se, nezabalili to, pokračují. Rastislav Maďar v úterý pozdě večer sdělil rozhodnutí expertů následujícími větami: "Právě skončilo večerní jednání MeSES. Pokračujeme dál! Jen ne pod ministerstvem zdravotnictví. Tedy tak, jak skupina původně vznikala. V dalším období připravíme kromě jiných dokumentů také dlouhodobou strategii boje s touto, ale i s dalšími budoucími pandemiemi. Není nám to jedno." - V tom se MeSES zásadně liší od Arenbergera a Babiše: Není nám to jedno. - Nám taky ne.

