Filip a Okamura (nebo Klaus) drží vládu Babiše? Zkáza. Smysl mají nové volby

Otázky pro Jana Hamáčka a grémium ČSSD: nechat prezidenta Miloše Zemana demolovat ústavu a premiéra Babiše? Nebo pustit k moci extrémní hnutí SPD?

V pondělí se sejde vedení ČSSD. A předsedu Jana Hamáčka bolí hlava z nelehkého rozhodování: má nechat Miloše Zemana demolovat ústavu a premiéra Babiše? Nebo pustit k moci extrémní hnutí SPD Tomia Okamury, které by spolu s komunisty (extrémní pravice s extrémní levicí) podpořilo ANO Andreje Babiše a vládu "odborníků", lidí podstrčených Hradem, KSČM a SPD?

Na stranu, která nedávno ve volbách nezískala ani jednoho jediného europoslance, totální výbuch, je to dost náklad. Jenomže na hřbet si tu neúnosnou váhu naložili sami, to oni přece vlezli do chomoutu s Babišem. ČSSD se stala slepicí v kurníku, který řídí duo lišek Zeman a Babiš. A ten kurník má stále ještě pootevřená vrátka.

V sobotu v Praze proběhla celostátní konference Okamurovy SPD. Zazněla tam Zemanova videozdravice (minule na sjezd přijel osobně). Určena byla nikoli okamurovcům, ale Babišovi a voličům ANO a Zemana, lidu. Ve zdravici prezident prohlásil, že hnutí nepokládá za extremistické, nýbrž za radikální, a že radikalismus znamená cestu ke kořenům. Radikální strany podle hlavy státu obecně představují část politického spektra.

V prosinci 2017 Zeman na sjezdu SPD řekl přítomným delegátům, s nimiž v tu chvíli splynul: "My nejsme lůza, my jsme lid." I tehdy Okamuru jednoznačně podpořil (podobně jako ruský šéf Putin podporuje demokracii rozkládající pravicové extremisty v zemích EU).

Přesně opačný pohled má předseda českého Ústavního soudu Pavel Rychetský. Když byl do funkce místopředsedy sněmovny zvolen Tomio Okamura, Rychetský prohlásil: "Považuji za dost vážnou situaci, že do ní byl parlamentem demokraticky v tajné volbě zvolen člověk, jehož veřejně prezentované názory jsou skutečně rasistické, xenofobní, neonacistické." Dodal: "Všechna slova na různých sociálních sítích, která Tomio Okamura a někteří další představitelé této strany v posledních letech vyslovili, všechna tato slova právě vzbuzují v celé civilizované Evropě, vzbuzují přinejmenším alarmující signál, co se to v České republice děje?"

Takže máme k dispozici dva absolutně odlišné pohledy špiček státu. Pro Zemana jsou okamurovci radikálové, kteří jdou ke kořenům (k jakým, proboha?) a nejsou lůza, pro předsedu ústavních soudců jsou názory Okamury rasistické, xenofobní, neonacistické.

Co se stalo Zemanovi?

Tak se jeví nástin věcí příštích. Slabí socialisté ve vládě, již ovládá predátor, který si pohrává i s premiérem. Slabá ČSSD a ve vztahu k prezidentovi ještě slabší předseda vlády.

Může se sociální demokracie o něco opřít, najde někde nějakou podporu? A co je pro nás, pro Česko, výhodné? Co my máme chtít, odchod Hamáčka z vlády a kabinet držený extremisty, bandou politiků odmítajících Západ, NATO a EU, vzhlížejících k Rusku a Číně? Nebo kabinet, který vede prezidentskou milostí vydíratelný premiér a doplňuje ho strana bez vůle, ale jakoby demokratická, i když jí nevadí pohrdání ústavou?

Skutečně je to takhle zlé, takto mizerné varianty se nám nabízejí. Zeman cpe Babišovi do úst bonbonek Okamuru, Babiš svírá rty, nechce, ví, že s Okamurou to nejde, ale má dojem, že za daných okolností (trestní stíhání, problémy s auditem Evropské komise) nemůže odejít z vlády, drží se tam jak sasanka na krabu poustevníkovi.

Sociální demokracie se může opřít o Milion chvilek pro demokracii a občanské oživení, které se po třiceti letech od revoluce rozhodlo chránit ohroženou demokracii. Takovou možností nedisponuje ani Babiš, ani Okamura, ani předseda z části stalinistických komunistů Vojtěch Filip.

Po tom všem, co se odehrálo, se jako jediné slušné řešení jeví předčasné volby. Jistě, voliči mohou rozhodnout tak, že budeme mít vládu Babiš - Okamura - Filip. Nebo Babiš - Okamura - Václav Klaus junior. Anebo taky ne. Babiš, motající se v sérii malérů a neskutečně zesláblý, může ztratit voličské hlasy, demokrati (piráti, ODS a další) mohou posílit. Čas pro občanské iniciativy, aby se snažily, aby ukázaly i jinou schopnost než srotit skoro 300 tisíc lidí na Letné.

Všecko mimo předčasné volby je jen zdržovačka, odklad řešení, Babiše je čtvrtka a bude hůř, bobtná jenom Zeman, avšak mimo ústavu, mimo parlamentní systém, a to nás vážně ohrožuje.

V tomto kontextu se nabízí otázka, proč to Zeman dělá? Co se mu stalo? Býval dříve považován za demokrata i třeba Pavlem Rychetským. Proč dnes podporuje extremisty, člověka s rasistickými, xenofobními, neonacistickými názory a komunistu z dob ČSSR? Proč ničí sociální demokraty? Ústavu? Proč rozeštvává českou společnost, ač slíbil, že ji bude spojovat? Zeman končí, nemůže být znovu zvolen na Hrad, nemá politickou budoucnost, za co se nám mstí? ČSSD se mstí za staré nezvolení prezidentem, to víme. Ale za co nám?

Víme jen jedno: dovolili jsme mu to.