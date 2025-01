Fico by chtěl být slovenským Trumpem. V české předvolební kampani podporuje Babiše

Slovenský premiér Robert Fico chce měnit tamní ústavu. Brání se posunu dopředu. "Má to být základ hráze proti progresivismu," říká.

Měli bychom pozorně sledovat, co se děje na Slovensku, žádná země nám není bližší, podobnější. Co se odehrává tam, může se stát docela dobře i u nás. Zároveň ale máme dnes již odstup a to, co nevidíme u sebe, můžeme vidět u Slováků.

Nejen tam, nejen u nás, ale taky v dalších zemích Evropské unie a ve Spojených státech můžeme pozorovat velký zápas mezi posunem dopředu a snahou ty změny, novoty, nejen zastavit, ale především vrátit zpátky, zrušit. Praporečníkem velkého návratu do starého světa je americký republikán Donald Trump. Na něj se dnes běžně odkazují i politici, kteří stáli donedávna vlevo, u nás třeba předseda ANO Andrej Babiš, na Slovensku premiér Robert Fico (Směr).

Politici, kteří odmítají posun dopředu, tedy snahu zastavit oteplování planety, rovnost mužů a žen nebo manželství také pro homosexuály a tak dále, zároveň často inklinují k Rusku. Není divu, Rusko klimatická změna nezajímá, rovnost tam neexistuje, na homosexuály tam útočí.

Příklon k Rusku ukazují některé výroky Trumpa, třeba ten, že se Ukrajina neměla bránit ruské přesile. Ukazují to postoje špiček ANO, kdy dávají přednost českým dálnicím před mírem na Ukrajině, staví proti sobě "naše lidi" a ukrajinské uprchlíky a horují za mír, kterého podle nich dosáhneme tak, že nebudeme Ukrajině posílat zbraně a munici. Karel Havlíček už oznamuje, že vláda ANO zastaví českou muniční iniciativu. Ještě dál jde Fico, ten rovnou útočí na Ukrajinu a jezdí si pro podporu do Moskvy, s Putinem se chce stát mírotvůrcem.

Je to velmi podivná forma konzervativismu, která nemá se skutečným konzervativismem nic společného. Prostá úvaha: představme si, jak by asi na ruskou válku proti Ukrajině reagoval Ronald Reagan. Jako Donald Trump opravdu ne.

Zpět ke Slovensku. Premiér Fico tam nyní nabízí zásadní změnu Ústavy Slovenské republiky. Předloží ji k veřejné diskusi na stránkách Úřadu vlády a své strany Směr. Podle něj má jít "o základ hráze proti progresivismu". Návrh už projednal s opozičním Křesťanskodemokratickým hnutím (KDH). Sám by změnu ústavy neprosadil, potřebuje část opozice, aby dosáhl na 90 hlasů ve 150členném parlamentu.

Slovensko je členskou zemí Evropské unie, ale Fico podniká kroky, které jako by měly zemi z unie vyvést. Kam? K Rusku? Vypadá to tak. Při změně ústavy Fico samozřejmě začíná suverenitou v hodnotových a kulturně-etických otázkách: "Pokud jsou právně závazné akty Evropské unie v rozporu s ústavou, nemohou mít přednost před slovenskými zákony. Manželství je jedinečný vztah muže a ženy," řekl.

S tímto bodem je těsně spojena otázka pohlaví. "Navrhujeme zakotvit do ústavy, že Slovenská republika uznává jen pohlaví muže a ženy," oznámil Fico. Není úplně jasné, co tím myslí. Pohlaví je biologické rozlišení, buď se narodíte s ženskými, nebo s mužskými pohlavními znaky. To, pokud vím, nikdo nezpochybňuje. Jinou kategorií je ovšem gender, který je chápán jako sociální pohlaví - jde o to, jak člověk sám sebe identifikuje, jak se vidí a kým se cítí být.

Progresivní Česko? Fakt?

Tady se zastavme. Fico chce zřejmě bránit tomu, aby se lidé vnímali jinak, než jak je určuje jejich pohlaví při narození. Pak by ale zasahoval do jejich vnitřního světa, do jejich pojímání sebe samotného. Udělat to ústavou by bylo dost drsné. Ústava proti osobní identitě. Fico také chce, aby se pohlaví na Slovensku smělo měnit jen ze závažných důvodů. Předpokládám, že přesně tak se to děje, nikdo si snad nezmění pohlaví z legrace, jde o mimořádně velký zásah.

Ústava má podle Fica určit, co bude učit slovenský státněvzdělávací systém. "Školy budou učit pouze to, co je v souladu s ústavou, jinak se vyžaduje souhlas rodičů," popsal Fico další bod. Poněkud zvláštní. Když tedy rodiče kývnou, bude škola učit protiústavně? Absurdní.

Dál chce prosadit, aby dítě mohli adoptovat pouze "rodiče", rozuměj muž a žena, rozuměj homosexuálové nikoli. Taky však navrhuje prosadit jednu typicky progresivní věc, totiž aby za stejnou práci náležela stejná mzda mužům i ženám.

Podivuhodné, Fico chce posun dopředu, spravedlivější, vyváženější, více občanskou společnost, zastavit ústavou, tedy zastřešujícím zákonem, který má v demokratické zemi podporovat svobodu a práva občana. Kam patří i právo zvolit si nejen sám v sobě, ale i oficiálně gender.

Je jasné, že Fico nechce, aby padla jeho vláda, odvádí pozornost od svých problémů a chce návrhem nové antiprogresivní ústavy rozložit opozici, část z ní přitáhnout na svou stranu. Ve skutečnosti zřejmě na věci jako gender kašle, primárně mu jde o moc. Ale zároveň se pokouší využít strachu nemalé části společnosti ze změn. Staví na strachu. Celé to brojení proti progresi - a proti Ukrajině - stojí na strachu, že lidé budou muset změnit svoje myšlení, svoje zažité představy, svůj "standard".

Typický byl výpad proti Česku, které Fico za vlády Petra Fialy zřejmě vnímá jako progresivní, tedy především stojící proti jeho intenzivnímu nadbíhání Putinovi. Řekl, že najde "desítky zásahů českých politiků do vnitřní politiky Slovenska a stejně desítky útoků na adresu předsedy vlády Slovenské republiky, které se šíří přes česká média jako rakovina". "Nikdo s tím nic nedělá, protože útoky na Roberta Fica v České republice mají sloužit především k pošpinění Andreje Babiše. V České republice vytváříte obraz, že pozor, Andrej Babiš bude stejný jako Robert Fico," prohlásil.

Pomiňme, že slovenský premiér takovými výroky sám zasahuje do české politiky. Podstatné a překvapivé je, že i on může mít pravdu. Nejen v tom, že muži a ženy mají brát stejné peníze za stejnou práci, ale i v tom, že Babiš může být když ne stejný premiér jako Fico, tak hodně podobný.

